FOMC｜美國收水股市照創新高　關焯照：兩情況與2013年不同

美國聯儲局昨晚（周三）一如預期公布啟動「收水」，並認為經濟已取得顯著進展，將目前每月1,200億美元的資產購買額度，每月减少150億美元，當中包括100億美元的美國國債購買額度及50億美元的按揭抵押證券（MBS）購買額度，預計將在明年6月結束買債。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照接受訪問時表示，聯儲局收水路徑是由縮減買債、結束買債、縮表、加息一路進行（縮表和加息可同步進行），在縮表期間長債息是會上升。目前美國10年債息反應不大，意味市場早已預期會縮減買債，並認為對股市的影響不大。昨晚美國三大指數創新高，道指、納指和標普500指數分別升0.3%、1%和約0.7%。

美國聯儲局一如預期公布啟動「收水」，將目前每月1,200億美元的資產購買額度，每月减少150億美元，預計將在明年6月結束買債。

通脹高企債息最多升至1.8厘 市場錢太多股市唔怕

回顧2013年縮減買債期間，美國的通脹率不足2%，大部分時間處於1%至2%之間。2013年5月時任聯儲局主席伯南克表示將縮減買債，引發市場恐慌。美國10年債息由當年5月的1.6厘水平抽升，在12月時更升抵3厘水平。不過，在12月美國正式開啟縮減買債後，債息自高位回落，及後整個縮減買債時段內，債息不斷下跌。在2014年10月結束量寬後，債息回落至2.3厘水平。

關焯照指，「目前債息變動不多，亦不會如2013年般公布縮減買債後下跌，因現時有通脹的存在而當年是沒有的，因此，預料債息會於1.5厘至1.8厘水平橫行，年底料最多約處1.8厘」。美國9月通脹率高達5.4%，連續5個月上企5%。

另外，市場資金充裕，收水對股市影響不大。市場會將過剩資金以逆回購（Reverse Repo）形式存於美國聯儲局，「在2013年縮減買債期間，當時Reverse Repo只約數百億美元，最多亦只約2,000億美元左右。可是，現在Reverse Repo達1.3萬億美元，甚至最高更曾達1.6萬億美元，即相當於美國放水放近一年，而銀行無地方投放又重新放回儲聯局之中，可見市場資金現時何其充裕」。關焯照續指，現時儲聯局只是減少買債，仍是購買700億美元國債和350億美元MBS，因此，流動性十分充裕，其轉折位亦未到。聯儲局的資產負債表依然在增加，目前達8.5萬億元。

關焯照預料美債息於今年底最多約處1.8厘，而市場資金充裕，收水對股市影響不大。

保留通脹「暫時性的」字眼屬管理預期

市場關注通脹是暫時性或持續性的爭議，聯儲局再度重申通脹是「暫時性的」，而非「持續性」。聲明提到，「通脹率居高不下很大程度源於一些暫時性因素」，「與疫情和經濟再開放相關的供需失衡，導致一些行業的價格大幅上漲」。

關焯照認為，聯儲局保持通脹是「暫時性的」字眼是在管理預期，「如果其字眼轉至長期或未能估計，則令市場擔心，觸發市場不安，故寧願被市場指責估錯，亦不修改字詞。」他又指，通脹上升來自疫情和供應鏈緊張，疫苗或默克藥廠的口服新冠藥物推出，對疫情有放緩之用，令供應鏈重新回復正常，預料通脹最多高位橫行多2季，核心通脹率維持3.5%至3.6%，其後下半年便因高基數因素而回落。

至於加息步伐指引，主席鮑威爾強調減碼債券購買並不意味即將加息。聯儲局官員們對緊縮政策會保持耐心，但如果通脹水平使聯儲局有理由採取行動，聯儲局並不會猶豫。這意味明年6月結束量寬後，立刻加息的機會不大。關焯照認為，「由於加息訊號甚強，如果現時表明何時加息，會令市場認為通脹向失控方向發展，從而引起金融市場動盪，反而減慢經濟復甦進度。」他指，美匯現時偏強，93.5水平為重要支持，預料未來升至94.8至95水平。