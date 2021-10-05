戴琪預告中美貿談再開波　分析指兩國貨幣政策重演2018年走向

踏入十月份，距離中美兩國簽訂的首階段貿易協議期限尚餘不足三個月，兩國開始就協議內容作回顧及審視。美國貿易代表戴琪周一（4日）指出中國未完全履行首階段協議，並提出對華貿易的四大策略，包括尋求與北京對話。言下之意，中美的貿易談判即將再開鑼。



消息指在未來幾日，中國國務院副總理劉鶴，將和戴琪進行的視像會面，率先試水溫。回看中美貿易戰的軌跡，主要是在2018年由時任美國總統的特朗普，對華開徵税展開。而當時的中美貨幣政策走向，和現時的走向，意外地有相似之處。



中金公司固定收益研究部首席分析師陳健恆指出，「2018年四季度的情況正在重現，美國經濟下滑，但貨幣和財政政策都在收縮，而通脹倒逼美聯儲沒有退路。全球只有中國貨幣政策去年節約了子彈，仍有子彈可以打。2018當年也是美國收緊，中國放鬆，中美利差壓縮。」

將時間拉回至2018年，當時是時任美國總統的特朗普，在任內以改變中國「不公平貿易行為」為由，對價值340億美元的中國輸美商品徵收25%的額外關稅，掀起中美貿易戰的序章。

上屆美國總統特朗普，以改變中國「不公平貿易行為」為由，對價值340億美元的中國輸美商品徵收25%的額外關稅，掀起中美貿易戰的序章。（AP）

重看2018年：美國一年加息次數最高 中國四度降準放水

而當時中美兩國的貨幣政策走向，和現時的情況，有相當程度相似。先講美國，2018年是美國的加息年，雖則經濟增長在下半年開始放慢，GDP增長率由上半年的4%回落至3.5%，不過由於通脹問題高企，一度逼近3%，超越聯儲局期望維持的2%水平，促使聯儲局維持在下半年加息，合共一年內加息四次，全年的加息步伐是整個加息周期中最急，將聯邦基金利率目標區間逐步提升到2.25%至2.5%。

中國方面則是保持了適度寬鬆的貨幣政策，以及積極的財政政策，期內進行多招「放水」，除了下調存款準備金率四次外，亦新增一個鼓勵貸款予中小企、民營企業的貨幣政策工具，就是增設定向中期借貸便利（Targeted Medium-term Lending Facility，TMLF）工具，在2019年年初TMLF的操作金額為2,575億元人民幣。

2018年時中美貨幣格局「一收一放」，情況和現時的處境類似。（Reuters）

現時兩國貨幣政策 和2018年相似

2018年時中美的貨幣政策走向，和現時大致相似。從大體方向上看，當時美國處於加息周期的尾聲階段，是「緊」的階段；至於中國則是逐步走出2015年A股股災引發的強力去槓桿及減債務階段後，開始轉向適度寬鬆周期。

中美貨幣格局「一收一放」，情況和現時的處境類似。現時美國即將步入「縮減買債」階段，旨在減少因去年疫情所引發的無上限寬鬆後遺症。至於中國則在7月進行全面降準0.5個百分點，扣除MLF到期後向市場釋放約6,000至7,000億人民幣資金。踏入第三季內地「三頭馬車」經濟動力失速，零售、固定投資及工業數據全遜市場預期，現時投行普遍預期本季將會再有一次降存準金率的機會。

宏觀看眼下中美的貨幣政策，正存在一個對比，雖然美聯儲縮減買債在即；不過人行似乎未有太大考量，仍是以國內的經濟需求為先，去靈活推行貨幣政策。人行的這個政策方向，相信是在今年7月的7.30政治局會議定調，當時官方說法表明，「要增強宏觀政策自主性」，且放在匯率的表態之中，說明如果美聯儲超預期鷹派，而內地的經濟基本面需要貨幣寬鬆方向，則會通過匯率對沖。

雖然美聯儲縮減買債在即；不過人行似乎未有太大考量，仍以國內的經濟需求為先，去靈活推行貨幣政策。人行的這個政策方向，相信是在今年7月的7.30政治局會議定調(資料圖片)

對比恒指過去三年高低波幅 今年並非最弱

宏觀政策的走向，最終會反映在股市表現之上。今年恒指的走勢，出現明顯的先高後低，自2月份的高位計，跌至9月份低見23,771點，累跌7,400餘點，跌幅為23.77%。

固然今年的跌幅令投資者失望，不過對比2018年的市況，當年恒指從高位累跌達到8,900餘點，跌幅更高達26.7%、至於2019年及2020年從高位計跌幅，亦達到17.8%和27.5%，普遍跌幅與今年情況相距不遠。因此，就著近四年恒指高低波幅來看，今年表現不應視為非常差。

消息指中美官員將討論國家主席習近平與美國總統拜登之間舉行峰會的機會。(資料圖片)

消息指兩國籌備領導人會面

展望第四季表現，投資者需要留意的宏觀因素，非中美貿易談判莫屬。事實上，中美在2020年1月15日簽訂首階段貿易協議後，其實受到新冠肺炎疫情，以及美國總統換屆影響，兩國的官方貿易談判次數，較2019年為少。直至今年5月，中國國務院副總理劉鶴和美國貿易代表署新任代表戴琪通話，才是拜登就任以來，中美雙方貿易代表首度通話。不過當時的對話，一如以往慣例，是兩國同意保持溝通，對貿易協議的內容及達標程度未有落墨。

最新據拜登政府高級官員透露，未來幾日戴琪將與中國國務院副總理劉鶴透過視像通話。另外，《南華早報》引述消息報道，身兼政治局委員的中央外事辦主任楊潔篪，將與美國國家安全顧問Jake Sullivan於周二和周三在瑞士舉行會談，雙方議程上的一個項目，會是中國國家主席習近平與美國總統拜登之間舉行峰會的可能性。消息指，此為中美試圖重建溝通渠道、落實領導人共識的一次會晤。