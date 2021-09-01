港股9月開局重上二萬六　「政策底」與否關鍵看一因素｜財經評論

9月首個交易日，中港股市雙雙走高，恒指重上二萬六大關，而且買盤強勁，大市成交額升至1,818億，明顯高於過去五日平均值（約1,561億元）。內地上證指數升穿逾一個月高位，滬深兩地股市成交超越1.7萬億元人民幣，再創年內新高。港股在6月至8月份經歷連續三個月跌勢後，可否有望在本月初步回穩?不妨從今年以來港股的走勢，結合中美兩國貨幣政策的方向，去判斷港股能否出現「政策底」。

先從宏觀貨幣政策的角度分析，美國聯儲局今年內開始退出量寬的機會增加，料加劇資金流出新興市場股市。市場普遍預期聯儲會於年底宣布逐步縮減1,200億美元的買債規模，收緊在全球市場的美元流動性，改寫自新冠疫情以來，多國股票市場受到泛濫的流動性所推高的局面。

瑞銀證券A股策略分析師孟磊預期，聯儲收水對新興市場的影響，不會如2013年一樣強烈。(資料圖片)

瑞銀料聯儲年內收水 對港股造成衝擊

瑞銀證券A股策略分析師孟磊表示，預期聯儲有機會在11月或12月宣布縮減買債，至明年開始正式行動。他相信美聯儲收水，對股票市場影響會比較明顯，尤其對新興市場，港股市場亦有可能面臨一定衝擊，資本流出的壓力加大。

不過，他認為，今次新興市場的反應，相信不會如2013年時一樣強烈，一來是聯儲局在向市場交代政策轉向方面更有經驗，二來是其他新興國家的財政實力亦遠勝當年，當中內地人行在管理市場流動性的能力亦有提高。

今年以來港股及A股走勢相近

觀察今年港股的表現，會發現和內地A股的關連系數愈來愈高。回看去年第四季開始，中港兩地股市一同步入升勢，至今年農曆新年時達到高峰，其後同步見頂展開第一輪跌浪；經過第二季的回穩期，兩地股市一度跌勢喘定。

不過自下半年開始，由於中美兩國金融市場博奕，多間中資股叫停赴美上市計劃，以及內地對數據安全立法監管；以及科網企業反壟斷監管接二連三出台，中港股市再歷跌浪：7月份恒指單月挫10%；上證指數跌幅較細，亦挫半成。

觀察今年港股的表現，會發現和內地A股的關連系數愈來愈高。（新華社）

8月份A股率先反彈 港股有望迎「政策底」?

近期內地A股開始有築底回升的跡象，上證指數在8月份已經回升逾4%；至於港股跌勢按月收窄，全月累跌0.3%。市場普遍預期，人行貨幣政策有微調空間，A股有望展開反彈，帶動港股回穩。

多間中資及外資投行都預期，年內人行會加大財政政策支持經濟，同時貨幣政策上，有再下調存款準備金金率的機會，以應對自下半年以來經濟增長放慢的趨勢。

人行黨委書記郭樹清日前主持召開黨委會議，要求把促進共同富裕作為金融工作的出發點和著力點，保持流動性合理充裕，引導貸款合理增長。言論加強了市場對內地的信貸增長有機會見底的預測。

人行黨委書記郭樹清日前主持召開黨委會議，要求引導貸款合理增長，言論加強了市場對內地的信貸增長有機會見底的預測。(資料圖片)

瑞銀料10月份信貸增長回升 支撐第四季股市向好

瑞銀更估計信貸增長見底的時間，會是今年10月份，分析師孟磊指出，根據過往歷史，「當內地信貸增速放慢；股市亦很難有上升動力。」反之亦然，因而對第四季的市況看法樂觀。

綜合而言，港股今年以來表現，一直與內地A股走勢亦步亦趨，8月份A股率先走出跌浪，能否進一步帶動港股走出低谷，關鍵是要留意內地的信貨增長，能否於第四季見底回升。