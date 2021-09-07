基建股破一年高　五日升近兩成　兩大因素推升｜財經評論

踏入9月份，中港股市開始有回暖跡象，傳統舊經濟股板塊靜極思動，基建股、建材股及重型機械股連環炒上，三大中資基建股中鐵(390)、中鐵建(1186)及中交建(3323)過去五日累計升17%-20%。股價造好主要源於兩大動力：(一)內地加快地方債及專項債發行，傳統上會利好基建投資；(二)基建股中期業績整體「交到功課」，投行上調盈利預測10%。



截至周一﹙6日﹚，統計過去五日，恒指累計升2.4%，同期三大中資基建股股價跑贏大市，中鐵(390)、中鐵建(1186)及中交建(3323)五日內累升17.9%、17.3%及20%(詳見附表)。股價升勢凌厲，主要受惠內地加快地方債及專項債發行，傳統上地方政府所得資金，將投放於基建等公營項目，市場憧憬將加大對基建商及建材的需求。

中資基建股股價表現(巨子製圖)

8月融資額按月升三倍 內地步入發債高峰期

內地進入國債及專項債發行高峰期，海通證券表示，8月國債及地方政府單月凈融資額達9515億元人民幣，是今年7月的四倍，創年內新高。目前新增專項債、新增一般債和國債發行規模佔兩會目標的比例僅為50%、77%、21%，完成率低於2019和2020年同期，可見，與去年及前年的發債情況比較，今年上半年發債速度，明顯落後。

譚紹興指市場「棄新取舊」

投資者學會主席譚紹興接受訪問時表示，內地的經濟政策，一向是按整體規劃推行，現時加快發債，料會對基建股長線有利。同時，近期不論是內地股市，或是香港股市，都出現資金「棄新取舊」的投資風格，即是因應內地監管風險，而沽售新經濟股，買入舊經濟股，諸如基建、水泥股等。

譚紹興認為，不論是內地股市，或是香港股市，都出現資金「棄新取舊」的投資風格。（受訪者相片）

劉鶴表明適度超前進行基礎設施建設

另一方面，內地官員的講話，亦加強市場預期下半年的內地基建投資將可以加快。周一，中國國際數字經濟博覽會於石家莊開幕，國務院副總理劉鶴致辭時，除了提到，必須大力支持民營經濟發展之外，更表明要「適度超前進行基礎設施建設，優化資源和服務供給」等。

三大基建股業績對辦 摩通首選中國建築國際及中鐵

除了內地加快發債利好基建股外，投行摩通亦指出，整體內地基建股上半年業績表現正面，行業前景及成本改善，可助基建股改善盈利能力及現金流，因而將相關股份盈利增長預測上調最多10%。

譚紹興又指出，雖然內地加快發債，對基建股長線有利好，不過投資者要留意，由發債完成至資金到達及投入至基建項目之上，需要一段時間。相信內地基建項目真正開始動工，會是農曆新年之後。考慮近期基建股股價已經率先炒上，建議有貨的投資者可以繼續持有，無貨的股民亦不用急於入市，可以先行觀望。

參考大行選股看法，對於中資基建股，摩通的首選股是中國建築國際及中鐵，其後依次為中鐵、中國鐵建及中交建。該行認為，中國建築國際持續改善資產周轉，相信最早在 2022 年可以達到營運現金流收支平衡。