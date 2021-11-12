美國通脹升穿6%　內地樓市調控現轉機｜巨子一周點評

本周中美兩國公布通脹數據，美國10月消費物價較一年前上升6.2%，促使美國總統拜登（Joe Biden）表明扭轉通脹趨勢是首要任務，並稱國會上週通過的基建法案將改善產品和供應的運輸，有助降低價格、減少短缺和增加職位。另一邊廂，中國的通脹亦重回「1%」，10月通脹(CPI)按年漲1.5%，創13個月新高，市場關注會否限制中國人行政策寬鬆空間。



分析指，內地正致力擺脫以往依賴信貸推動增長的舊時代，改為向特定行業針對性給予財政支持，例如本周人行公布新招，正式推出碳減排支持工具，涉及萬億元的低息貸款支持；同時，針對內房流動性問題，開始有政策放寬訊號出現。央企保利成功發20億人幣債，成為近期首家在銀行間市場發債的內地發展商，並成功刺激內房股價及債價全面反彈。



宏觀分析：

1、美國通脹創三十年新高 市場擔憂聯儲局加息｜巨子點評

物價上漲的一個重要驅動力是能源價格飆升，白宮曾多次要求代表產油國聯盟的「OPEC+」增產，但是均遭到拒絕。在難以通過外交手段壓低國際油價的情況下，拜登抑制通脹最有效的方式就是讓聯儲局收緊流動性（閱讀更多）

2、中國通脹重上1% 經濟師：全面放水不合時 針對三大行業成新趨勢

經濟學家指出，預期人行全面減息放水已是不合時宜，內地正致力擺脫以往依賴信貸推動增長的舊時代，改為向特定行業針對性給予財政支持，同時對於內房流動性問題，開始有政策放寬訊號出現。（閱讀更多）

3、金價升穿1835美元兼創五個月高！ 三大推升因素你要知｜巨子股評

受惠RCEP，明年開始亞洲地區的貿易會大為增加，亞洲經濟好了，加上這地區對黃金甚為偏好，帶動黃金需求。（閱讀更多）

4、中國央行「開閘放水」 萬億元資金去向何方｜巨子點評

資本市場較為關注清潔能源發電領域，因此清潔能源發電企業的融資壓力相對較小。相比之下，鋼鐵、水泥行業的企業多為重資本、高槓杆企業，向綠色轉型尤為不易，急需金融政策支持。（閱讀更多）

5、雙重利好撐東盟市場 香港更需加快做大離岸人幣資金池｜巨子點評

目前人民幣國際化在貿易結算，以至投資計價等都有重大進展，很大程度是基於互聯互通運作良好，然而，因為交易資金仍是封閉式管理，這只是人民幣國際化首個階段（閱讀更多）

內房行業：

1、萬科拆分物業管理子公司上市 市場定價或成難題｜企業熱評

今年物業股股價全面回調。也就是說，萬物雲可能錯過了最佳上市期。（閱讀更多）

2、內房股單日抽高逾10% 受惠貸款鬆綁？ 專家點評行業四大轉角位

一向被視為更能反映基金大戶看法的內房債券價格明顯回升，市場憧憬政策監管是否有放寬跡象?綜合最新房貸數據、官方機構表態以及內房發債情況，目前行業已經出現四大轉角跡象（閱讀更多）

3、10月社會融資好於預期 樓市調控鬆動得到印證｜巨子點評

業界普遍認為，針對房地產貸款的邊際鬆動多是為了解決前期積壓的剛性需求。對於投機型購房仍然會持續保持強調控手段。（閱讀更多）