美聯儲收水前　物管消費股頻抽水　李寧配股升浪料告終｜早市部署

今日為期指結算日，ATM科技股拖累下，恒指上日跌400點失守二萬六及十天線水平，隔晚美股亦回吐，加上藍籌消費股李寧於過去兩星期累計反彈逾20%後，最新加入配股抽水行列，料進一步拖低大市氣氛。畢竟恒指連跌兩日後，於本月至今升幅仍超過一千點，加上下周美聯儲議息會議，市場料宣布縮減千二億買債計劃機會極高，而今晚亦有歐央行議息會議，市場關注會否跟隨英國央行轉鷹派，或是堅持寬鬆，貨幣政策未明下，好友有理由先行「食糊」。



資金流方面，港股連跌兩日，北水亦連續兩日淨流出港股，上日流出額略為擴大至22.18億元。五大流出額最多股份中，ATM佔據兩席位，分別是騰訊(700)及美團(3690)。

物管股連環配股後 李寧亦抽水104億元

今日值得注意的是，繼過去一周內房物管股世茂服務(873)及旭輝永升(1995)連環配股「抽水」後，合共集資約60億元後，最新輪到消費股。李寧計劃以先舊後新方式，配售1.2億股，每股作價87.5元，較昨日收市價折讓8.09%，預計集資104億元。資金將用作投資於新推出品類；國際擴張；投資於重組基礎設施及進一步提升供應鏈系統；機會出現時作未來業務投資；品牌建設及一般營運資金。

李寧股價於過去兩星期，累計反彈逾20%，重上95元水平，重返一個月高位。今日股價受壓機會高，預期短線升浪或已告一段落。

李寧股價於過去兩星期累計反彈逾20%，最新加入配股抽水行列(資料圖片)

加拿大央行宣布撒出QE 聚焦今晚歐央行取態

另外，宏觀貨幣政策方面，要留意環球央行收水步伐提早，對環球股市的沽壓。隔晚加拿大央行意外宣布，下月1日結束量化寬鬆措施，只會將到期債券回籠資金再投資。原因是通貨膨脹將會較原先估計更長時間，處於於1至3%目標範圍以上；同時更示意或早於原先預期加息。

另外，新興市場巴西加快收緊貨幣政策，加息幅度較之前更大，宣布加息1厘半至7.75厘，更預告下次議息後，會再加息1厘半，因為通脹預期升溫，適宜採取行動確保通脹，回落至目標水平。據統計自三月以來，巴西已合共加息近6厘，是二十年來最進取的收緊政策周期。

今晚歐洲央行亦會宣布議息會議結果，市場關注近期多間央行陸續宣布退出QE、甚至宣布加息，會否令歐洲央行的收水壓力增加。由於環球股市自疫情以來的急速升浪，一直是由各大央行的天量流動性所推動，一旦音樂停了，股市沽壓難免。