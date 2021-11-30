美政府查通脹　要Amazon Walmart交數據　控物價難度高｜財經評論

Omicron新冠變種病毒憂再度拖累全球經濟復甦，美聯儲主席鮑威爾表明，預料通脹上升的因素將持續到明年。現時美國PCE通脹已經升至5%，創三十年新高。不過在新變種病毒爆出後，聯儲很大機會以疫情為由推遲加息。

美國政府更「變陣」改以行政手段，調查供應鏈瓶頸和高昂物價原因，更要求沃爾瑪 （Walmart）、亞馬遜（Amazon）等大型零售商交資料，然而有評論憂慮未能穩定物價之餘，反而加劇政府與零售巨企的緊張關係。



鮑威爾獲拜登提名連任後 首次到聽證會

值得注意的是，今次聽證會活動，是鮑威爾獲拜登提名連任後，首次到美國國會向委員講述經濟前景，市場視為是鮑威爾的明年貨幣政策走勢的預告。

今次鮑威爾在會上指出，對新病毒變種的擔憂，可能會「降低人們出門工作的意願，將減慢勞動市場復甦，並加劇供應鏈的混亂」。同時，還對通貨膨脹發表了更直接的評論，他預測供應限制的持續性和影響具有挑戰性，但現在看來「推動通貨膨脹上升的因素將持續到明年」。

從鮑威爾言論可見，聯儲認為通脹持續上升機會較高。參考過去數月，英國汽油價格急升，其中一個理由，正是貨運司機短缺，早前有報道指，在疫情下不少車牌考試要暫停，影響新人入行，目前該國業界司機空缺高達十萬人。同樣的情況一旦重演，通脹是難以避免的。

鮑威爾獲拜登提名連任後，首次到聽證會，表達疫情對通脹影響。(資料圖片)

「大離職潮」席捲 3%勞動人口「劈炮唔撈」 聯儲加息難度高

不過面對高通脹，聯儲局最有效招數首推加息。可是，從就業數據來看，就業人數仍遠低於疫情前水平，學界更於今年創立了一個術語——「大離職潮」（Great Resignation），因此聯儲實際上並不樂意加息。

「大離職潮」是德克薩斯農工大學梅斯商學院教授克洛茨（Anthony Klotz），於今年初創造的一個術語。指愈來愈多市民辭掉工作，改為在家發掘其他賺錢機會。據官方統計顯示，美國在9月份，有440萬人自願辭掉工作，相當於全美3%勞動人口，寫下歷史新高，同時英國《BBC》亦形容此現象是「勞動力市場忠誠度危機」。

變種病毒料成聯儲拒絕加息新理由(資料圖片)

變種病毒料成聯儲拒絕加息新理由

因此，在美國就業市場面對結構性轉變之時，聯儲要提早加息難度本來就很高；因此今輪新疫情，料會成為聯儲局放任通脹上升，拒絕加息的新理由。

同時，從近日白宮及美國政府機關的舉動，可以發現美國正試圖「另闢新徑」，嘗試用行政手段控制通脹。從本月最新進展，可以歸納出兩大方向：第一是供應鏈瓶頸；第二是國際油價。

美國正式調查供應鏈瓶頸並導致物價急升的原因，並少有地要求9間大型企業，提供涉及供應鏈的詳細數據，當中包括沃爾瑪、亞馬遜、P&G及卡夫亨氏等。（路透社）

美國兩招壓通脹：（一）調查供應鏈 要求亞馬遜及沃爾瑪交數據

首先，今日美國聯邦貿易委員會（FTC）正式調查供應鏈瓶頸並導致物價急升的原因，並少有地要求9間大型企業，提供涉及供應鏈的詳細數據。當中包括電商一哥亞馬遜及零售龍頭沃爾瑪，另外還有卡夫亨氏（Kraft Heinz）及P&G等合共九間公司在名單之上。

這批公司須於45天內提交相關數據，當中的要求相當廣泛，包括企業要詳細說明，正經歷哪些類型的短缺，以及物價上漲對他們的意義，並要求業者提供有關供貨和定價策略的內部文件、利潤和市佔率等數據。

其實，早前已經有其他美國商界團體，表示當地大零售商存不當的競爭行為，全美生鮮零售商協會（NGA）周一指出，擔心大型零售商利用影響力取得供貨，傷害小型競爭對手。

不過，美國要借今次調查控制物價水平，相信難度甚高，因為美國是奉行自由主義經濟模式，企業有高度的話事權，經濟模式強調由市場供求力量去調節，而非要求政府干預。同時，《金融時報》評論指出，FTC的調查可能會加劇美國企業與拜登政府之間的緊張關係，因為調查涉及廣泛的數據文件提交，並暗示企業的行為有機會是造成供應鏈瓶頸的原因之一。

圖為11月12日，為於日本千葉市原市的鍊油工廠。日本將響應美國要求釋放石油儲備。（Reuters）

（二）美國釋放戰略石油儲備 市場反應冷淡

另外，再回看上周初，美國宣布釋放5000萬桶戰略石油儲備，試圖壓低油價（今年以來最多升逾70%）一事，市場反應相當冷淡。首先從油價走勢看，國際原油價格連升兩日，分別是美國宣布放石油儲備前夕，及正式落實5000萬桶當日。原因是市場認定在石油定價權問題上，美國和OPEC+（由俄羅斯及沙特在五年前組成的石油聯盟）正處於此消彼長的形勢，倘若OPEC+維持不改變增產計劃，油價難以下跌。

同時，不論是石油企業龍頭，或是投行都異口同聲認為，石油儲備對油價的影響有限，當中石油業龍頭英國石油更直指投放量「杯水車薪」，投行巴克萊明言戰略石油儲備並非可持續的供應，更掉頭調高明年油價預測。

國際油價雖然上周累計挫一成，不過跌勢完全集中在上周五，油價單日跌近13%，下跌主因是Omicron新冠變種病毒，多於美國的石油儲備投放。

綜合而言，美國要解決通脹及物價急升的問題，絕不能單單依靠上述兩項行政手段，反而，應從根本問題着手，扭轉疫情以來的極低利率政策及貨幣濫發。然而，考慮到現時美國正面對的「大離職潮」及變動疫情，聯儲要加息難度甚高，因此通脹問題，將成為美國明年中期選舉前最大的民生難題。