Bitcoin首獲國家當「真錢」用 　價格反高潮瀉兩成｜財經評論

Bitcoin（比特幣）剛於本月重上5萬美元大關，重返自今年5月高位，更首次獲得有主權國家願意推行「國家級實驗」，正式將比特幣當「真錢」洗，容許當地必勝客和和麥當勞等快餐店，用比特幣付款。不過，正當中美洲國家薩爾瓦多，在周二（7日）正式將比特幣納入為法定貨幣之際，比特幣走勢卻反高潮，在短短兩小時之內，急速掉頭挫近20%，不但令一眾本來就反對使用加密幣的薩爾瓦多市民，飽受「荷包縮水」之痛；同日著名虛擬幣交易平台Coinbase更發生系統死機。



比特幣「零的突破」

近兩個月以來，比特幣走勢翻生，價格從7月20日的28,825美元，升至9月6日的52,912美元，反彈幅度超過80%。上升動力之一，是比特幣取得「零的突破」，終於有一個中美洲國家，願意「身先士卒」，將比特幣作為與美元並用的法定貨幣，是全球第一個國家進行這種可稱為「國家級」的貨幣實驗。這個國家就是位於中美洲北部的薩爾瓦多共和國。

人口接近700萬人的薩爾瓦多，在今年6月，在議會投票批准比特幣成為薩爾瓦多的法定貨幣，並訂於本月7日正式生效。自此，比特幣與官方貨幣美元同樣合法流通，所有企業須接受比特幣付款；政府亦接受比特幣用來交稅。政府在全國各地安裝了200台比特幣自動取款機，可用於將加密貨幣兌換成美元。

薩爾瓦多民眾示威抗議Bitcoin定為法定貨幣（路透社）

減低依賴美元 薩爾瓦多轉用比特幣

觀乎全球，歐美各國央行及金融機構普遍對加密貨幣仍持觀望態度；至於中國更嚴格管制加密貨幣的開採及交易，為什麼薩爾瓦多，會成為首個國家將比特幣納入為法定貨幣呢?可從兩個方面分析：

首先是要降低美元的大額電匯手續費。薩爾瓦多的經濟主要依靠國民在國外工作的匯款支撐，該國有接近三分之一的人口，即超過200萬名市民，在海外工作。他們每年向故鄉匯款總額高達60億美元，相當於全國GDP的兩成。由於美元的電匯收費高，變相侵蝕了該國的主要收入來源。

再者，該國金融基礎設施十分落後，全國高達70%的人口沒有銀行賬戶，亦造成海外匯款的困難。因此，當地政府希望將比特幣轉為法定貨幣，令海外居民可以直接將比特幣，透過互聯網平台轉回當地，以免每年高達4億美元的匯款手續費，侵蝕該國重要收入來源。

薩爾瓦多商店接受Bitcoin付款（美聯社）

第二原因是減低對美元的依賴。薩爾瓦多地處中美洲，長期以來，依靠出口咖啡豆和棉花等農產品，以及海外勞工的外匯收入，經濟體系極度依賴美元，該國在2001年將美元訂為法定貨幣，並停止發行該國原有的貨幣科朗。不過，自新冠危機以來，美聯儲的無限量買債寬鬆政策，令美元貶值，變相削弱了薩爾瓦多的購買力。

成法定貨幣首日 未嘗比特幣便利 先見價格急瀉

因此，為抵消美聯儲政策的影響，促使當地年僅39歲的年輕總統布克勒（Nayib Bukele），決定以比特幣作為法定貨幣，並堅信引入比特幣將有助改善國民生活。

不過，該國將比特幣作為法定貨幣的首日，嘗到的不是使用比特幣的便利或優勢；反而是經歷了比特幣的價值大幅下挫。比特幣走勢急反轉，在兩個小時內，價格從50,700美元一路跌至42,900美元，跌幅超過15%。

薩爾瓦多民眾示威抗議Bitcoin定為法定貨幣（路透社）

事件突顯出，以加密貨幣作為主要貨幣的風險之高。試想像逾200萬名在海外辛勤工作的市民，欲將資金寄回老家供養親人，如何能夠承受比特幣的跌幅。比特幣一日的跌幅，相當於寄1,000元回鄉，家人只收到800元。

固然，面對美聯儲的量化寬鬆衝擊，薩爾瓦多政府有足夠的理由去嘗試各種方式，減低該國對美元的依賴；不過，企圖以另一個波動率更高，而且未有主權國央行或實物資產作為支撐的加密貨幣，去代替美元，不單是未見其利，先見其害；而且更是突顯出其草率的財金政策思路，不負責任地把國家的前途，賭上在一個投機性的貨幣之上。

薩爾瓦多民眾示威抗議Bitcoin定為法定貨幣（路透社）

事實上，薩爾瓦多的市民，早就表達了對比特幣納入法定貨幣的擔心及不滿。中美洲大學（UCA）民意調查發現，大多數民眾不信任比特幣，民調指出，受訪人士中至少67.9% 不同意或強烈不同意比特幣設為法定貨幣，而近八成民眾亦對其使用方式沒有信心，七成民眾認為應廢除比特幣為法定合法貨幣的條例。不過，薩爾瓦多政府未有理會民意，一意孤行，最終觸發今日的亂局，當地有逾千民眾上街走上首都聖薩爾瓦多街頭示威，當中不少是大學生。

料其他拉美國家打「退堂鼓」

值得留意的是，除了薩爾瓦多之外，早前巴拉圭、巴拿馬、阿根廷等鄰近拉美國家，亦曾倡議政府跟隨薩爾瓦多接納比特幣為法定貨幣。不過，目擊眼前薩爾瓦多的「示範」，相信多個拉美國家會打「退堂鼓」，不敢草率地將國家的前途賭上在一個投機性貨幣之上。

有「新興市場之父」之稱的麥樸思（Mark Mobius）接受外電採訪時表示，薩爾瓦多正將比特幣當作「最後救命的稻草」。不過比特幣不方便，而且風險高，估計幾乎沒有其他國家可能接受將其作為法定貨幣。