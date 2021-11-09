車企難關未過　吉利完成全年目標有難度｜企業熱評

汽車晶片短缺難關未過，中國乘聯會指「最暗時刻已經過去」，但復甦力度未如理想。10月乘用車銷量跌近14％，值得留意的是，吉利（0175）首十個月僅完成年度目標的68%，要在今年餘下日子內完成目標的難度甚高。



吉利10月汽車銷量11.1萬輛，按年減少20%，按月增長約7%，首十個月累計銷量103.3萬輛，按年增長約2%，完成全年銷量目標153萬輛之68%。換言之，如要完成目標，付餘下兩月，每月皆需要銷售近25萬輛，惟在晶片短缺兼過去從未試過銷售逾20萬輛的情況下，今年要完成全年目標的難度甚高。

不過，美銀引述吉利管理層指，11月和12月的晶片短缺有所紓緩和訂單積壓情況有所改善，預計銷量可按月有雙位數字回升，而目前積壓訂單有15萬輛。然而，該行早就下調吉利今年的銷量預測目前至約132萬輛，即與去年公司銷量持平。

如又用132萬輛為目標，意味吉利11月和12月需售出約29萬輛，即每月要銷售至少14萬輛。又或是以管理層指的11月和12月銷量可按月有雙位數字回升計算，假設銷量按月回升兩成，11月銷量要達13.3萬輛，12月則達16萬輛方可達標。投資可密切關注其銷售進度。

吉利首十個月累計銷量僅完成全年銷量目標153萬輛之68%，今年要完成全年目標的難度甚高。

極氪開始交付 惟規模細難提振銷量

今年首10個月，中國乘聯會公布，中國狹義乘用車累計零售銷量1,622.7萬輛，按年增長8.7%，較首9個月增速放慢3個百分點，期間，新能源汽車零售銷量213.9萬輛，按年增長1.9倍。

新能源汽車銷售突出，吉利亦寄望於旗下的重磅新能源車「極氪」（ZEEKR）表現。目前「極氪」開始交付，在10月份，ZEEKR 001交付199輛，瑞信引述公司指，未來11月和12月這兩月料可分別交付逾2,000輛和4,000輛，管理層指引新訂單每日正在增長，料明年3月每月銷量可達1萬輛。不過，其規模對公司整體銷售仍少，難有提振作用。

至於面對原材料和晶片加價，管理層對下半年的毛利率感到正面，由於公司產品組合改善，高毛利的車款佔銷量的較大比例，同時給予分銷商的現金回贈亦有減少，瑞信認為此兩方法有助減輕原材料價格上升。

「極氪」開始交付，在10月份，ZEEKR 001交付199輛，瑞信引述公司指，未來11月和12月這兩月料可分別交付逾2,000輛和4,000輛。

缺芯未解決 供應復甦未如預期

一輛汽車需要約1,400塊晶片，一輛電動車則要約3,000塊晶片。乘聯會指，由於疫情席捲全球，加上 「芯荒」和原材料價格暴漲的影響巨大，導致很多汽車產業鏈不完整的國家在汽車生產時遇到了問題。雖然汽車晶片供應的「最暗時刻已經過去」，但原本預料10月晶片供給較9月有兩成的改善，可是實際按月增長僅一成左右，可見仍存在供給瓶頸因素。

乘聯會按照年初預測銷量與目前預測的差異，預計受今年晶片短缺因素影響，會損失150萬輛汽車的規模，明年缺晶片還將小幅影響市場，明年2月消費低谷會成為緩衝階段，之後逐步轉為需求導向決定市場格局。

不但是吉利，在晶片短缺下，整個汽車行業10月銷量減退。長汽（2333）10月銷量11.2萬輛，按年下降17.3%，累計銷量99.6萬輛，按年增長22%。廣汽（2238）10月汽車銷量為19.2萬輛，按年下降8.1%，累計銷量為168.6萬輛，按年增長4.3%，其中，10月埃安新能源銷量1.2萬輛，按年增長70.7%，首十月，埃安新能源累計銷量9萬輛，按年增長98.9%。

由於可見，傳統汽車銷量受晶片短缺下有所減少，但新能源汽車增長強勁。不過，規模仍少，難以提振整體銷量。