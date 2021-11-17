元宇宙熱潮　一眾美股概念股炒起　實力強勁但估值昂貴｜財經評論

元宇宙（Metaverse）掀起熱潮，美股相關概念股亦一一炒起。對投資者來說，其概念股的能力較佳，暫時可有說服力撑起股價，不過，其市盈率動輒逾70倍、甚至100倍，亦十分昂貴。



Facebook（美：FB）此前宣布改名「Meta」，表明未來將集中布局「元宇宙」，預告斥資1,000億（美元‧下同）構建所需技術，目標是覆蓋10億人，又計劃未來五年在歐盟創造1萬個新的高技能工作崗位，以推動開發「元宇宙」。公司向來以廣告收入為來源，要觀乎實際推出時所帶動的流量及廣告收益。

上月底互聯網巨頭Facebook改名Meta，優先發展元宇宙（metaverse）。圖為Facebook位於加州的總部換上新的公司名稱及標誌。（Getty Images）

有指是元宇宙第一股、遊戲開發商Roblox（美：RBLX）是大型多人綫上遊戲平台，允許使用者設計自己的遊戲、物品、T恤及衣服，以及參與自己和其他開發者建立的各種不同類型的虛擬世界遊戲。

Roblox第三季業績亮眼，好過市場預期，營收有5.09億元，按年增長1.02倍。公司上季淨虧損擴大至7,400萬元，去年同期虧損4,861萬元，不過每股虧損則收窄至0.13元，去年同期每股虧損0.26元。另外，日活躍用戶數（DAU）平均有4,730萬，按年升31%；每日活躍用戶平均預訂量為13.49美元；用戶參與小時數達112億，按年增長28%。

公司曾舉辦了藝術家 KSI 舉辦的首屆啟動派對，共有1,700萬人到訪，又舉辦了歷史上第二場虛擬音樂會，由格萊美獲獎的Twenty One Pilots舉辦第二場虛擬音樂會，超過100萬小時參與度，1,400萬用戶購買了Twenty One Pilots的虛擬商品。公司是最接近元宇宙的概念的發展，股價績後大升逾四成，其市值達672億元，惟仍處虧損狀態，未有市盈率。

NVIDIA的圖像處理器大受市場追捧，公司正大力開拓「Omniverse」項目，相信「元宇宙」發展會在未來5年為公司增加100億美元收入。

NVIDIA開發元宇宙平台

NVIDIA（美：NVDA）的圖像處理器（GPU）大受市場追捧，而「Omniverse」是公司一大重點項目。「Omniverse」是元宇宙應用程式商進行開發的重要平台，並是一個用於3D工作流程的虛擬世界模擬和協作平台，目前為公開測試階段，並擁有超過 7 萬個用戶，預計最多會有2,000萬名設計師及工程師未來會投入此平台，並相信「元宇宙」發展會在未來5年為公司增加100億元收入。

NVIDIA月初宣布，對其Omniverse Enterprise平台進行重大擴展，包括 Omniverse Replicator 及Omniverse Avatar兩項延伸技術。首席執行官黃仁勳指，Omniverse Avatar 是一項整合語音AI 、機器視覺、自然語言理解、推薦引擎與模擬技術的虛擬化身功能。NVIDIA展示下，Omniverse Avatar可作為快餐店的智能客服系統，透過自然語意了解辨別兩位客戶的訂單。而Omniverse Replicator則是訓練數據生成引擎，可持續產生能用於訓練的合成數據，並且符合真實物理狀態，藉此讓機器人、車輛可利用這些資料持續進行訓練，除了可以填補訓練數據不足問題，Omniverse Replicator更可解決在真實世界也難以補齊的資料落差情況，例如嚴熱地區的開發者能模擬雪地環境中的訓練需求。

NVIDIA股價急升，市值升至7,550億元，並即將公布第三季業績，據彭據綜合預測，收入按年升44%至68億美元，盈利升58%至28億美元，惟市盈率高達100倍，十分昂貴。

AMD宣布，Meta數據中心將使用AMD生產的EPYC服務器晶片，探索元宇宙發展機會。（新華社）

AMD供晶片予Meta數據中心

AMD（美：AMD）宣布，Meta數據中心將使用AMD生產的EPYC服務器晶片，探索元宇宙發展機會，而微軟也將在Azure雲計算服務中使用AMD的數據處理器晶片。公司第三季度業績，好過市場預期，純利按年升137%至9.2億元元，收入升54%至43.1億元。公司亦調高未來增長預測，預計第四季收入介乎44至46億元，按年升四成，毛利率49.5%。 2021年全年，AMD預計收入將升約65%，高於之前的60%增長預測，全年毛利率約48%。

AMD首席執行官Lisa Su表示，最近一個季度，其數據中心芯片的銷售額按年增長了一倍，佔AMD銷售額的20%。這樣看來，AMD的確受惠數據中心的增加，從而帶動晶片和業績的提升。AMD市值為1,841億元，市盈率亦達70倍，同樣昂貴。

微軟（美：MSFT）旗下Microsoft Teams最早將於明年，推出名為Mesh的視頻平台，用戶可透過視頻應用程式，配合虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等技術，跟不同物理空間的親友同事一起開會工作、玩樂、學習、購物及創作等。截至9月底的首財季，微軟盈利205.1億美元，按年升近48%，收入453.2億元，按年升約22%。當中旗艦雲計算服務Azure按固定匯率計算的收入增長為48%，遊戲產品銷售按年就升1.6倍。