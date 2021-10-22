人民幣升破6.4　官方力遏煤價升勢　恒大售產遇阻｜巨子一周精選

內地第三季GDP意外跌穿5%遜預期，不過人民幣本周急升，兌美元升穿6.4關口，見近4個月以來最強。到底原因何在?面對大宗商品價格急升，煤價單月升一倍，「煤超瘋」現象令到內地發改委急出手限價，觸發煤價乃至其他工業金屬價格清一色回調。

中國恒大問題本周出現令人意外的發展，集團出售恒大物業的計劃落空，恒大稱對方未能符合對恒大物業股份作出全面要約收購的先決條件，而合生創展則表示是賣方提出修改付款條款。不管誰是誰非，反映出的都是恒大要緩解債務壓力，又少一條出路。不過日前中國國務院副總理劉鶴發聲，指目前房地產市場出現了個別問題，但風險總體可控，合理的資金需求正在得到滿足，房地產市場健康發展的整體態勢不會改變。言論觸發一眾內房股齊齊走高，要了解內地政策思路，請點閱下列《巨子Icon》一周點評。

1、匯率升破6.4 人民幣為何比美元更強勢｜巨子點評

美元指數年內上漲了4.25%，而同期離岸人民幣兑美元匯率非但沒有下跌，反而上漲了1.95%。(了解更多)

2、36%人口取暖成本飆漲200% 發改委急出手煤企批量跌停｜巨子點評

單從取暖成本就能看到中國各地區發展嚴重不平衡，農村沒有集中供暖，民眾取暖主要方式是購買散煤，煤價上漲導致取暖成本飆升。(了解更多)

3、煤價單月升一倍工廠難捱 官方力壓升勢 短線仲有一招｜巨子點評

工業企業現時承擔能源成本急升的情況，短線未必能改變。不過，對於工業企業的成本急升情況，內地其實亦不是只有降煤價一招，從稅務優惠上亦有空間。(了解更多)

內地房地產：

4、出售物業折戟 恒大困局何解｜企業熱評

恒大緩解債務壓力又少一條出路，疊加償債壓力逼近，新能源車項目出售也遙遙無期，恒大寒冬依然持續。(了解更多)

5、內房股大彈 劉鶴發聲穩內房 資金轉鬆解燃眉之苦｜巨子點評

劉鶴提到的「合理的資金需求正在得到滿足」可理解為房企開發貸等的融資需求可獲放鬆及批出，並且銀行重新批出個人房貸款。(了解更多)

6、王健林旗下萬達商管赴港IPO 前華人首富有望翻身｜企業熱評

尤其是聯繫到恒大出售的總部大樓和物業資產都已觸礁，更彰顯了王健林當年在出售資產上的當機立斷，絕不拖泥帶水。這應該與王健林的從軍經歷有關，這種危急關頭「殺伐果決」的軍人性格。(了解更多)

7、特斯拉三季報業績創歷史新高 改用中國產磷酸鐵鋰電池提升利潤率

財報中所提及的產銷提升與成本降低，都跟中國上海的超級工廠及中國供應鏈有直接關係，其中寧德時代供應的磷酸鐵鋰電池又立了大功。(了解更多)