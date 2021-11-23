美國擬聯同多國放緊急石油儲備　規模或達一億桶　油價卻反升！

環球通脹升溫，市場料美國明年有需要提早加息，通脹其中一個導火線，是國際油價今年來急升最多逾70%。作為全球石油消費大國的美國，拜登政府近月連環出手，力阻處於七年高位的油價再升。有消息指美國最快將於今日向市場釋放原油儲備，若中國及日韓多國願意聯手，投行分析指數量最多達一億桶石油。不過，昨晚國際油價卻不跌反升，與市場供應增加商品價格將下跌的供求定律有所違背，當中關鍵相信是與OPEC+的取態有關。



國際油價今年以來急升最多逾70%

今年以來國際油價急升，紐約期油高位曾見85美元，創下逾七年來高位，較上年急升最多逾76%。美國是全球石油消費大國，油價上升必然會推高美國通脹，最新當地通脹已經升穿6%，創30年高位，令聯儲局有更大壓力提早加息。

美國總統拜登早已經表明要扭轉油價升勢，並公開指責沙特及俄羅斯為首的OPEC+產油國，造成汽油價格上漲。在多次要求OPEC+增產不果後，美國白宮決定另闢蹊踁，期望聯手中國、南韓、日本、印度等多國，一同釋放國家原油儲備，以穩定油市。

能源問題成為上周中美領導人會面「習拜會」的討論議題之一。（Reuters）

能源問題 成習拜會早前議題

能源問題甚至成為了上周中美領導人會面「習拜會」的討論議題之一，據白宮的會晤紀要稱，拜登和習近平在峰會上「討論了採取措施著手解決全球能源供應的重要性」。中國則表示，兩國元首討論了國際社會共同維護全球能源安全。

在中美兩位元首會面後，中國國儲局上周表示正在進行原油儲備釋放工作。全球兩個最大的石油消費國有機會前所未有地聯手行動，事件本身就說明了對油價上漲，對經濟發展的阻礙及刺激通膨的擔憂已經到了何種地步。

美國有機會歷史性與中日韓共同行動

最新消息指出，美國可能與印度，日本和南韓一同行動，這將是主要石油消費國有史以來第一次聯手遏制油價飆升。

花旗分析師在報告中預測，多國合計的原油總釋放量可能為1億至1.2億桶，甚至更高；當中來自美國的達4,500萬至6,000萬桶、來自中國的約3,000萬桶、500萬桶來自印度，日本和韓國分別供應1,000萬桶。

花旗估計一旦多國聯手放緊急石油儲備，最多可釋出逾億桶原油。(資料圖片)

花旗料多國聯手 最多可釋出逾億桶原油

從國際油市的反應來看，國際石油投資者亦對於美國釋放石油儲備，能否壓抑油價抱有疑問。按常理計，當有大國表明計劃釋放石油儲備，由於市場供應將加大，自然會令油價受壓向下，這是很容易理解的供求關係。

不過，在美國將釋放石油儲備前夕，國際油價昨日卻不跌反升，紐約1月期油收市升81美仙，報每桶76.75美元，升1.1%。倫敦布蘭特1月期油收市亦都升81美仙，報每桶79.7美元，升1%。

倒過來看，作為全球石油最大的供應組織，由沙特及俄羅斯為首的OPEC+，態度則明顯更加堅定。(資料圖片)

國際油價止跌 關鍵是OPEC+取態

事實上，雖然美國降低油價的政治壓力及實際需求很大，不過能否聯手其他國家一同行動仍要觀察。倒過來看，作為全球石油最大的供應組織，由沙特及俄羅斯為首的OPEC+，態度則明顯更加堅定。

面對美國揚言放石油儲備，國際能源論壇秘書長Joseph McMonigle昨發布聲明表示，「如果石油消費國釋放儲備油或新冠疫情惡化，OPEC+可能會改變其增產計畫」。

外電又報道指，OPEC+的代表稱目前油市並不支持主要石油消費國投放數百萬桶石油儲備，若果它們聯手釋放石油儲備，聯盟下星期開會時可能需要重新評估目前溫和增產的計劃。市場揣測聯盟可能減少石油供應。

OPEC+將於12月2日舉行月度會議，就各國的石油產量進行協商。倘若美國真的一如所言，釋放儲備石油，有機會變相令OPEC+倒過頭來改變現時每月40萬桶的石油增產步伐，因此，令到美國的「如意算盤」未必能打響。

疫情及經濟壓力 OPEC+增產非易事

從數據看，OPEC+對於石油增產一事，亦顯得有心無力，據路透統計顯示，OPEC+在10月的履行減產協議比率為116%，較前一月115%有所微升，反映產油國的產量繼續低於其商定的目標。其中一個原因，在於疫情和環境問題，對產油國帶來壓力，造成生產投資銳減，特別是在較貧窮的OPEC成員國，意味著只有三個OPEC成員國﹕沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國和伊拉克擁有額外產能，可以相對迅速地增加供應。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時表示，美匯指數急升，主要因為歐元明顯開始新一波下跌浪。（張浩維攝）

美匯指數升至十六個月高位

除了石油市場供應外，影響國際油價的還有匯率因素。現時國際石油價格主要是按美元定價，美元上升將對油價產生下跌壓力。美元指數最近持續向好，升穿96關口，創十六個月高位，十年期債息亦重上1.6厘水平。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時表示，美匯指數急升，主要因為歐元明顯開始新一波下跌浪，不利因素有兩方面，第一是難民問題，即是波蘭與白羅斯邊境的難民問題。波蘭當局早前以水砲、催淚彈等方面驅趕難民，事件涉及人道問題及社會資源分配爭議，料會持續困擾歐洲；第二是俄國及德國之間的新天然氣管道北溪二號觸礁，這條管道可大幅增加俄德之間天然氣供應，原計劃於今年開通，旨在穩定歐洲天然氣供應；不過自2011年開始規劃以來爭議不斷，美國批評會令歐洲陷入依賴俄國能源供應，美國國務卿布林肯周一更宣布，將對一家參與北溪二號的Transadria船公司實施制裁。兩大利淡因素對歐洲經濟造成打撃，早前德國已經率先下調經濟預期，料歐元持續受壓。此消彼長之下，美元指數料會繼續上行，第一步看98關口。