橫琴方案也提金融開放　惟定位料與港不同｜財經評論

《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》和《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》為粵港澳三地的最新政策。香港與澳門兩地產業結構不同，雖然未及絕對競爭，但亦需留意。



《橫琴方案》主要以建設為主，藉以發展新技術、新產業等，而發展現代金融產業亦為發展方向。去年底，澳門聯合廣東在橫琴推動建設粵澳跨境金融合作（珠海）示範區，已吸引10多家澳門金融機構進駐，在橫琴註冊的金融企業約5,000間。

這方案鼓勵社會資本按照市場化原則設立多幣種創業投資基金、私募股權投資基金，吸引外資加大對合作區高新技術產業和創新創業支持力度。同時，又支持在合作區開展跨境人民幣結算業務，鼓勵和支持境內外投資者在跨境創業投資及相關投資貿易中使用人民幣，而又在合作區內探索跨境資本自由流入流出和推進資本項目可兌換。相信這可予外資信心，吸引更多的金融機構和企業將進駐其中。

橫琴，位於澳門西側，是珠海146個海島中最大的一個，東與澳門一橋相通，相距不足200米。（中新社）

可供上市發債融資之用

特別特得留意的是，《橫琴方案》提到，在跨境融資領域，探索建立新的外債管理體制，試點合併交易環節外債管理框架，完善企業發行外債備案登記制管理，全面實施全口徑跨境融資宏觀審慎管理，穩步擴大跨境資產轉讓範圍，提升外債資金匯兌便利化水平。

同時，支持符合一定條件的非金融企業，在全口徑跨境融資宏觀審慎管理框架下，根據實際融資需要自主借用外債，逐步實現合作區非金融企業外債項下完全可兌換。在跨境證券投融資領域，重點服務實體經濟投融資需求，扶持合作區具有特色和比較優勢的產業發展，並在境外上市、發債等方面給予積極支持，簡化匯兌管理。這即有意讓澳門、橫琴成為上市、發債的融資地方。

《橫琴方案》提到，在跨境融資領域，探索建立新的外債管理體制，又在跨境證券投融資領域，向實體經濟在境外上市、發債等方面給予積極支持。（中新社）

如澳交所出台 定位與港交所不同

說及融資方面，澳門擬設立澳門證券交易所一直只聞樓梯響。過去幾年，澳門證券交易所曾多次被提起，2019年2月《粵港澳大灣區發展規劃綱要》正式印發，其中明確提出「研究在澳門建立人民幣計價結算的證券市場」，「探索建設澳門—珠海跨境金融合作示範位」。

2019年10月，澳門金融管理局就建立澳門證券交易所，考慮到澳門鄰近已有多個成熟的金融中心，澳門要在此領域有所突破，達致錯位發展。而在2020年11月國家發展改革委發布關於政協十三屆全國委員會第三次會議第1409號（經濟發展類099號）提案答覆的函稱，研究探索在橫琴建設澳門證券交易所，有利於支持澳門發展符合自身實際的特色金融產業，推進澳門經濟適度多元發展，助力粵港澳大灣區建設。

香港金融建設服務更完備

澳門證券交易所即使成立，其定位料與港交所（0388）不同，但仍為人民幣開放而做好準備。中央需要的是，全球人民幣離岸證券市場。然而，香港實際上在人民幣離岸證券交易較澳門更具優勢。這不是只指香港是全球最大的離岸人民幣中心，而直接可用人民幣交易證券，香港更有能力且快速達成。

早在2011年，香港推出了「雙幣雙股」上市，即是一隻股票可以同時以港元交易，也可以用人民幣交易。首隻便是以人民幣計價的房地產信託基金（REITs） 匯賢房託（87001）。然而，再到2012年，前稱合和公路基建（0737）也發行人民幣新股（80737），成為全球首隻以人民幣及港元計價的雙幣雙股。合和基建後來改名為灣區發展，仍然繼續以雙幣交易。可惜的是，相關股票交投量非常稀少。所以，要如何激活這交易方式是重點。

由此可見，香港更具以人民幣作證券交易的能力。中國證監會副主席方星海亦表示，將進一步發揮香港在中國資本市場開放中的作用。因此，香港要更重視這事，不然便容易把「到嘴的蛋糕掉下」。