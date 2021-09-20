平保曾失守50元　今年跌幅超越騰訊　中資金融板塊受恒大危機拖累

港股「黑色星期一」急瀉逾千點，曾失守二萬四創今年新低，收市跌幅略為收窄至821點或3.3%。藍籌跌幅榜中，除了本港地產股之外，一眾中資金融股的跌幅亦相當驚人，當中一向股價「硬淨」的招行（3968）急挫逾9%，是跌幅最大的藍籌金融股；平保（2318）更曾失守50大關，創四年新低。



平保連續兩日跌幅超越半成

中國平安連續第二日，以每日逾5%的跌幅下挫，今年至今累計幅達到45%，跌勢之深，更超越受內地科技監管政策打撃的騰訊（騰訊同期約跌19%）。至於內銀股當中，今日就以招行及民行（1988）為跌幅最大，兩者分別挫9.4%及5.9%。

中資金融股今輪跌浪，主因市場憂慮恒大的債務危機會引致「火燒連環船」，觸發其他中資金融股共同承擔風險。

據恒大財報披露，總負債規模達1.97萬億，當中有息負債總額（債券、銀行貸款等）為5,718億元，一旦這批規模達5,700多億元的計息債務，出現延遲兌付利息，甚至部分產品出現債務違約，要承受損失的就是持貨的金融機構及投資者。

中資金融股今輪跌浪，主因市場憂慮恒大的債務危機，會「火燒連環船」，觸發其他中資金融股共同承擔風險(路透社)

恒大危機未有進展 傳有內銀開始計提損失準備

據《路透》報道指，內地已經有部分銀行，開始為恒大相關貸款計提損失準備，據悉農業銀行（1288)）已經為部份恒大債作貸款損失撥備。不過，亦有部分債權人計劃給予恒大更多時間去還款，例如民生銀行和中信銀行（0998）則計劃對部份短期貸款進行延期。

資料來源：摩通 ；佔比按銀行對房地產貸款/總貸款計算

事實上，民行對房地產行業的貸款佔比高，據投行摩通早前指出，一眾銀行股中，現時以民生銀行的信貸風險最高，原因是民生銀行對恒大的放貸規模，佔該銀行的貸款組合佔比最高，而且民生銀行的稅前資產報酬率（ROA）偏低。

民行股價破底 創近九年新低

更有一項數據可反映民生銀行對內房貸款問題的敏感度高。現時民生銀行對內房產業的放貸總額，佔總貸款額接近12%，是一眾內銀中，對房地產業貸款佔比最多的一間（詳見上表），因此民生銀行近期的股價表現，是一眾內銀股中最弱的，今年至今跌39%，創近九年新低。

內銀股之外，內險股又會因恒大債務問題，承受多大的風險呢?近期投資者拋售中國平安，主要是因為集團早年對另一間內房「白馬股」華夏幸福的投資承受巨大損失，負面陰影持續困擾投資者。

民生銀行北京航天橋支行涉嫌偽造理財產品。（網絡圖片）

中國平安多次回應 未持有恒大股債

不過中國平安已經多次回應，並未有持有恒大的相關債券及股權投資。中國平安首席投資執行官陳德賢早前在中國中期業績發布會上表示，中國平安3.8萬億元保險資金中，對房企股票投資敞口是631億元，佔險資總規模比例只有1.7%；中國平安所投資的幾家地產企業主要包括碧桂園、中國金茂、旭輝和華夏幸福。除華夏幸福外，其他被投企業都沒有踩「三條紅線」的紅檔或者橙檔。現在頗受市場關注的恒大、藍光、泛海等房企，平安險資無論是股權還是債權均為「0敞口」。

除了公司自身的回應之外，亦可以參看中國平安和其他內險同業，在房地產領域的投資比重，做一個比較。據《彭博》統計數據顯示，八間主要內地保險股中，對房地產投資佔比最高，其實並不是中國平安，而是中再集團，佔比亦不足6%。

內險股對房地產投資佔比(資料來源：彭博)

中國平安對房地產的投資佔比不超過5%，投資佔整體投資的4.9%，和同業平均值約3.2%相差不大，與國際同業的投資水平相近。至於房地產投資佔比最低的兩間險企，分別是國壽以及財險，投資佔比約為1%左右。

上圖可見，中國平安對房地產的投資佔比，其實和行業水平相差不是太大。近期股價急挫，主要是市場對集團的房地產投資存在負面印象，畢竟中國平安以往投資內房華夏幸福「損手」，需要作出巨額撥備。

銀保監推保險公司監督管理意見稿 瑞信指監管有所收緊

不過，困擾中國平安乃至整個保險業的，其實亦不只是內房投資一個因素。投行瑞信指出，中國銀保監會於月初，推出了一份有關保險集團公司監督管理辦法的徵求意見稿，當中對保險公司的監管有所收緊，包括對股權結構、以及子公司權益提出進一步的監管要求。由於現時此份監管文件，仍然在徵求意見階段，對保險業全面影響暫無法評估。不過，該行相信，對於一些主要的監管要求，平安能夠初步達標。

中國銀保監會於本月3日，推出了一份有關保險集團公司監督管理辦法的徵求意見稿，對於保險企業的資本管理、風險管理、以及非保險子公司管理等方面提出監管要求。就保險企業投資非保險類金融方面，訂下了守則，例如「保險集團公司及其子公司對境內非保險類金融企業重大股權投資的賬面餘額，合計不得超過集團上一年末合併凈資產的30%」。