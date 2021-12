「你比4年前過得更好嗎?」 鮑威爾改口風背後原因｜財經評論

聯儲局主席鮑威爾本周突改口風,放棄通脹是「暫時性」(transitory)的論調,並預告將在本月議息會議討論是否加快Taper,「鷹氣十足」。值得注意的是,今次是鮑威爾獲得拜登提名支持連任後,首度出席參議院銀行委員會的聽證會。到底為何鮑威爾願意轉鷹?相信關鍵是通脹高企,對現屆執政民主黨中期選舉的影響。別忘了在上次美國大通脹時期,列根曾以一句名言「你比4年前過得更好嗎?」擊敗民主黨。



鮑威爾鬆口:it’s probably a good time to retire that word transitory

今年以來,美國通脹由年初的1.4%、4月升至4.2%、再到10月直線向上至6.2%,創逾三十年新高,受到石油價格、供應鏈斷裂、以及工資成本三大因素主導;然而,身兼控制物價及就業復甦兩大使命的美聯儲,一直對外堅稱通脹是「暫時性」的。

回看今年4月份聯儲局的議息聲明,美聯儲表示:「經濟活動和就業有所增強,通脹上升很大程度上反映了暫時性因素。」這個「暫時性」的論調一直維持至了接近全年,即使在11月的議息聲明上,聯儲局仍是堅持「通貨膨脹率高企,主要反映了預期是暫時性的因素。」直至本周出席聽證會,鮑威爾才首次「鬆口」,承認通脹未必是暫時性的,直指「it’s probably a good time to retire that word(transitory)」

到底鮑威爾鬆口的背後,有什麼盤算呢?第一個觀察,一定是美國通脹的壓力,已經是聯儲局難以漠視的高位,特別是新變種病毒Omicron的出現,各國再度加強邊境封關,有機會加劇供應鏈斷裂問題;另外就業市道方面,鮑威爾亦指出:「變種病毒將削弱市民出行工作的動力」,對勞動市場有影響。

回看1980年,也就是美國上次經歷高通脹時期,兩度角逐白宮失利的共和黨籍列根,就以一句名言——「你比4年前過得更好嗎?(Are you better off than you were four years ago?)」,壓倒性擊敗民主黨。(Getty)

如何壓低通脹 成中期選舉必答題

至於更深遠的原因,不應忽略明年11月是美國中期選舉。在選舉前,要如何確保民意支持高企,是每屆政府的必答題。

對於一眾明年有份投票的民眾而言,感受最深的並不是美國經濟有多繁榮;感受最深的是自己能否分享經濟增長的成果。要分享財富,一種方法是直接獲得更多收入,例如美股屢創新高帶來的投資獲利;第二種方法,就是手上的資金愈來愈「襟洗」,也就是物價溫和,可以用同樣的資金買到日常用品。

現時美國的經濟局勢,政府要滿足以上的民生兩大需求,難度不低。先從美股說起,上屆特朗普,就是最愛以美股表現作為政績的美國總統。還記得每次美股創新高之時,特朗普總是會在Twitter發文,提醒大家美股處「All day high」。另外在發表國情咨文時,特朗普亦強調「數以百萬計的擁有401(k)和養老金的人的狀況,都比以往任何時候都好得多,增長達60%、70%、80%、90%和100%,甚至更多 」,可見他熱愛炫耀美市火熱的上漲行情,將其當作自己總統任內的一項重要成就。

惟今時不同往日,明年中期選舉的時間,正值美聯儲開始Taper,縮減買債規模「收水」的時期,可以預計,要美股重演今年的強勁升勢難度極高。

明年中期選舉的時間,正值美聯儲開始Taper,縮減買債規模「收水」的時期,可以預計要美股重演今年的強勁升勢難度極高。。(AP)

「Black Friday」銷情首現跌勢 高通脹耗損市民消費信心

當拜登政府難以用美股創新高作為政績,剩下的一招就是控制物價問題。

今年以來,美國物價持續上升,通脹屢破頂,已升至三十年新高,多個月來的消費信心數據,亦反映通脹壓力正削弱民眾的購買意欲,且看最新「Black Friday」的銷情亦未有如預期一樣強勁,零售分析公司Adobe Analytics調查顯示,今年美國黑色星期五的網購額首見下跌趨勢,僅錄得89億美元,較去年同期約90億美元稍跌。由此可見,物價高企,加上供應鏈瓶頸問題,對民生消費的影響逐漸浮現,市民要在佳節當前瘋狂購物,營造節慶「幸福感」的機會或難求。

歷經多月折騰,終於到上周才獲得拜登落實提名支持連任的鮑威爾,本周要在金融聽證會上,突然轉向「鷹派」立場。(新華社)

當年列根一句「你比4年前過得更好嗎?」 擊敗民主黨

高物價的影響巨大且深遠,不但令市民怨聲載道,同時對美國民主黨的中期選舉選情蒙上陰影。

歷史總是不經意地構成一個循環,回顧1980年,也就是美國上次經歷高通脹時期,兩度角逐白宮失利的共和黨籍列根,就以一句名言——「你比4年前過得更好嗎?(Are you better off than you were four years ago?)」,壓倒性戰勝民主黨總統卡特。

經過當年一役,當美國民主黨政府再一次迎接數十年難得一遇的高通脹考驗,今次不得不加強戒備,力阻重蹈覆轍。歷經多月折騰,終於到上周才獲得拜登落實提名支持連任的鮑威爾,本周要在金融聽證會上,突然轉向「鷹派」立場,以面對會上眾多議員對於通脹持續高企的質疑聲音,回頭看也是別無他法。

不認不認還須認,明年美國經濟的問題,與其說是擔憂變種病毒對經濟復甦的打擊,其實更核心問題,應是如何壓抑高通脹,因為這不只是經濟問題,同時是影響民意、以至執政黨選情的一大關鍵。