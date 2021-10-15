油價七年來首升破80美元收市　聯儲料11月開始收水｜巨子一周精選

環球能源危機進一步發酵，國際油價紐約期油七年來首次升上80美元收市。對環球經濟以至民生物價會造成什麼影響?同時，美國會否於今年底開始縮減買債，再成市場焦點。最新發聲的重磅人物是聯儲局副主席Richard Clarida，他指基於經濟向好、就業市場改善及通脹升溫，聯儲局很大機會於11月2月舉行一連兩日的議息會議後，公布有關減買債計劃。隨減買債計劃逐步展開，相信明年中便會完成。

1、國際油價再創新高 凜冬將至能源價格易漲難跌｜巨子點評

全球各大經濟體大力發展的清潔能源卻因缺乏儲能體系暴露出供能不穩定的缺點。2021年以來，受到季節性因素和氣候的影響，歐洲的風電以及中國的水電都出現供能下降的情況。在其他能源充裕的情況下，清潔能源的不穩定表現往往被忽略。（閱讀更多）

2、油價飆漲推升美國通脹 白宮與OPEC+博弈加劇｜巨子點評

美國和OPEC+出於自身利益，一方希望原油產量大規模增加以降低油價上漲壓力，一方希望小幅增產，以便讓油價維持在當前或者更高位置，接下來幾個月雙方博弈勢必加劇。（閱讀更多）

3、美國人工升近5%仍「有工冇人做」 三大理由看聯儲收水勢在必行

最新IMF最新對世界經濟狀況發出警告，點名美聯儲應準備好收緊政策，以防通脹失控。綜合工資增長、國際油價、以及美國拍債需求旺盛三大理由，聯儲啟動縮減買債是勢在必行。（閱讀更多）

4、央行首提兩維護 內房政策轉角可期｜巨子點評

9月底人行首提兩維護，近日廣州、佛山等地部分銀行下調貸款利率，似乎開始可預見政策可稍有放鬆的轉角，不過卻並非急轉彎。（閱讀更多）

5、中國進出口規模再創歷史新高 增速回落將是大概率事件｜巨子點評

9月出口金額按年增速衝高的勢頭或許難以延續，未來出口增速回落將是大概率事件。（閱讀更多）

6、蘋果iPhone13年內恐減產一千萬台 下周將發新品對沖供應鏈利空

晶片短缺之下不僅使得汽車產業受傷慘重，傳統的IT企業也大受影響，就連以供應鏈穩健著稱的蘋果公司（Apple）都無法倖免。（閱讀更多）