FOMC｜美國開始減買債　盤點環球央行收水潮　誰可率先加息？

投資界稱為是今年美國最重要的聯儲議息會議塵埃落定，美聯儲本月正式開始縮減1,200億美元買債計劃，向退出QE邁出第一步。隨環球多個通脹升至十多年高位（詳見下表），多國央行陸續踏入收水潮，將扭轉疫後以來的股市及商品市場急升的推動力。今晚英倫銀行接力宣布議息結果，市場料有機會成為全球五大經濟體中首個正式加息。不過，專家提醒，加息不代表經濟好轉，要留心當央行加息後，資金成本上升會否掉過頭來拖累經濟增長。



美國通脹水平雖然是國家之首，不過在收水步伐上，卻落後英國及加拿大（巨子製圖）

美聯儲：鮑威爾強調減買債不代表將加息

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）一如預期公布啟動「收水」，認為經濟已取得顯著進展，將目前每月1,200億美元的資產購買額度，每月减少150億美元，當中包括100億美元的美國國債購買額度及50億美元的按揭抵押證券（MBS）購買額度。按此進度，預計將在明年6月結束買債。

美國開始縮減買債的原因，主要是由於整體通脹急升，9月份消費者物價指數（CPI）按年升5.4%，創十三年新高。對於通脹是暫時性，抑或是會持續上升，市場爭論不休。對此，美聯儲的論調鴿味十足，聲明指出，「通脹率居高不下很大程度源於一些暫時性因素」，「與疫情和經濟再開放相關的供需失衡，導致一些行業的價格大幅上漲」。

對於美國加息指引，主席鮑威爾強調，減碼債券購買，並不意味著即將加息。聯儲局官員們對緊縮政策會保持耐心，但如果通脹水平使聯儲局有理由採取行動，聯儲局並不會猶豫。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示，本來對於聯儲局偏鴿派的表態，美元理應下跌；不過，由於隔晚歐洲央行拉加德「放口風」，結果歐元受壓，倒過頭支持美匯。（張浩維攝）

恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時表示，對於市場最關心美國何時加息這問題上，鮑威爾留有一手，指視乎通脹情況決定加或不加，淡化了市場原先曾進取地預期明年美國可以加息兩次的預期。

美匯指數先升後回，在昨晚議息結果公布前，一度抽升至94.2水平，不過已經行人止步。在議息結果宣布後，更一度掉頭回落，跌至93.8左右。最新於94水平靠穩。

溫灼培指出，本來對於聯儲局偏向鴿派的表態，美元理應下跌；不過，由於隔晚歐洲央行拉加德「放口風」，表明明年加息的可能性非常細，結果歐元受壓，倒過頭來支持了美匯。

歐洲央行總裁拉加德在聯儲局宣布議息結果之前數小時，對外表明明年加息可能性非常細。（VCG）

歐洲央行：較美國更受累能源問題 行長表明加息無望

歐洲央行總裁拉加德在聯儲局宣布議息結果之前數小時，對外表明明年加息的可能性非常細，言論觸發歐元區債市明顯波動，債息扭轉升勢，掉頭回吐，其中德國30年期公債債息跌至兩個月低位。

拉加德出席公開活動時表示，歐洲央行明年升息的可能性非常小，因通脹仍過低。這也促使衡量歐元區長期通脹預期的關鍵市場指標從最近2%上方的高點進一步回落。

溫灼培表示，要留意現時能源價格上升對歐洲帶來的負面影響，比美國更嚴峻，所以不難理解為什麼在加息步伐上，歐元區比美國走得更慢。從經濟結構來看，歐洲經濟依賴製造業及工業，特別是德國，主要是汽車製造及晶片業，因此目前能源價格急升，會不利當地製造業，早前德國央行已經率先下調第四季經濟預測，因此對歐元造成下跌壓力，倒過頭來，令到美元有能力靠穩，相信至今年底美元指數會繼續在94水平附近橫行。

受到德拉吉的言論影響，現時歐洲貨幣市場反應顯示，歐洲央行的加息時間，將由明年7月，延遲至明年12月，而且幅度輕微，僅為10個基點。

英倫銀行今晚有機會加息，成五大經濟體中首個加息（資料圖片）

英倫銀行：今晚有機會加息 成五大經濟體中首個加息

在一眾歐美發達國家中，最有機會率先加息的是英國。今晚英倫銀行將在本港時間晚上將公布議息結果，現時市場共識是會加息，一旦落實，將是全球五大經濟體中首個正式加息。

不過有分析指出，英國通脹雖高，但9月份按年通脹略為回落至3.1%（參見上表），加上歐洲央行最新強調至明年亦難以加息，因此英倫銀行有空間停一停、諗一諗。

溫灼培指出，若英國加息15個點子，屬意料中事，料市場反應較溫和。要關注的是加息後會否會對英國聖誕銷情帶來負面影響。一旦加息25基點，料對英鎊影響先升後跌。因息率加幅大於市場預期，對英鎊可能會帶來即時刺激作用。但加息幅度過急，英國零售商就更難承受。

綜合而言，美國的通脹水平雖然是歐洲等發達國家之首（CPI達到5.4%），不過在收水步伐上，既不及早前已經宣布退出量化寬鬆貨幣政策的加拿大，亦難以追上加息在即的英國。然而，在今年天然氣等能源價格急升的情況下，歐洲經濟的受害程度更嚴峻，變相令到歐洲央行比美聯儲更難踏出利率正常化的步伐。