四大藍籌內房全周累升逾10%　恒指擺脫兩周跌勢｜一周回顧

市場憧憬內地房地產調控出現轉角，四大藍籌內房全周累升逾10%，支持恒指結束連續兩周跌勢，全周升幅接近500點或2%，重上二萬五大關。恒生科指表現更突出，全周升幅近5%。



本周升幅最大的五間藍籌股，清一色由內房及物業管理股包辦(巨子製圖)

恒指本周連升四日，由周三的低位24481點，至周五觸及高位25527點，高低波幅1,046點。恒指全周升幅近2%，表現一枝獨秀的是地產分類指數，升幅達5.8%。主要由於內地陸續傳出內房資金周轉問題有轉機的消息，包括金融監管部門連番對房企融資吹暖風，在最新月度金融數據公布時，人行破例發布每月房貸增長數據（以往是按季度披露該數據），反映出官方安撫市場對地產資金鏈焦慮的意圖十分明顯。數據顯示，10月個人住房貸款增加3,481億元人民幣，較9月多增1,013億元，政策調控鬆動獲得數據印證。

在內房發債集資方面亦創出近期「零」的突破，本周有兩間國企內房，分別是保利發展及招商蛇口成功發行銀行間市場注冊發行債務融資工具，當中保利發展發行20億人民幣中期票據；招商蛇口則集資30億元人民幣。市場觀望其他民企內房能否順利在境內發債以補充資本；加上處債務問題風眼的中國恒大，據報已向若干客戶支付3筆逾期美元債息，還息後令恒大再次避過債務違約問題。

種種利好消息，支持本周升幅最大的五間藍籌股，清一色由內房及物業管理股包辦（詳見上圖），升幅全數超越10%。

海底撈股價跌至近三年低位後配股(資料圖片)

地產SaaS股更受惠 明源雲全周飆24%

恒生科指本周累升4.6%或289點，收報6565點。升幅最大的是地產領域SaaS（軟件即服務）產品供應商明源雲，股價全周累升24%，上升動力亦是和內房股回暖有關。花旗報告指出，考慮到部分地產開發商客戶所面臨的短期財務壓力，令到客戶的ERP相關產品可能會推遲到明年；儘管如此，SaaS產品，尤其是CRM（客戶關系管理）雲，仍有著可觀的需求。

消費股成最弱藍籌板塊 海底撈股價跌至近三年低位後配股

至於表現最弱的藍籌，則普遍是消費股，當中蒙牛本周逆市累跌4.4%，因官媒批評奶業不宜追求高定價及高端化，其他乳業股亦同樣受壓。另外吉利汽車本周公布首十個月總交付量103萬部，市場料未能完成今年銷量目標，股價亦累跌逾4%。而火鍋店海底撈跌至逾兩年低位之時，宣布先舊後新方式配售1.15億股新股，集資逾23億元，加劇股份沽壓，全周挫逾4%。