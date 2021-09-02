瑞銀：中國消費料明年才回復　兩原因最看好啤酒體育股

中國消費市場未如理想，7月社會消費品零售總額增長8.5%，大幅低於預期的增11.5%，為年內最低水平。瑞銀大中華消費行業主管彭燕燕表示，中國疫情消費意意願未能回復疫情前水平，而在眾多消費類別之中，她最看好啤酒及體育用品板塊。



彭燕燕指出，瑞銀與2,000名人士進行訪問，發現其消費意欲未回到疫前水平，原因是工資增速不及2019年，當年工資增速約8%，今年平均工資增長只有6%。服務業的工資更是自疫情開始後便無增長，直至今年6月才回復疫前水平。加上低收入人士在疫後更是偏向儲蓄，故預料消費情緒要到明年初才可回復疫前水平。

另外，由於中國CPI、PPI之間的剪刀差擴大，意味消費者消費慾望疲弱，而中小微企業經營存難題，彭燕燕預計，中國要直到2022年，其剪刀差才有望縮窄。故此，她最看好啤酒股，因其收入和利潤提升之餘，同時利潤率同樣錄得改善，可見其產品組合結構有能力改善，從而應對成本上升的壓力。

今年消費板塊以體育用品股表現最好，安踏及李寧累升近30%及90%。

國潮帶動體育用品股 寵物行業料成新趨勢

彭燕燕表示, 目前港股市場有不少消費股的估值都處於歷史低位。隨內地政策環境、流動性改善，看好優秀的消費品公司，特別看好受惠國潮帶動的體育用品及啤酒股。她指出，國潮興起有多個因素，包括90、00後的年輕一代有較強的民族自豪感，並且國產企業亦持續提升自身品牌，其製造能力方面與國際品牌沒有太大差距。

白酒行業近期受中國監管，8月20日網上流傳一份國家市場監管總局價監競爭局發布的《關於召開白酒市場秩序監管座談會的通知》，目前多家白酒企業又指有出席相關坐談會。彭燕燕認為，中國監管白酒行業，以防高端白酒的無序擴張，致產能過剩的問題，同時在高端白酒競爭激烈，故超高端白酒相對穩定。

此外，她亦提及該行首次覆蓋的寵物行業，並看好行業發展。她預計2025年寵物行業市場規模可達5,000億元人民幣以上，即2021年至2025年年均複合增長為20%，屬中國最高增長的消費板塊。不過，要留意的是，目前上市的寵物公司還未賺錢，行業處高度競爭階段，極力搶佔市佔率，但料這是新興行業並具增長潛力，故看好未來發展。