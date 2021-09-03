從歐冠昇一句話說起　了解國策方可善用港金融定位｜財經評論

港交所（0388）行政總裁歐冠昇日前接受《彭博》訪問時則表示，中國以至全球監管長征（long march）將會繼續進行，相信中國會實行一視同仁的方式監管，這方向是正確的，不過他認為香港與美國相比，不太可能從中獲得集資優勢，這句說話卻突顯了他對中國政策及香港獨特金融地位的不了解。



市場對數據安全問題有不少雜音或有誤解的地方。歐冠昇所指的中國監管會實行一視同仁的方式監管是對的。2020年4月9日出台的《中共中央國務院關於構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》正式將數據列為與土地、勞動力、資本、技術並立的第五大生產要素。既成了第五大生產要素，數據安全變得至關重要。

《數據安全法》9月起正式生效，《數據安全法》第1章第2條更明言：「在中華人民共和國境內開展數據處理活動及其安全監管，適用本法。在中國境外開展數據處理活動，損害中國國家安全、公共利益或者公民、組織合法權益的，依法追究法律責任。」

從此可見，不論企業是在中國或是何地上市，只要是在中國有處理數據業務，便是中國監管之內。在數據處理的一環，歐冠昇的理解無錯，香港甚至是美國亦不會在中國監管可以「得到著數」，的確，這是按公平原則處理，法例如此說明是對監管企業一視同仁。

歐冠昇認為香港與美國相比，不太可能從中獲得集資優勢，這句說話卻突顯了他對中國政策及香港獨特金融地位的不了解。

歐冠昇要善用香港金融定位及地位

值得留意的是，《數據安全法》之提到「境內」及「境外」，不過，國家互聯網信息辦公室亦發布關於《網絡安全審查辦法（修訂草案徵求意見稿）》公開徵求意見的通知。徵求意見稿包括了「掌握超過100萬用戶個人信息的運營者赴國外上市，必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。」等內容。

在這《網絡安全審查辦法（修訂草案徵求意見稿）》中所使用的表述為「國外上市」而非「境外上市」，二者之間可存在差異，可見中國在政策制定的時候有考慮過香港，將兩者留有空間，才將有「境外」和「國外」之分。

香港既然屬於中國管轄範圍，港股應只屬「境外」，而非「國外」。故此可見，在上市集資的一環，香港確是較其他地方如美國等佔優。然而，歐冠昇的表述及態度卻令人感覺不明白中國政策的意思及香港的定位。

香港既然屬於中國管轄範圍，港股應只屬「境外」，而非「國外」，故可吸納合規、合資格的公司來港上市。

要更積極爭取合格優質企業來港上市

他同時透露，原本計劃到美國上市的內地企業向港交所查詢上市的個案有所增加，其中部分已經改變了上市地點的意向，轉至香港。原因包括來自美國監管壓力，諸如對審計披露的要求，同時企業希望距離內地市場更近一些。在訪問中，他認為短期料會有更多中概股回歸，惟他認為中長期而言，企業不會只選擇香港，會按需要在香港或紐約等其他地方上市，這樣整個市場才健康。

香港擁特殊地位，是中國的國際金融中心。正因如此，香港更應盡快吸納這類的公司，包括近期欲上市的人工智能公司商湯、第四範式等。歐冠昇更應要積極表示會爭取合資格的優質企業來港上市，並同時向市場釋放這樣的訊號。

前人種樹，後人乘涼。港交所前任行政總裁李小加促成了滬深港通、同股不同權、未有盈利的生物科技公司上市、債券通等一系列和內地市場的互聯互通產品，獲得市場和投資者的認同與讚賞。

可是，不能有綠蔭之下，便放慢進步的腳步。不進則退，慢進也是退。自5月底上任至今近3個月、基本年薪達1,000萬港元的歐冠昇要努力增強香港國際金融中心的競爭力和吸引力，為中國經濟發展和金融開放發揮重要作用，延續與內地接軌，同時予外資信心，繼續在港投資。