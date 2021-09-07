中國出口額創新高　航運股獲專家看好價量齊升｜財經評論

今日內地公布的進出口增長，明顯超越預期，與近日官方及財新製造業PMI等多項經濟數據增長放慢的情況，產生強烈對比，令投資者重燃出口外貿可支撐下半年經濟增長的信心。



專家指出，出口額創新高紀錄逼近3,000億美元，主要是受惠美國及歐洲兩大經濟體需求較預期強，加上Delta變種病毒對全球多地的物流運輸鏈阻礙正逐步消退，預期在歐美感恩節等節日旺季帶動下，內地出口可望繼續處高位。股份方面，看好航運股多於碼頭股，能夠捕捉今次出口升浪。



海關總署公布數據顯示，以美元計，8月出口按年增25.6%，遠勝市場預期的17.1%以及前值19.3%。金額達到2,943.2億美元，逼近3,000億美元大關，創下紀錄新高。

進口方面，8月升幅重上「3字頭」，按年升33.1%，亦遠勝市場預期的26.8%。

內地多項經濟數據遜預期後 ，最新進出口增長令市場意外。(資料圖片)

多項經濟數據遜預期後 內地進出口增長成焦點

值得留意的是，今次的進出口數據，與近期的一系列數據增長放慢，產生強烈對比。基於早前內地公布的「三頭馬車」經濟數據全遜預期，加上8月份官方製造業採購經理人指數（PMI）中，新出口訂單分項指數連續五個月回落，降至46.7，創去年2月以來最低水平，市場一度對今次的進出口數據不抱期望，甚至有中資券商一度估計，由於疫情與芯片缺口對越南、韓國出口的影響，估計內地8月的出口金額會錄得按月倒退。不過最終數據顯示出口金額按月不跌反升逾4%，是投資界意料之外。

光銀林樵基：看好航運股多於碼頭股(資料圖片)

出口破紀錄 歸功三因素

對於今次出口金額破紀錄，可以歸功於三大因素。第一、是歐美的需求強勁，數據顯示，今年首八個月，內地對歐盟及對美國的出口增長皆超過20%；第二、由於東南亞其他主要生產國受疫情困擾，令到中國成為主要的出口國；第三、機電產品的需求強勁，首八個月內地出口機電產品7.98萬億元，增長23.8%，佔出口總值的58.8%。其中，自動數據處理設備及其零部件1.02萬億元，增長12.7%。手機及汽車（包底盤）的增長分別達9.2%及111.1%。

光銀林樵基：看好航運股多於碼頭股

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基接受訪問時指出，今次出口增長超越預期，主要受惠歐美強大需求所帶動。同時，他又指：「早前Delta 變種病毒令多地物流運輸受阻，令出口貨堆積，現時運輪港口逐步恢復，貨品能夠運出去，反映在8月份的出口金額之上。」

東方海外今年上半年的業績是歷史最佳的(資料圖片)

東方海外上半年標準箱平均收益增長74%

他相信在年底時歐美感恩節及聖誕節等節日旺季帶動下，內地出口可望繼續處高位。投資策略方面，看好航運股多於碼頭股，因為航運股能夠受惠運輸船價急升，加上內地的出口量增加，可謂價量齊升。燃料成本方面，由於國際油價回落，船公司可以多一重利好因素。看好東方海外，因為其美國航線船運佔比高，可以捕捉年底西方節日旺季航運需求。

據東方海外業績，今年上半年的業績是歷史最佳的，上半年總體的貨運量增加19%，每個標準箱平均收益增長74%，令總收益得以提升108%。太平洋航線的貨運量增加17%，收益則提高了88%。每個標準箱平均收益增長61%。太平洋東行線2021年上半年的載貨量增加28%，每個標準箱平均收益增長66%，令收益得以提升112%。

管理層對前景的展望提到，美國數據顯示美國國內生產總值已經重回疫情前水平之上，至關重要的是，零售業庫存對銷售比率仍處於歷史低位，意味著為滿足當地需求，大量的進口需求將持續。