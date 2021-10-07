渣打財富管理：港股第4季不太淡　料美債息最高升至1.75厘

恒指第3季大跌14.7%，並一度跌穿二萬四關，今日則收復部份失地，收報24701點，升735點。渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝指出，中國將持續監管及去槓桿措施，投資者要適應此大環境，但認為港股第4季走勢未會太淡。

他指，參考過往數據，過去10年，恒指在第四季錄得8升2跌，並有6年在第三季下跌，當中有5年在第四季均能反彈，因此相信恒指在第四季會有較好的表現，並料在第四季呈先低後高的格局。

對於環球股市方面，他看好成熟市場多於新興市場，因其盈利仍能保持增長動力，並獲市場上調其盈利預測，但中國的盈利增長卻被下調，而中國的主要阻力為監管風險。梁振輝表示，美債息上升對科技股會有影響，但影響程度不及監管風險，短期仍然看淡科網平台股，料監管風險仍會困擾市場一年，故對舊經濟股有較大信心，包括看好工業股和能源股。

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝估計港股第四季未會太淡並會錄得反彈，惟提醒中國監管風險未完。

料年底美債息最高達1.75厘 亞洲高收益債吸引

美國10年債息升至1.5厘水平，渣打預測，美國10年債息至年底料升至在1.5厘至1.75厘之間，債息上升主要受縮減買債預期和經濟數據觸底反彈所推動。渣打香港財富管理高級投資策略師林嘉文說，部份內房因為「三條紅線」促使其信貸質素改善，不過受多間內房債務傳出違約後，令亞洲高收益債券收益率飆升，當中投資級和高收益亞洲美元債之間息差達7.7個百分點，屬去年疫情時的高位。由於很多亞洲高收益債均為內房債券，這反映市場過份擔心內房債務違約率壓力攀升。

他認為在沒有大規模違約潮前提下，目前亞洲高收益債收益率高、估值又便宜，屬趁低吸納時機，投資者若擔心內房債務風險，可以投資在非內地、非內房的亞洲高收益債。當問及應投資哪年期最可捕捉這個亞洲高收益債的低位機會，他表示，投資者應分散投資，可選擇不同年期且財務穩健的公司。

料人幣維持6.46水平波動

就貨幣方面，渣打香港財富管理投資顧問董事趙海珠表示，人民銀行希望人民幣匯率穩定，預計第四季也會維持這個取態，因此對人民幣持中性態度，預料未來12個月人民幣兌美元會維持6.46水平，而美匯指數料第4季呈先高後低走勢，即使現時走強至94水平，但預計未來12月料重回90水平。