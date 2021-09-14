供應鏈中斷持續蔓延　美專家：1970年代滯脹環境恐重現

近期全球諸多企業尋求產業升級，晶片需求量大增造成「晶片荒」，新冠疫情反覆爆發也構成上游原材料供應端供貨不穩，同時間多數物料被迫集中到相近時間段出貨，造成貨運櫃供不應求，推高運輸成本，而產業供應鏈不時有中斷的情況發生，也推高物價水平引發通脹擔憂。安聯集團（Allianz）首席經濟顧問埃利安（Mohammed El-Erian）表示，全球各地供應鏈中斷的情況將持續幾年，他警告各經濟體的高物價可能會引發1970年代式的「停滯性通脹環境」。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗表示，若供應鏈中斷的情況持續，可能會重現1970年代的滯脹環境。（路透社）

埃利安在當地時間9月13日投書《金融時報》（Financial Times），表示各央行實施的大規模刺激措施，已將許多市場推至歷史新高，加上供應鏈中斷、各地小企業面臨關鍵資源短缺，這些問題將擾亂企業和政策計劃，而且可能侵蝕投資。

美國在9月6日當周公布，8月生產者通脹率創下近11年最大年增幅，凸顯企業面臨將漲價轉嫁給消費者的壓力。他表示：「應歸咎於供應鏈中斷、運輸成本高昂、貨櫃缺乏以及港口壅塞。」勞動力短缺正迫使製造業和服務業者必須因應薪資壓力上升的情況。

埃利安說：「並無太多企業行政總裁相信這類中斷只是暫時性、很快可逆轉的。儘管需求強勁，但這將會阻撓成長計劃，並且增添必須漲價以抵銷成本上揚的壓力。」

他亦指出勞動力市場緊張情況短期內不會結束，原因是企業將適應因應勞力短缺的情況，「除了已經蓄勢待發的通脹外，全部都轉化為全球經濟的停滯性通脹風向，這對沒有經歷過1970年代的人是陌生的」。

對此他還指出：「會有更多企業把這放在規劃的前端和核心，然而太多決策者和市場參與者落後於現實。」

埃利安認為美國美國聯儲局（FED）目前面臨的特殊兩難困境是，由於高通脹水平，必須縮減大規模資產收購計劃，或因為經濟成長減緩而須決定不要縮減資產收購。他說，對許多估值大幅押注央行會提供支撐的資產類別而言，這會是個問題。

他表示：「對企業和決策者來說，現在調整會是比較適宜的。抑制進一步的中斷，會比清理殘局成本更低且更容易。」