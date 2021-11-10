中國10月CPI漲幅創一年新高　分析師：CPI仍續上行　但升幅有限

國家統計局周三（11月10日）發布數據稱，10月，中國消費者價格指數（CPI）按年上漲1.5%，較9月漲幅擴大0.8個百分點，創2020年10月以來新高；工業品出廠價格（PPI）按年上漲13.5%，漲幅較9月擴大2.8個百分點，續創歷史新高。

數據發布前，《界面新聞》採集的七家機構預測中值顯示，10月，CPI按年上漲1.4%，PPI按年上漲12.2%。

財信證券首席經濟學家伍超明表示，食品和非食品價格在10月共同推動當月CPI明顯抬升。食品價格方面，受氣温驟降供給減少、化肥農藥上漲導致種菜投入成本上升、油價上調運輸成本提高等因素共同影響，蔬菜價格出現較大幅度提高，豬肉價格按年降幅明顯收窄。非食品方面，受原油等大宗商品價格上漲影響，上游價格部分傳導至下游，非食品和服務類價格提升較多。

根據國家統計局的測算， 從按年看，食品價格下降2.4%，降幅比上月收窄2.8個百分點，影響CPI下降約0.45個百分點。食品中，豬肉價格下降44%，降幅收窄2.9個百分點；鮮菜價格由上月下降2.5%轉為上漲15.9%。非食品價格上漲2.4%，漲幅擴大0.4個百分點，影響CPI上漲約1.97個百分點。其中，工業消費品價格上漲3.8%，漲幅擴大1.0個百分點，汽油和柴油價格漲勢更猛，分別上漲32.2%和35.7%；服務價格上漲1.4%，漲幅與上月相同。

豬肉按年跌42%

農業農村部監測數據顯示，10月份，28種蔬菜批發均價每公斤5.25元，按月上漲16.7%，按年上漲11.7%。10月29日，全國農產品批發市場豬肉平均價格為每公斤22.53元（人民幣‧下同），比去年同期的每公斤39.10下降42.3%，但降幅比9月收窄16.2個百分點。

分析師普遍認為，未來幾個月CPI有繼續回升的可能，但升幅較為有限。

蘇寧金融研究院宏觀經濟中心副主任陶金分析稱，在冬季來臨、消費旺季和能源消費增加的情況下，年內CPI仍有可能小幅抬升，但總體看目前消費還是偏疲弱，四季度CPI按年漲幅不會超過2%。

伍超明也表示，後續CPI可能會緩慢回升，但國內需求疲弱和豬肉壓制的作用仍然存在，整體CPI還是會呈現較為温和的水平，預計按年漲幅在1%-1.5%左右。