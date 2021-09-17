恒大迎終局？　內地經濟遜預期　債券通南向開車｜巨子一周精選

臨近10月國慶，中港金融市場再推新互聯互通機制，繼跨境理財通後，債券通亦會新設「南向通」，打破過去四年僅得「北向通」的單線行車局面。首階段年度總額度為5,000億元等值人民幣的資金，會流向什麼產品以及推動本港債券市場擴展?



中國恒大債務風暴持續困擾市場，不但拖累內房同業股價受壓，連中資保險股亦未能倖免，涉及地產投資的中國平安（2318）股價今年至今挫逾40%。現時最新消息指，恒大海外債券持有者，擬對總值逾千億元的債券進行重組，到底恒大的債務問題會如何「收科」?想了解更多，請點閱下列《巨子Icon》一周點評。



恒大危機

1、恒大穿3蚊年內累跌八成 投資者最壞情況是甚麼？｜企業熱評

不單恒大面對流動性問題，內房整體行業也活得困難，恒大情況只是內房行業的寫照（閱讀更多）

2、恒大暴雷陷多重危機 破局推演 許家印終局唏噓 | 企業熱評

其實許家印犯的錯，是他那一代企業家很容易犯的錯。（閱讀更多）

蘋果發布會

1、蘋果iPhone13系列發布：沒有新意卻依然無敵｜企業熱評

沒有新意的iPhone 13，依然是蘋果公司的印鈔機，也是中國手機品牌的最大攔路虎。（閱讀更多）

2、蘋果護城河罕見鬆動 積怨已久的分成或將引發行業變革

蘋果抽取30%的佣金，早就被多個國家的反壟斷機構盯上。（閱讀更多）

宏觀分析

1、索羅斯的嘴 貝萊德的腿 外資會信誰？｜巨子點評

國際金融大機構們之所以對中國抱有信心，是因為他們清楚地認識到中國經濟向上的趨勢不可逆轉，不佈局中國就會喪失客户、被競爭對手打敗。而如果索羅斯果真如此不看好，為什麼不再奮力一搏呢？（閱讀更多）

2、監管層約談網路平台 外賣快遞漲價勢在必行｜巨子點評

京東和順豐都能做到給自己的快遞員依法繳納社會保險，說明保障新業態從業者的權益在實際操作中是可以實現的。（閱讀更多）

3、「南向通」落地 資金將追逐哪些資產｜巨子點評

「南向通」投資的重點或將放在溢價較高的中資美元債，尤其是一些境內資金更具訊息和投研優勢的中資美元債。（閱讀更多）

4、消費增速持續下行 中國GDP增速承壓│巨子點評

消費、製造業投資等領域的明顯回升勢頭仍未顯現，中國經濟下行壓力不容忽視。（閱讀更多）