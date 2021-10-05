戴琪預告中美貿談再開波　分析指兩國貨幣政策重演2018年走向

踏入十月份，距離中美兩國簽訂的首階段貿易協議期限尚餘不足三個月，兩國開始就協議內容作回顧及審視。美國貿易代表戴琪周一（4日）指出中國未完全履行首階段協議，並提出對華貿易的四大策略，包括尋求與北京對話。言下之意，中美的貿易談判即將再開鑼。
消息指在未來幾日，中國國務院副總理劉鶴，將和戴琪進行的視像會面，率先試水溫。回看中美貿易戰的軌跡，主要是在2018年由時任美國總統的特朗普，對華開徵税展開。而當時的中美貨幣政策走向，和現時的走向，意外地有相似之處。
中金公司固定收益研究部首席分析師陳健恆指出，「2018年四季度的情況正在重現，美國經濟下滑，但貨幣和財政政策都在收縮，而通脹倒逼美聯儲沒有退路。全球只有中國貨幣政策去年節約了子彈，仍有子彈可以打。2018當年也是美國收緊，中國放鬆，中美利差壓縮。」
將時間拉回至2018年，當時是時任美國總統的特朗普，在任內以改變中國「不公平貿易行為」為由，對價值340億美元的中國輸美商品徵收25%的額外關稅，掀起中美貿易戰的序章。
重看2018年：美國一年加息次數最高 中國四度降準放水
而當時中美兩國的貨幣政策走向，和現時的情況，有相當程度相似。先講美國，2018年是美國的加息年，雖則經濟增長在下半年開始放慢，GDP增長率由上半年的4%回落至3.5%，不過由於通脹問題高企，一度逼近3%，超越聯儲局期望維持的2%水平，促使聯儲局維持在下半年加息，合共一年內加息四次，全年的加息步伐是整個加息周期中最急，將聯邦基金利率目標區間逐步提升到2.25%至2.5%。
中國方面則是保持了適度寬鬆的貨幣政策，以及積極的財政政策，期內進行多招「放水」，除了下調存款準備金率四次外，亦新增一個鼓勵貸款予中小企、民營企業的貨幣政策工具，就是增設定向中期借貸便利（Targeted Medium-term Lending Facility，TMLF）工具，在2019年年初TMLF的操作金額為2,575億元人民幣。
現時兩國貨幣政策 和2018年相似
2018年時中美的貨幣政策走向，和現時大致相似。從大體方向上看，當時美國處於加息周期的尾聲階段，是「緊」的階段；至於中國則是逐步走出2015年A股股災引發的強力去槓桿及減債務階段後，開始轉向適度寬鬆周期。
中美貨幣格局「一收一放」，情況和現時的處境類似。現時美國即將步入「縮減買債」階段，旨在減少因去年疫情所引發的無上限寬鬆後遺症。至於中國則在7月進行全面降準0.5個百分點，扣除MLF到期後向市場釋放約6,000至7,000億人民幣資金。踏入第三季內地「三頭馬車」經濟動力失速，零售、固定投資及工業數據全遜市場預期，現時投行普遍預期本季將會再有一次降存準金率的機會。
宏觀看眼下中美的貨幣政策，正存在一個對比，雖然美聯儲縮減買債在即；不過人行似乎未有太大考量，仍是以國內的經濟需求為先，去靈活推行貨幣政策。人行的這個政策方向，相信是在今年7月的7.30政治局會議定調，當時官方說法表明，「要增強宏觀政策自主性」，且放在匯率的表態之中，說明如果美聯儲超預期鷹派，而內地的經濟基本面需要貨幣寬鬆方向，則會通過匯率對沖。
對比恒指過去三年高低波幅 今年並非最弱
宏觀政策的走向，最終會反映在股市表現之上。今年恒指的走勢，出現明顯的先高後低，自2月份的高位計，跌至9月份低見23,771點，累跌7,400餘點，跌幅為23.77%。
固然今年的跌幅令投資者失望，不過對比2018年的市況，當年恒指從高位累跌達到8,900餘點，跌幅更高達26.7%、至於2019年及2020年從高位計跌幅，亦達到17.8%和27.5%，普遍跌幅與今年情況相距不遠。因此，就著近四年恒指高低波幅來看，今年表現不應視為非常差。
消息指兩國籌備領導人會面
展望第四季表現，投資者需要留意的宏觀因素，非中美貿易談判莫屬。事實上，中美在2020年1月15日簽訂首階段貿易協議後，其實受到新冠肺炎疫情，以及美國總統換屆影響，兩國的官方貿易談判次數，較2019年為少。直至今年5月，中國國務院副總理劉鶴和美國貿易代表署新任代表戴琪通話，才是拜登就任以來，中美雙方貿易代表首度通話。不過當時的對話，一如以往慣例，是兩國同意保持溝通，對貿易協議的內容及達標程度未有落墨。
最新據拜登政府高級官員透露，未來幾日戴琪將與中國國務院副總理劉鶴透過視像通話。另外，《南華早報》引述消息報道，身兼政治局委員的中央外事辦主任楊潔篪，將與美國國家安全顧問Jake Sullivan於周二和周三在瑞士舉行會談，雙方議程上的一個項目，會是中國國家主席習近平與美國總統拜登之間舉行峰會的可能性。消息指，此為中美試圖重建溝通渠道、落實領導人共識的一次會晤。