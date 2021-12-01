鮑威爾突轉鷹　摩根資管料明年底始加息　美股對變種病毒反應過大

美聯儲主席鮑威爾和美國財政部長耶倫共同出席美國參議院金融委員會會議，是鮑威爾獲得總統拜登提名後首次，會上鮑威爾一反常態，「鷹」氣十足，表明放棄通脹「暫時」論，觸發美股三大指數，於當地時間周二急挫1.6%至1.9%。摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰認為，預期美國的加息時間將會是明年年底，而不是其他投行所預測的明年年中；另外，認為美股對變種病毒的反應過大。



鮑威爾講話 反映聯儲局相信變種病毒影響短暫

鮑威爾日前在金融委員會會議上一反常態，突轉鷹派，不但表示放棄通脹「暫時」論，還明確表示2022年有可能提前幾個月就能完成Taper。對此，許長泰認為，鮑威爾的講話，反映了聯儲局暫時對Omicron變種病毒的看法，是相信經濟影響偏向短期性，而非長期性。

他指出雖然美股急跌，不過從債市的表現看，反應相對穩定，十年期美國國債息率仍然是處於1.5厘樓下，徘徊近一個月位，未有明顯抽高，債息曲線的變化亦細。因此認為美股的急跌，是有點反應過度的感覺。

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰指出，變種病毒出現，歐美股市跌幅較大 顯示投資者認為估值偏高（摩根資產管理）

歐美股市跌幅大 顯示投資者認為估值偏高

同時，他指出今次歐美股市對於變種病毒的反應急，跌幅大，是反映了投資者認為股市估值偏高所致。

他亦指出，現時美國的企業盈利預測，並不支持美股急跌。若要美股有明顯的下跌，甚至出現有高達30%的跌幅，一般是要美國企業利潤由正增長轉為倒退，方有機會觸發的。現時該行數據預期美國明年企業利潤續錄正增長，只是增幅會由今年爆發性的17%增長，放慢至明年約9%增長，不過和疫情前的企業增長情況相若。

對於美國加息步伐，許長泰預計聯儲局於2022年底加息一次，其後每年各加息兩至三次。他解釋指，預期加息時間是明年年底，較市場其他同業預期最快會在明年年中加息，相對較遲，造成分歧的因素，主要是他更關注美國11月將舉行中期選舉，認為聯儲局不會傾向在中期選舉舉行期間啟動加息。同時，他認為聯儲局亦需要觀察變動病毒對未來一兩個季度經濟的影響，確定經濟增長健康後才會加息，因此在明年年中加息的機會較低。

同時，他相信美國經濟可以承受加息，因為即使利率上升至2厘或2厘半，美國實際利率（名義利率減通脹率）仍接近零，貨幣環境非常寬鬆，故不會對股票市場表現過度憂慮，維持明年「股優於債」的看法。