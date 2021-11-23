內地LPR連續19月持平　年內MLF降息機會不大　或有可能降準

最新一期貸款市場報價利率（LPR）報價出爐。據內地官媒《證券日報》報道，中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，1年期LPR為3.85%，5年期以上LPR為4.65%。截至本次報價，LPR已連續第19個月維持不變。

商業銀行下調LPR報價動力不足

在中國當前的利率體系中，LPR屬於市場利率範疇，具有很強的政策信號意義，受到市場廣泛關注。此次報價公布前，人行11月15日續作中期借貸便利（MLF）時操作利率保持不變，基於其與LPR的錨定關係，就已暗示了本月LPR大概率不會下調。

中信證券首席FICC分析師明明表示，LPR由各報價行按中期借貸便利利率加點形成的方式報價。從歷史上看，除了2019年9月份1年期LPR在MLF利率沒有變動的背景中下調了5BP，其他則均是LPR與MLF同步變動。加點的幅度與資金成本、風險溢價、市場供求等眾多因素有關，單純降準也難為LPR下調創造足夠空間。

「銀行淨息差的變化領先於貸款增速和銀行總資產增速。」明明進一步表示，在缺乏降準降息、銀行間流動性維持平穩、負債端成本沒有明顯下行的背景下，非對稱地LPR降息將壓縮銀行的淨息差，在當前經濟環境中，銀行沒有意願加大信貸投放力度，LPR下調的效果可能非常有限，銀行也沒有動力主動下調LPR。

據銀保監會11月16日發布的2021年商業銀行主要監管指標情況表顯示，今年三季度，銀行業淨息差為2.07%，較二季度的2.06%回升0.01個百分點。此外，今年前三季度，商業銀行累計實現淨利潤1.7萬億元，按年增長11.5%。

對此，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，三季度銀行淨息差與上季幾乎持平，繼續停留在歷史低位附近。各項利潤指標承壓。雖然前三季度商業銀行淨利潤保持兩位數增速，達到11.5%，但這主要由上年同期低基數所致。消除基數影響後，商業銀行淨利潤的兩年平均增速僅為1.1%，處於明顯低位。由此，商業銀行下調關鍵貸款利率定價參考基準的動力不足。

「在本次報價周期中(10月20日至11月19日)，以DR007(銀行間存款類金融機構以利率債為質押的7天期回購利率)為代表的貨幣市場短端利率、3個月Shibor(上海銀行間同業拆放利率)、銀行同業存單利率等出現不同程度的上行走勢。」王青表示，這意味着在本次報價周期中，商業銀行在貨幣市場的融資成本邊際上升，也令其主動下調11月LPR報價的動力進一步削弱。

回顧2019年8月份，LPR改革後的首次報價，一年期為4.25%，5年期以上為4.85%。隨後經歷了四次調整，最近的一次調整在2020年4月份，1年期LPR下調20個基點至3.85%，5年期以上LPR下調10個基點至4.65%。截至目前，1年期LPR累計下調40個基點，5年期以上LPR累計下調20個基點。

年內LPR能否下調存爭議

展望中國宏觀經濟，人行在報告中指出，「世界百年未有之大變局和新冠肺炎疫情全球大流行交織影響，外部環境更趨複雜嚴峻，國內經濟恢復發展面臨一些階段性、結構性、周期性因素制約，保持經濟平穩運行的難度加大」。

另外，國家統計局近期公布數據顯示，10月份，全國居民消費價格指數(CPI)按年上漲1.5%，按月上漲0.7%；工業生產者出廠價格指數(PPI)按年上漲13.5%，按月上漲2.5%。由此，PPI-CPI「剪刀差」擴大至12個百分點，創有歷史記錄以來新高。

綜合來看，王青認為，未來一段時間金融支持實體經濟的需求增大。針對小微企業的抒困減壓政策也需要進一步加碼，這包括出台更大力度的組合式減稅降費舉措，也需要金融機構進一步向實體經濟合理讓利，降低小微企業貸款利率。

從報告透露出的貨幣政策方向來看，貨幣政策基調在「靈活精準、合理適度、穩字當頭」基礎上，補充「以我為主」。並且，本季度報告未再有「貨幣總閘門」表述，突出「增強信貸總量增長的穩定」，穩貨幣、穩信貸政策方向明確。

在明明看來，儘管貨幣不會明顯收緊，但是考慮到人行保持物價水平穩定的積極態度，以及報告中下一階段「綜合運用中期借貸便利、公開市場操作、再貸款再貼現等多種貨幣政策工具」的表述，預計貨幣也難明顯寬鬆，短期內降準政策或難以出現。貨幣端總體仍將保持穩定，人行將主要通過OMO(公開市場操作)和MLF操作保持流動性合理充裕，保持DR007圍繞7天逆回購利率波動。

同時，明明認為，當前優化存款利率自律上限成果已有所顯現，降準降息難出現的情況下，LPR下調概率較低，綜合融資成本穩中有降仍要依靠改革。

而王青則持不同觀點。他認為，年內政策性降息(下調MLF利率)的可能性不大，但這並不意味着接下來LPR報價也會一直保持不動。為加大對實體經濟支持力度，激勵銀行加大信貸投放，年底前人行有可能再次實施降準。疊加7月份降準的累積效應，屆時1年期LPR報價下調的可能性會顯著增大，下調幅度可能在0.05-0.1個百分點之間。這一方面將打破1年期LPR報價與1年期MLF利率點差固定局面，推動利率市場化再進一步；更重要的是，降準還會有效帶動市場利率下行，並向存款利率傳導，緩解銀行淨息差收窄壓力，最終引導貸款利率下行，激發實體經濟融資需求。