中國製造業PMI創年半低　阿里騰訊千億撐共同富裕 |巨子一周精選

中國官方公布製造業和非製造業採購經理指數（PMI），數據顯示，製造業PMI錄得50.1，創近18個月新低。市場對內地貨幣政策轉寬鬆的呼聲漸高；不過，要避免重陷昔日過分依靠基建和房地產投資的負面循環，財金監管當局會否寧願忍受經濟陣痛，繼續推行產業結構性改革呢，相信是對內地經濟承受能力以及政府改革決心的考驗。

除了貨幣政策之外，內地全面深化改革委員會會議上，決策官員就「反壟斷、反不正當競爭」等監管問題作出了一些判斷，並提及「防止資本無序擴張初見成效，市場公平競爭秩序穩步向好」。市場應如何解讀會議重點?從騰訊與阿里雙雙宣佈千億人民幣的專項投入計劃，未來科企如何擺脫「壟斷」惡名，走向共同富裕，想了解更多請點閱下列《巨子Icon》一周點評。

阿里騰訊豪擲千億，表態支持共同富裕(資料圖片)

1、阿里騰訊豪擲千億 中國網路巨頭表態共同富裕｜企業熱評

行業過去那種過度追求「狼性文化」的野蠻遊戲規則，已經一去不復返。（閱讀更多）

2、中共官宣監管措施初見成效 下一階段將以制度建設為主｜巨子點評

儘管本次會議上沒有給出「強監管」狀態持續的時間，但是在經歷了一系列約談、查處、罰款之後，決策層認為監管措施已經「初見成效」。（閱讀更多）

3、美團創新業務導致鉅虧 反壟斷靴子遲遲未落地｜企業熱評

對於用網路紮根於中國線下業務的美團而言，在反壟斷的大環境下，未來如何在業務高速發展與合規上做好平衡，也是一種高空踩鋼絲般的考驗。（閱讀更多）

4、蘋果公司罕見妥協 將允許部分開發者避開平台抽成｜企業熱評

在全球各國的反壟斷壓力和開發者的集體訴訟之下，蘋果構築的iOS生態閉環，終於出現了一個破口。而高達30%的「蘋果稅」一旦去除，對於媒體付費內容的企業和開發者，將帶來顯著的收入提升。（閱讀更多）

5、兩部門發勞資糾紛典型案例 網路有望告別996｜巨子點評

經濟增幅放緩，而資方又不斷追求更多的利潤率，導致勞動者收入與GDP增速不匹配。損失感增強，勞資矛盾上升。（閱讀更多）

宏觀經濟：

1、中國PMI創2021年以來新低 貨幣寬鬆呼聲漸高｜巨子點評

與產業結構調整、共同富裕、長期可持續發展這些目標相比，短期波動沒那麼重要，所以別對中國人民銀行「貨幣寬鬆」抱有過多期待。（閱讀更多）

2、製造業PMI創18個月新低 結構調整考驗經濟下行承受力｜巨子點評

過去單純的基建和房地產投資強刺激帶來的邊際效應越來越弱，其根本的問題就在於不斷錯配的結構矛盾越來越突出，這種突出的結構矛盾對於經濟持久性的傷害已經比它帶來的收益要更大了。（閱讀更多）

417555 黃大仙下邨靚裝納米戶未補價130萬沽 原業主持貨5年賺「一球」