聯想單日挫最多18%　回A上市路難行　吉利早前亦食白果｜財經評論

經過近一年籌備，聯想（992）擬赴A股市場上市（回A）之路意外遇阻。集團在國慶假期前，即9月30日申請到上海科創板上市，不過長假過後，卻意外宣布終止回A，觸發股價今日最多急挫近18%，低見7.25元。翻查資料，今年藍籌股吉利（175）亦曾申請科創板上市，惟同樣遇阻，反映出企業要轉型為科創企業、謀求回A上市及更高的估值，日益困難。



早於今年1月，聯想集團披露計劃在上海科創板申請上市，經過大半年籌備，聘中金公司出任保薦人，集團終於在9月30日，正式向上交所申請上市並獲受理，擬擬募集資金100億人民幣。如果審批通過，聯想集團將成為首間紅籌股透過中國存托憑證（CDR）回歸A股。

企業謀求回Ａ，主因可享有更高估值，去年中芯成功赴上海科創板上市，刺激股價倍升。（資料圖片）

聯想宣布申請回A 股價炒上逾四個月高 惟意外叫停

由於內地的上海科創板的成分股市盈率動輒50倍、甚至上百倍，所以市場一直以來，都會熱炒一些籌備回A股上市的港股，憧憬港股股價亦可以提升。舉例晶片股中芯國際（981）去年回A，刺激港股股價一度翻一番。

因此，聯想的股價亦受惠回A的消息而向上，在本月初公布入紙申請回A時，股價最高曾見9.65元，逆市創逾四個月高。

不過，最終入紙申請不足一個星期，集團意外在上周五（8日）收市後宣布，撤回在內地科創板上市的申請。市場立即「用腳投票」，觸發聯想今日最多挫近18%，收市挫13.4%收報7.63元。

瑞信估計聯想放棄上市的原因，或是監管部門認為集團的研發投入佔銷售的比率較低（資料圖片）

大行指聯想回A告吹 因研發投資率不及同業

對於聯想未能成功回A，市場分析認為，是和集團的業務性質「創新」元素及自主研發投資不足有關。瑞信發表研究報告指，估計聯想放棄上市的原因在於，監管部門或考慮到聯想的研發投入佔銷售的比率較其他同業低，要求集團重新申請在科創板的不同類別上市。

瑞信又指，聯想此前計劃投放65億元人民幣，用於新產品及解決方案的戰略投資之上，相信有關資金需要，將以集團自身的現金流和借貸維持，這或導致財政成本上升。該行將聯想集團的評級由「優於大市」下調至「中性」，大削目標價33%，由13.5元降約至9元。

過去三年聯想研發支出佔收入約3%

翻查聯想財報，集團過去三年的研發投入佔收入比例，分別為2.5%、2.6%、2.4%，也就是不超過3%。對比之下，據上交所官方文件顯示，上半年，科創板合計研發投入金額達到254.03億人民幣；研發投入佔營業收入比例平均為14%。

三間上市公司宣布回A上市告吹後，股價普遍累跌一成

回A較預期更難 吉利叫停申請後股價連插四日

事實上，今次聯想回A未果，並不是今年第一間。早前藍籌汽車股吉利汽車，以及主打新能源汽車的恒大汽車，亦曾經預告要回上海科創板上市，不過亦相繼無功而還。

吉利在今年6月25 日，宣布撤回建議人民幣股份發行於科創板上市之申請，並觸發股價連續下挫四日，累計挫10%。（詳見上表）

市場曾憧憬廣汽新能源車赴A股上市

現時港股市場上，仍有一間上市汽車公司，有機會回A股上市，就是廣汽。集團在今年8月底，宣布全資子公司廣汽埃安新能源汽車，擬開展混合所有制改革及引入戰略投資者。市場一直憧憬，廣汽埃安具備了一定的科創板上市資格，不過最終能否如願，仍然要看中證監審批。

姚浩然料聯想回落至近7元水平

時富財富管理董事總經理姚浩然接受訪問時指出，以往港股再到A股上市，憧憬估值提高，一般會令到港股炒上，不過現時港股回A上市的難度愈來愈高，投資者在炒作港股回A概念時，未必如以前容易賺錢。

他又指，聯想集團早前在回A的憧憬下令股價率先炒高，於本月初股價直逼10元，創逾四個月高位，令到估值升至「太貴」，相信今次回A告吹，股價會回落至接近7元左右水平，方能止跌回穩。