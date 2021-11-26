中國本季GDP或跌破4%　美國釋石油儲備｜巨子一周精選

內地經濟增長下半年以來開始放慢，中國宏觀經濟論壇（CMF）日前發經濟預測報告，料第四季經濟增長3.9%。人行發布的貨幣政策執行報告，逾一年來首次刪掉了「堅決不搞『大水漫灌』」，措辭也發生了微妙變化，市場預期貨幣政策醞釀放寬，有機會再降存款準備金率「放水」。



國際油價今年來升最多逾70%，促使美國破天荒聯同印度、日本等釋出石油戰略儲備，壓抑油價。不過市場認為美國5,000萬桶投放量，有虛張聲勢之感，想了解更多，請看下列一周精選點評。



宏觀拆局

1、中國四季度GDP或跌破4% 宏觀政策需發力對沖｜巨子點評

財政政策已經開始發力。國務院要求加快專項債發行部署下，財政部一改此前讓地方將部分額度留到12月發行的部署，而是要求儘量在11月底前發行完畢。(閱讀更多)

2、人行判斷經濟平穩運行難度增 政策天秤轉變? 專家:最快年底放水

回顧2017年以來貨幣政策執行報告中，對貨幣閘門和大水漫灌的表述時可以發現，貨幣政策的表態是落後於貨幣政策實踐的。因而除了監測貨幣政策操作外，對貨幣政策的預判不該僅僅囿於一兩處文本的變化，而應該從貨幣政策目標和操作邏輯入手(閱讀更多)

3、釋放石油儲備難改根本矛盾 拜登如意算盤或將落空｜巨子點評

美國至今尚未提出有誠意的計劃，難以吸引OPEC組織提高產量。主要消費國釋放戰略石油儲備的消息被傳出後，市場關注的重點將轉向OPEC產油國會不會為了防止油價下跌而下調增產計劃。(閱讀更多)

4、拜登「揭底牌」放石油儲備 油價卻連升兩日 折射美國定價權褪色

是次聯合行動的市場效果不如美國原先預期，透視在俄羅斯及沙特五年前組成OPEC+以來，美國在石油市場的定價能力逐步褪色。(閱讀更多)

焦點企業

1、騰訊被工信部行政指導 不是滴滴翻版 原來已有前科！｜企業熱評

對於騰訊來說，這樣的行政指導並非鮮事。工信部不斷就互聯網公司的違規行為進行行政指導，而騰訊旗下的應用程式乃是常常「入圍」的份子。(閱讀更多)

2、小鵬汽車三季報引發股價飆漲 再發新車挑戰蔚來｜企業熱評

預計2022年中國車市將上演極為精彩的「小蔚爭霸」：上半年是蔚來ET7對上小鵬P7，下半年則是小鵬G9對上蔚來ES6，這將在很大程度上決定，誰將成為中國造車新勢力的真正老大。(閱讀更多)

3、快手靚麗三季報下的隱憂：廣告增長與電商變現能力存疑｜企業熱評

快手作為短視頻行業的老二，在前有抖音堵截、後有微信視頻號追趕的狀況下，隱憂仍然存在。(閱讀更多)

4、小米績後跌穿20元破今年低 綜合專家大行評三大難題

小米現時的三大難題，分別：（1） 芯片短缺未解，手機業務收入接近零增長；（2） 手機出貨對互聯網業務收入影響：（3）小米汽車需要巨額投資卻難有競爭優勢。(閱讀更多)