渣打財富管理：港股第4季不太淡　料美債息最高升至1.75厘

恒指第3季大跌14.7%，並一度跌穿二萬四關，今日則收復部份失地，收報24701點，升735點。渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝指出，中國將持續監管及去槓桿措施，投資者要適應此大環境，但認為港股第4季走勢未會太淡。
他指，參考過往數據，過去10年，恒指在第四季錄得8升2跌，並有6年在第三季下跌，當中有5年在第四季均能反彈，因此相信恒指在第四季會有較好的表現，並料在第四季呈先低後高的格局。
對於環球股市方面，他看好成熟市場多於新興市場，因其盈利仍能保持增長動力，並獲市場上調其盈利預測，但中國的盈利增長卻被下調，而中國的主要阻力為監管風險。梁振輝表示，美債息上升對科技股會有影響，但影響程度不及監管風險，短期仍然看淡科網平台股，料監管風險仍會困擾市場一年，故對舊經濟股有較大信心，包括看好工業股和能源股。
料年底美債息最高達1.75厘 亞洲高收益債吸引
美國10年債息升至1.5厘水平，渣打預測，美國10年債息至年底料升至在1.5厘至1.75厘之間，債息上升主要受縮減買債預期和經濟數據觸底反彈所推動。渣打香港財富管理高級投資策略師林嘉文說，部份內房因為「三條紅線」促使其信貸質素改善，不過受多間內房債務傳出違約後，令亞洲高收益債券收益率飆升，當中投資級和高收益亞洲美元債之間息差達7.7個百分點，屬去年疫情時的高位。由於很多亞洲高收益債均為內房債券，這反映市場過份擔心內房債務違約率壓力攀升。
他認為在沒有大規模違約潮前提下，目前亞洲高收益債收益率高、估值又便宜，屬趁低吸納時機，投資者若擔心內房債務風險，可以投資在非內地、非內房的亞洲高收益債。當問及應投資哪年期最可捕捉這個亞洲高收益債的低位機會，他表示，投資者應分散投資，可選擇不同年期且財務穩健的公司。
料人幣維持6.46水平波動
就貨幣方面，渣打香港財富管理投資顧問董事趙海珠表示，人民銀行希望人民幣匯率穩定，預計第四季也會維持這個取態，因此對人民幣持中性態度，預料未來12個月人民幣兌美元會維持6.46水平，而美匯指數料第4季呈先高後低走勢，即使現時走強至94水平，但預計未來12月料重回90水平。