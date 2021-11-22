人行判斷經濟前景難度增　政策天秤轉變？ 專家料最快年底降準

中國經濟在下半年以來下行壓力加重，第三季GDP增長跌穿5%，人行在剛發布的三季度貨幣政策執行報告中，對經濟現狀的判斷為「經濟長期向好的基本面沒有變，但認為「保持經濟平穩運行的難度加大」。更吸引市場留意的是，在貨幣政策上，刪除「堅決不搞大水漫灌」，是超過一年來首次，專家指內地的經濟政策天秤將有轉變，料進一步穩定增長，預期最快年底會下調存款準備金率（降準）50點子。



「人行貨幣政策執行報告」是每季度公布的，向市場解釋官方對經濟的展望及研判，以及貨幣政策方向，投資者一向視報告為解讀金融官方機構看法及未來宏觀預判的重要文件。與二季度的報告相比，第三季度報告刪掉了「堅決不搞大水漫灌」「堅持實施正常的貨幣政策」以及「管好貨幣總閘門」等表述。在人行的話語體系中，這些都意味著貨幣政策的中性偏緊，而刪掉這些表述，則預示著政策將會在邊際上有所放鬆。

上次刪「不搞大水漫灌」 時間為去年首季

多個季度以來，貨幣政策執行報告都必然會重申「堅決不搞大水漫灌」，是在新冠肺炎爆發高峰時，即是2020 年首季的貨幣報告中，才未有提及「堅決不搞大水漫灌」。翻查人行貨幣政策紀錄，人行在2020年只是下調了一次存款準備金率，時間就是在2020年1月，亦即是首季。

而緊接下來的一次人行降準，已經是今年的7月初，也就是今年的第三季，因此今次貨幣政策報告，其實是如實反映了實況。不過，是否代表在本季一定會再多一次降準呢?暫時也不能輕易放上一個等號，主要是看經濟增長及通脹壓力會否增加。

人行對上一次貨幣政策報告未有提及「堅決不搞大水漫灌」，是在2020 年首季，當季進行了一次降準(資料圖片)

回顧2017年以來貨幣政策執行報告中，對貨幣閘門和大水漫灌的表述時可以發現，貨幣政策的表態是落後於貨幣政策實踐的。因而除了監測貨幣政策操作外，對貨幣政策的預判不該僅僅囿於一兩處文本的變化，而應該從貨幣政策目標和操作邏輯入手。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷接受訪問時表示，雖然內地經濟出現下行壓力，不過未至於需要減息，或是下調中期借貸便利利率（MLF）等，因為在現時總體經濟處調控局面，減息會向市場發出錯誤的寬鬆訊號。因而，相信人行仍然會傾向在加大市場資金量方面着手，有機會在今年12月或明年首季，再度下調RRR，幅度為50點子。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基接受訪問時亦維持觀點，指人行有機會在未來兩個月下調RRR，幅度為50點子，同時料為定向降準，以加強對中小企業的支持。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷(左一)認為人行傾向降準多於減息。（蔡啟明攝）

降準之外 內地放寬內險公司投資債券評級限制

不過，除了下調存款準備金之外，內地財金監管機構是否有其他方法，加強支持企業借貸，支持實體經濟呢?

上周中國銀保監會落實放寬保險資金投資債券的信用評級要求，主要分為兩方面：(1)對於上季末綜合償付能力充足率為120%以上的險企，由以往所要求的投資債券評級最低達AA級或以上，放寬至BBB級或以上。

(2)對於上季末綜合償付能力充足率為200%以上、且具備信用風險管理能力的保險公司，中銀保監取消對所投資非金融企業債的外部信用評級要求。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為放寬保險業投資限制，避免貸款壓力集中銀行體系。（訪者提供）

專家指放寬保險業投資限制 避免貸款壓力集中銀行體系

林樵基認為，放寬保險業投資限制，帶來有兩大好處：(1)首先從整體社會融資角度看，能夠減輕對銀行的資本壓力。原因是透過鼓勵內險買BBB債券，為企業增加多一個融資渠道，不單是只可以向銀行借貸，同時亦可以在債市集資，令到企業要集資時變得更有靈活性，「唔使將所有企業借錢壓力完全依賴銀行」。所以是一個正面的方法，向企業「放水」。

另外從保險公司角度看，亦有助平衡投資風險，並提高投資回報。因為保險公司獲得大批保費收入後，一定要投資爭取回報，由於投資股市受到嚴格限制，所以債券投資是保險企業獲得投資回報的主要途徑。

中資保險公司債券投資極度集中在3A評級債券，新華保險及中國太平佔比超過99%( (資料來源：高盛及公司數據)

以往保險公司只能夠集中買評級AAA債券，即是以國債為主，雖然十分穩定，不過同時回報亦十分輕微。現在放寬債券投資範圍，保險公司可以增加在高收益債券的持倉，也令到其投資回報得以推高。

多家內險逾60%債券投資屬3A評級 高盛指有空間擴大投資範疇

參考投行高盛的研究報告，現時內地的六大內險企業，投資的債券十分集中在AAA評級債券(詳看上表)，若與其他亞洲保險企業比較，例如友邦就有約48%的企業債券持倉是屬於BBB評級，43%的持倉是屬於A評級，因而認為內地保險企業有很大空間加大對評級較低的債券的投資額。