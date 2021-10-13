美國人工升近5%仍「有工冇人做」 三大理由看聯儲收水勢在必行

今晚美國將公布最新通脹數據，是全城聚焦的聯儲局11月3日議息會議前，最後一次發放的通脹數據，現時市場預期核心通脹續企於4%以上，通脹高企令美國短債息昨日進一步走高，率先重返2020年3月美國爆疫情前高位。最新IMF最新對世界經濟狀況發出警告，點名美聯儲應準備好收緊政策，以防通脹失控。綜合工資增長、國際油價、以及美國拍債需求旺盛三大理由，聯儲啟動縮減買債是勢在必行，對港股的影響不能輕視。



1、「有工冇人做」 職位空缺連續三個月破1000萬份

首先從最新的美國勞數數據看，除了上周五廣受注視的美國非農業新增職位數據，顯示美國工資按年增長4.6%之外，另一個數據，就是美國勞工部周二公佈的職位空缺和勞工流動率調查（JOLTS）亦值得留意。

數據顯示，8月份職位空缺數達到1,040萬份，不但是連續三個月高於1,000萬份創多年高，而且離職率升至2.9%，創紀錄。反映市場上逾千萬份職位空缺，出現「有工無人做」的情況，企業願意加人工「利誘」人才，吸引很多人跳槽轉工。

美國勞工部數據指出，市場上有逾千萬份職位空缺，企業願意加人工「利誘」人才。（Getty Images）

工資提升，是令到美國的通脹壓力出現結構性上升的主要推動力，而非單單疫情因素下，所造成的短期現象。今年有投票權的聯儲官員的說法，也認為通脹並不是暫時性的問題。

亞特蘭大聯儲行長Raphael Bostic在周二表示，今年通脹率飆升的持續時間，比決策者預期的更久，並表明不適合再把物價上漲，稱為「暫時性」。他又指出，物價上漲壓力，是由嚴重、廣泛的供應鏈中斷問題所導致，壓力不會很快緩解。

對於聯儲的「收水」步伐，他公開表示支持削減每月1200億美元的資產購買規模，同時又透露，調整了在聯儲「點陣圖」中的預測，以反映更快的經濟增速，主要是就業和通脹率方面，將預測加息時點略微提前了一些。不過現時依然認為現在距離加息至少還有一年多的時間。

能源價格的上升早已引起白宮的擔憂，總統拜登在本月較早前已經要求調查汽油價格居高的原因。（路透社）

2、油價升穿80美元 拜登要求調查汽油價居高原因

工資壓力之外，油價急升，亦勢將令美國通脹居高不下，原油價格近期已經攀至高於每桶80美元，創下七年新高。事實上，能源價格的上升早已引起白宮的擔憂，總統拜登在本月較早前已經要求調查汽油價格居高的原因。不過，並未能阻止全球由天然氣至石油的價格升勢。化工、交通、農業都離不開原油，油價上漲增加企業成本，抑制消費，歷史上能源價格上漲曾多次誘發經濟危機。

投行料油價再攀升90美元

對於油價走勢，投行普遍看升。花旗預計數天之內，石油庫存可能在第四季度創歷史新低，預計今年冬天油價每桶可能會觸及90美元。高盛表示，到年底布倫特原油可能將升至每桶90美元，警告投入成本上升、天然氣漲價以及增長放緩等因素很可能影響歐洲企業在2021年的盈利增長。高盛又指，當經濟增長放緩，企業就更難轉嫁更高的投入成本，是企業利潤的主要風險。

因此，在工資及油價上升的長期趨勢下，已經對美國的通脹帶來結構性上升的壓力，即使今晚公布的通脹有所回落，相信仍不能改變美國通脹由「暫時性」改為「長期性」的問題，更會令到聯儲局11月的議息會議上，有必要啟動縮減1,200美元的買債規模。

美國上日拍賣380億美元10年期國債，市場反應良好(資料圖片)

3、美國十年期賣債反應佳

其實聯儲局一直不願意開始縮減買債規模，主要憂慮縮減買債規模後，債息急升，令債台高築的美國財政百上加斤。然而，從最近的美國財政部拍債反應來看，相信能令到聯儲稍微放下憂慮。

昨晚美國拍賣380億美元10年期國債，市場反應良好，終端用戶需求高。中標利率1.584厘，連續第六次低於交易商預期。有分析師指，近期十年期美債升至四個月高位，不過未有阻止買家買債。同時反映市場熱忱於購買長年期債，而非短債。

IMF警告滯脹風險，點名美聯儲應準備收水。（Reuters）

IMF警告滯脹風險 點名美聯儲應準備收水

可以預期，若美國財政部的拍債繼續能夠獲得市場認購，能夠掃除聯儲局最大的憂慮，願意在今年11月開始啟動縮減買債。

IMF最新發布的經濟展望亦值得關注，IMF不但下調了全球及中美兩大經濟體的GDP增長預期，並對滯脹發出迄今以來最嚴厲警告，指美國、英國和其他發達經濟體通脹有上行風險。同時特別點名美聯儲，稱美聯儲等央行應準備好收緊政策，以防通脹失控。