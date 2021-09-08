前海方案提擴大金融開放　香港應存危機感｜財經評論

中共中央、國務院印發《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》（下稱《前海方案》），但方案所提出的前海發展，例如當中提及的擴大金融業對外開放，是對香港是一個挑戰。



《前海方案》提到前海合作區總面積由14.92平方公里擴展至120.56平方公里，面積與上海自由貿易區相約，較橫琴粵澳深度合作區的106平方公里範圍為大。發展目標到2025年，前海要建立健全更高層次的開放型經濟新體制，初步形成具有全球競爭力的營商環境，以現代服務業為主，並成為粵港澳大灣區發展的引擎。到2035年，高水平對外開放體制機制更加完善，營商環境達到世界一流水平，建立健全與港澳產業協同聯動、市場互聯互通、創新驅動支撐的發展模式，建成全球資源配置能力強、創新策源能力強、協同發展帶動能力強的高質量發展引擎。

《前海方案》指出，前海要建設高水平對外開放門戶樞紐，並擴大金融業對外開放。（中新社）

前海擁在岸人民幣開放功能

仔細看看方案內容，在第九點，前海要建設高水平對外開放門戶樞紐，並擴大金融業對外開放。具體方向為提升國家金融業對外開放試驗示範窗口和跨境人民幣業務創新試驗區功能，支持將國家擴大金融業對外開放的政策措施在前海合作區落地實施，在與香港金融市場互聯互通、人民幣跨境使用、外匯管理便利化等領域先行先試。

由此可見，前海擁有幫助人民幣開放功能，並而且是在岸城市。羅馬並非一日建成，前海不會短時間內突然橫空出現，威脅到香港的地位。未來，香港與大灣區之競爭與融合定必增多，香港暫得的優勢，乃來自內地未全面開放金融資本帳。

香港現時仍是「得天獨厚」的全球最大離岸人民幣市場，作為離岸人民幣業務樞紐、資產管理中心、風險管理中心，全球70%的離岸人民幣清算、80%離岸人民幣債券都在港發行，還有8,200億人民幣的存款，佔境外全部人民幣總存款的60%以上。

政府應擴大內地和香港金融市場互聯互通，並研究更多以人民幣交易的產品，例如可參考香港行政會議成員、金管局前總裁任志剛所建議的香港股票市場可設有人民幣計價選項等。好事是行政長官林鄭月娥對此「開始有感覺」，她透露深圳市政府將成為內地首個市政府，在港發行離岸人民幣債券，料下月實行。

中央定立到2035年前海力求達至營商環境達到世界一流水平，其實即與香港同等同級。（中新社）

港府要加快行動並搶佔主導權

可是，相信港府要再加快步伐，原因是從《前海方案》可見，中央有意打破資金的限制，加大人民幣跨境流通。一旦前海可成為在岸的人民幣自由流通地區時，那香港的地位會是怎樣？

中央定立到2035年前海力求達至營商環境達到世界一流水平，其實即與香港同等同級。十四年之差，香港可如何努力求進，甚至求生？當香港視新加坡為競爭對手時，前海為何也不是競爭對手呢？

目前前海合作區累計註冊港資企業1.15萬間，註冊資本1.28萬億元人民幣，實際利用港資佔前海實際利用外資的92.4%，而持牌金融機構累計超過250間。不過，《前海方案》由廣東省及深圳領導，未列明港府在制度上角色。但由於不少港企已在前海已設立公司，港府更應善用其專業人才和能力，成為主導前海發展的角色。