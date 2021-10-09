港股「跌唔落」?　一周內先創今年新低　再掉頭上試二萬五

港股本周先跌後回升，高低波幅接近1,400點，是半個月來最大，反映中美貿易關係及美國債務上限問題，令到港股急升急跌。周初恒指一度急挫，再刷今年新低見23681點。不過，恒指市帳率跌至一倍的關鍵水平，開始吸引投資者低位建倉，在本周後期更創出單日急升逾700點的局面，至周五北水重臨，帶動大市上試二萬五關。



本周初港股明顯弱勢，受到外圍美國國債上限談判、美股股市高位回調，以及中美貿易談判會否重開等問題困擾，恒指國慶假期復市首日，一度急挫近600點；至周二更創下今年新低見23681點，令恒指市帳率跌至一倍的關鍵水平。其後恒指在周三開始低位發力，港府發表《施政報告》談土地供應，刺激地產股向好，配合中資科技股反彈，恒指重上二萬四。至周五內地股市在長假後復市，北水回歸當日，恒指更一度上試二萬五，見全周高位25064點。

施政報告提到建設佔地約300平方公里「北部都會區」，市場憧憬發展商在新界的超過一萬呎農地將「解禁」。（廖雁雄攝）

恒生科指升幅勝大市 阿里巴巴彈逾一成

總結全周，恒指高低波幅為1,383點，即接近1,400點，為半個月來最大的波幅。全周累升1.07%或262點，是連續第二周低位回升。

恒生科指表現更強，全周累升1.72%或105點，功臣是科網龍頭股阿里巴巴（9988）及網絡遊戲界二哥網易（9999），兩股全周分別升10.3%及9.4%。

北水休戰四日 港股成交曾跌穿千億元水平

成交金額方面，由於周一至周四是內地國慶長假期，港股通暫停，港股周二成交一度跌穿一千億元。由於資金量急跌，有空間讓大戶用較少資金，在市場上「舞高弄低」，亦是其中一個可能性令本周恒生指數表現更為波動。

另外，本周港股跌至23700左右，即是恒指市帳率跌至一倍時，開始有反彈，亦值得留意。

恒生科指全周累升1.72%或105點，功臣是科網龍頭股阿里巴巴及網絡遊戲界二哥網易（資料圖片）

恒指市帳率跌至一倍後有支持

回看過去七年恒指的走勢，不難發現港股每次大調整急跌後，都在約一倍市帳率左右的水平築底。所謂一倍市帳率，即是指股份的股價，已經跌至和企業帳面價值一樣，亦即是一個十分低殘的估值水平。

回看2016年初A股股災時期、以及去年疫情期間的低點，恒指雖曾跌穿一倍市帳率，不過在0.92至0.97倍水平開始見底。至於本周港股雖然一度跌至今年收市新低23681點，令市帳率跌至1倍，不過亦開始見投資者於低位建倉，及後恒指亦明顯回升。

油價逾三年高，中石油全周漲10%成藍籌王（資料圖片）

油價逾三年高 中石油全周漲10%成藍籌王

藍籌股方面，受到近期環球能源問題影響，國際油價升至逾三年高位，中石油（0857）本周累升10%，為升幅最大藍籌股。至於平保（2318）本周亦累升逾8%，主要受惠旗下的A股內房華夏幸福復牌，落實債務重組計劃，股價單日飆10%漲停。

跌幅最大藍籌是手機設備股瑞聲（2018），股份發盈警，料第三季盈利挫51%至61%，觸發股價單日急挫近13%。

農地持有量高 恒地一周累升8%

施政報告提及到建設「北部都會區」，即元朗區和北區，佔地約300平方公里，市場憧憬本港地產發展商在新界的超過一萬呎農地將「解禁」，有望加快轉換為住宅地，刺激恆生地產分類指數本周重上30500水平，創近一個月高。在一眾發展商中，農地持有量最高的恒地（0012），全周累升8.2%，跑贏同業。