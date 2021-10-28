加拿大率先退QE　日本卻揚言再放水　政策分歧不利股市|財經評論

環球央行掀起收水潮，不過各國的疫後經濟復甦程度不一，在收水步伐上不時與市場出現預期偏差。一日之內，加拿大議息後立場意外轉鷹派，成G7國家中，首個結束量化寬鬆（QE）的國家，至於巴西亦再度加息1厘半，半年以來合共加息六次，成二十年來最進取的加息步伐。加息之聲浪接浪，市場倍加關注歐洲央行以及下周聯儲局的收水步伐，會否較市場預期來得更快。



今年以來通脹一詞，成各國央行政策中的關鍵詞。受到全球多個重要港口大擁堵及卡車司機人力不足等問題，供應鏈嚴重阻礙，運費價格倍升，令到各個製造業大國以及消費大國，面對不同程度的通脹壓力。

一表看多國通脹水平，美國通脹升穿5%，加拿大央行立場轉趨鷹派(資料來源：彭博)

上圖所見，一眾發達國家之中，現時美國的整體通脹率最高，達到5.4厘的數十年高位，市場幾乎100%預期下周聯儲局將會啟動收水，縮減1,200億美元的每月買債規模。

加拿大央行轉鷹 最快明年4月加息

至於有楓葉國之稱的加拿大，由於國際油價急升至80美元以上，令該國通脹上升至4厘以上，直逼已經在今年率先啟動了加息周期的紐西蘭。因此，隔晚加拿大央行議息，意外地較市場預期鷹派，不但在今次會議當局結束量寬政策，成為G7國家中首個結束量化寬鬆；更預示最快明年4月加息。

巴西央行半年來六度加息 為新興國之最

新興市場方面，巴西央行的最新通脹已經升至破10%，因此該國央行亦在昨日宣布再度加息1厘半，令到基準利率升至7.75厘。半年以來，巴西合共加息六次，創下二十年以來最大幅度加息，是今年以來加息力度最大新興市場經濟體。

不過，當新興市場及加拿大加強收水、應對通脹之際，日本央行今日卻將通縮及GDP增長預測下調。

日本央行周四下調CPI預測，東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恆關注本周日本選舉，新任首相岸田文雄若未能組成執政聯盟，將加劇日央行放水壓力。(資料圖片)

日本央行下調CPI預測 本周大選影響央行放水

日本央行今日將2021財年GDP預測由3.8%，下調至3.4%，核心CPI升幅預測由0.6%，下調至無升跌。對於通脹低迷，央行解釋指疫情帶來的消費下行壓力仍然存在，受供應鏈約束影響，經濟增速預計將暫時放緩，並將密切監測疫情的影響，經濟活動和物價面臨的風險暫時偏向下行。更令市場注意的是，央行指如有必要，將毫不猶豫地增加寬鬆措施。

東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恆接受訪問時指出，現時世界多國央行，都憂慮油價急升、供應鏈受阻等問題帶來的物價上升，並陸續向收水的方向進發。不過日本的經濟情況特別弱，今日更下調通脹及經濟增長預測，不過暫時美元兌日圓匯價仍企113水平，反映市場觀望本周日（31日）日本的眾議院議員總選舉，首相岸田文雄承諾向國民呈現一個「脫胎換骨」的自民黨，不過現時未能確定自民黨與公明黨的執政聯盟，能否在本屆大選維持過半數席次。若未能維持，對日本的經濟政策會有不利影響，屆時要支撐日本經濟，則會更為依賴日本央行的貨幣措施，對日圓匯價構成下行壓力。

美聯儲宣布收水前，亞洲區的高風險資產價格明顯受壓。（美聯社資料圖片）

紐西蘭、加拿大及英國收水步伐料最快

同時，各國在收水步伐處於不同階段，若按次序排名的話，暫以紐西蘭、加拿大及英國的收水步伐最快，屬收水先鋒；其後就料是美聯儲及澳洲；至於近期受到天然氣供應不足危機困擾的歐洲；以及不但未見通脹，反而仍面對通縮壓力的日本，則敬陪末座。

美聯儲明年料提早加息 亞洲區高風險資產價格受壓

現時美聯儲下周的議息會議，是市場焦點。按上周五美聯儲主席鮑威爾的發言，一改口風，表明供應鏈阻礙以及通脹皆可能會比預期持續更長時間，更直接指出，現時已屆開始縮減買債的合適時機。相當於預早向市場宣布，會開始削減每月1,200億美元的買債規模。

不過，葉澤恆提醒，市場的關注重點正轉變，不單是着眼縮減買債的規模，更看重聯儲局的加息指引。參考債市利率期貨表現，聯儲局明年不但會在明年提早開始加息，更有機會在7月及12月連環加息合共兩次。近日留意到亞洲區的高風險資產價格已經明顯受壓，資金流向的波動急增，美股雖然在高位，卻有搖搖欲墜之感，估計美國十年期債息將重上1.7厘。