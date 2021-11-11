內房股單日抽高逾10%　受惠貸款鬆綁？ 專家點評行業四大轉角位

中﹑港上市內房股連續兩日轉升，藍籌股潤地（1109）、中海外（0688）及碧桂園（2007）兩日累計升逾12%至15%，民企內房旭輝控股集團（0884）及中國奧園（3883）更單日抽高逾10%。至於一向被視為更能反映基金大戶看法的內房債券價格，亦見明顯回升，市場憧憬政策監管是否有放寬跡象?綜合最新房貸數據、官方機構表態以及內房發債情況，目前行業已經出現四大轉角跡象!



一表看清內房近期利好消息（巨子製圖）

一、人行對房企融資吹暖風 指金融機構誤解融資規則

首先，從官方機構對內房行業的評論看，近期中國金融監管部門，對房企融資頻吹暖風。

因應中央為收緊內房融資，設立「三條紅綫」控制內房借貸增長，今年以來內地銀行及金融機構，嚴格控制對內房行業貸款增長，更甚者，出現提早「Call loan」要求還錢等。官方機構開始發聲，嘗試扭轉金融業的「惜貸」心態。

在上月的三季度金融統計數據發布會上，人行金融市場司司長鄒瀾指出，部分金融機構對於30家試點房企「三線四檔」融資管理規則存在一些誤解，對要求「紅檔」企業有息負債餘額不得新增，誤解為銀行不得新發放開發貸款，企業銷售回款償還貸款後，原本應該合理支持的新開工項目得不到貸款，也一定程度上造成了一些企業資金鍊緊繃。

人行破例發每月房貸增長數據，調控鬆動獲印證。（資料圖片）

二、人行破例發每月房貸增長數據 調控鬆動獲印證

值得關注的是，在人行公開發聲表達立場後，金融機構對於房地產貸款是否有轉變呢?市場一直對此議論紛紛，直至周三收市後，內地公布10月份的金融數據，方是第一次有實際數據，證明現時內房的貸款增長有否回升。

中國人行數據顯示，10月居民戶中長期貸款大增4,221億，自2020年7月以來首次超過企業中長貸，顯示房貸投放速度有所加快。

和平日不同的是，人行破例發布過去一個月的房貸增長數據（以往是按季度披露該數據），反映出官方安撫市場對地產資金鏈焦慮的意圖十分明顯。數據指出，10月個人住房貸款增加3,481億元（人民幣‧下同），較9月多增1,013億元。

交銀國際聯席董事（房地產研究）謝騏聰接受訪問表示，房貨貸款增長固然是對市場氣氛有正面幫助，可以穩定投資者信心，不過亦指出，要更加留意本月的內房銷售數據，能否繼續回升，因為現時內房買家對民企發展商仍有戒心，擔憂項目能否如期交樓，認為要確認是有政策扶持民企，改善民企的現金流情況，才能令買家信心恢復。

國企內房保利發展成為近期首家在銀行間市場發債的內地發展商（網頁截圖）

三、國企保利發展成功在銀行間市場發債

在房企資金流周轉問題上，今日亦取得明顯的突破。本周初市場消息傳出，

中國銀行間市場交易商協會舉行房地產企業代表座談會。參會人士透露，招商蛇口、保利發展、碧桂園、龍湖集團、佳源創盛、美的置業等公司近期均有計劃在銀行間市場注冊發行債務融資工具。

今日上述消息終於獲得證實。A股上市的保利發展（上海﹕600048）公布，集團一筆中期票據已向中國銀行間市場交易商協會註冊，成為近期首家在銀行間市場發債的內地發展商。受消息刺激，保利發展股價今日大升一成漲停。

據集團披露的2021年第四期中期票據發行方案，本期發行金額20億元人民幣，債務融資工具期限5年，擬採取集中簿記建檔的發行方式。主承銷商為中國銀行，聯席主承銷商為招商銀行。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，內房能夠在銀行間市場發債，可以看成是政策有輕微放寬的訊號，是針對內房以往難在境內在岸市場發債的困擾。他又指，內房的問題主要是流動性問題，若能夠在境內獲得資金，自然是有利企業周轉，不過仍要關注實際發債規模能否滿足資金需要。

四、報道指國企呼籲調整三條紅線指標

本周內地媒體《財聯社》引述知情人士報道，對於地產併購，近期部分央企國企向監管部門反映，如果要做一些承債式收購，三條紅線就會被突破，建議監管部門對三條紅線相關指標予以調整。

謝騏聰指出，現時內房行業正處於明顯的整合階段，若果三條紅線未能出現調整，其實在收購同行房地產資產上，國企亦是無能為力，「大家都要睇住自己的負債水平」。認為當三條紅線有所調整甚至放寬，內房企業才有機會，有資金進行併購。

受到上述四大因素推動，今日內房企業可謂「股債齊升」，當中港股方面，有超過10隻內房股單日超過6％的升幅，旭輝控股集團(884)及中國奧園(3883)抽高逾10%。至於內房債市方面，多隻內房債券價格低位回升，當中奧園、世茂、禹洲及世茂的部分債券價格回升逾30%。投行高盛指出亦已經開始吸納內房債券，高盛基金經理Angus Bell接受彭博訪問時指出，內房企業債券大跌後，估值具吸引力，因此已適度增持有關債券。

債務高峰料明年1月出現

對於內房債務問題，評級機構標普報告指出，展望未來5個季度，包括離岸及國內債券市場將有840億美元的債務到期，預計違約率正在上升。據標普統計，對於評級「B+」或以下的企業，到期債務支付的第一個高峰將於明年1月出現。標普認為，限制抵押貸款和內房資本的監管措施至少會持續到2022年，但中央或會微調措施以避免嚴重的不利影響。