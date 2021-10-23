港股連升四周　淘寶李佳琦單日銷售破百億　專家料阿里上望呢口價

港股在今年十月股災月，暫時仍順風順水，在科技龍頭ATM（阿里﹑騰訊及美團）帶動下，恒指氣勢如虹，連升第四周，累計升逾1,900點。專家指出，科網股低位反彈，支撐大市，當中阿里巴巴（9988）急升，主因市場提前反映內地雙十一電商銷情，本周內地網紅李佳琦的直播更吸引2.5億人觀看，單日銷售額超越百億元，估計阿里有望進一步向好，初步看200元。



早前市場一直憂心十月是股災月，因港股在1987年、1997年及2008年的10月都曾發生股災，不過港股估值已跌至約1倍的市帳率，屬吸引水平，加上中資科技股低位反彈，帶動恒指連續第四周上升，累計升超過1,900點，本周累升795點，升幅3.1%。

從近期的美國債息表現，五年期的國債息率已經升至1.2厘，創下2020年2月以來最高水平。市場預期美聯儲明年有機會加息，而且年底前更可能會加息兩次。（美聯社資料圖片）

美債息反映美聯儲加息步伐加快 明年或提早加息

京華山一研究部主管彭偉新表示，ATM回升，帶動恒指強勢，加上今年第三季市況奇差，不少基金經理都面對強大壓力，現時市況略為轉好，大家都蜂擁買貨。不過，他認為投資者不要漠視，美聯儲料於下月初議息會議上宣布縮減買債計劃，估計恒指現時看26500點。

從近期的美國債息表現，五年期的國債息率已經升至1.2厘，創下2020年2月以來最高水平。市場現時預期美聯儲的加息步伐加快，明年有機會加息，而且年底前更可能會加息兩次。

ATM領軍恒指全周累升近800點，阿里貢獻最多(巨子製圖)

李佳琦、薇婭直播賣出189億人民幣 勝上市公司一年銷售

科網股為今次港股升浪的主力，恒指本周累升近800點，單計阿里巴巴已經貢獻近160點（詳見上表），另外美團及騰訊貢獻約70點及60點。彭偉新指出，市場低位吸納阿里巴巴，一來是估值低殘，二來是提早為內地「雙11」購物節做準備。相信阿里仍有動力，阻力位看200元。

今年淘寶「雙11」優惠提前於周三（20日）晚上8時開啟預售，人流旺盛不但令伺服器一度當機，網紅李佳琦的直播間更吸引2.5億人觀看，內地網紅李佳琦單日銷售額高達106.53億元人民幣（約130億港元），成為直播「帶貨一哥」。

美明年有望加息 利好銀行股

排行第二的是薇婭，直播銷售額為82.52億元人民幣；雪梨直播銷售額9.3億元人民幣排第三。單計李佳琦、薇婭二人，合計賣出189億元人民幣，超過90%中國A股上市公司的年營業額。

另一方面，美國收水在即，明年加息有望，他建議穩健的投資者，可以考慮低位買金融股銀行股，例如滙豐及恒生，因傳統上加息可助銀行股擴大利差，有利金融股的利息收入。