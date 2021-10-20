中國擴房產稅試點　樓價勢要受壓？　內房專家解讀政策

內地對房地產調控持續，最近提及擴大房產稅試點，事實上，房產稅早於十年前已開展，上海和重慶各自的房產稅改革試點方案細則，而其房產稅主要針對高檔住房而制定。由「三道紅線」到房產稅，可視為調控的組合。

國家主席習近平上周在中共中央機關刊物《求是》雜誌發表有關共同富裕的文章，提到要積極穩妥推進房地產稅立法及改革，做好試點工作。今日，《華爾街日報》引述知情人士指，中央在全國推行房產稅試點城市由最初建議的30個，縮減至大約10個，又指中央仍在商討如何設定試點計劃稅率、是否給予優惠及豁免區等。

事實上，在2011年，中國房產稅試點由上海和重慶主城九區開始，而兩地的徵收對象和方向略有不同，有「因城施策」的取態，而非簡單劃一收稅，惟獨相同的是，收稅方向是從高收入人士和居住面積較大的人士而出發。

早於十年前，中國房產稅試點由上海和重慶主城九區開始。 （圖片作者:簽約供稿人/視覺中國）

上海人再買440萬元單位 一年交稅3000元

細看上海的房產稅政策，僅包括本地居民家庭新購且屬於該家庭第二套及以上的住房，以及非當地居民家庭在當地新購的住房，而本地居民家庭可獲人均60平方米免稅面積，不過非當地居民則無則此豁免。

目前上海房產稅徵收暫行辦法的適用稅率為0.6%，符合應稅住房每平方米市場交易價格低於上年度新建商品住房平均銷售價格2倍（含2倍）的，稅率則暫減至為0.4%。上年度新建商品住房平均銷售價格，由該市統計局每年公布。據上海市統計局公布的上年度新建商品住房平均銷售價格每平方米36,741元（人民幣‧下同），如每平方米市場交易價格不多於73,482元，稅率則減至0.4%。

至於應納稅額的算式是應稅面積x新購房單價x70%x稅率。換言之，上海當地居民如購買80平方米、每平方米為55,000元人民幣、總值440萬元的第二套房子，應納稅額為：（80平方米-60平方米免稅面積）x55,000x70%x0.4%=3,080元。統計局公布2021年上半年上海居民人均可支配收入為40,357元，即每月約6,726元。粗略計算之下，買家將有納稅每年約有半個月的工資將交作房產稅之中。

至於重慶方面，除了部分新購高檔住房外，個人擁有的獨棟商品住宅、在重慶市同時無戶籍、無企業、無工作的個人新購的第一套及以上的普通住房才要納稅，而計稅以市場交易價格計算。稅率為0.5%至1.2%，視乎房價水平。另外，亦設免稅面積：一個家庭只能對一套應稅住房扣除免稅面積；在政策前已購獨棟商品住宅，免稅面積為180平米；新購的獨棟商品住宅、高檔住房，免稅面積為100平方米。換言之，近乎只收富人錢，普通住房則不徵收房產稅。

謝騏聰認為，擴大房產稅試點是在「共同富裕」之下的房地產調節，未來內房市場的成交量快到天花板，認為以存量方式收稅較增量為佳。（中新社）

謝騏聰：內房成交量快見頂 以存量方式收稅較佳

交銀國際董事（房地產研究）謝騏聰接受訪問時認為，擴大房產稅試點是在「共同富裕」之下的房地產調節，「現時研究擴大房產稅的時機成熟，因未來內房市場的成交量快到天花板。如果在交易環節增加稅收，效用並不持久，相反，以存量方式收稅，較增量為好。」他指，這意味向持有多間物業的人士來徵收稅項會較實在，一來具持續性，二來社會爭議較少，從而達成「共同富裕」目標，甚至可用作補貼中低收入的交易環節。

謝騏聰又指，房產稅與香港的差餉地租相近，目前內地有意擴大試點，相信落實難度也不大，只是在「因城施策」之下，各市的稅收方案會有不同，各市亦要拿捏政策微調空間，現時未有具體細節，加上未知政策最終目標，相信最快要到2023或2024年才會擴大試點。另外，增加稅收對於房價會否影響，他認為對其影響不大，「今年上海、重慶房價錄得上升，除非稅率甚高，觸發買家要沽貨，但我相信計及免稅面積後，稅率亦不會高於1%，對房價不會太大影響。」