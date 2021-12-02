「你比4年前過得更好嗎?」 鮑威爾改口風背後原因｜財經評論

聯儲局主席鮑威爾本周突改口風，放棄通脹是「暫時性」（transitory）的論調，並預告將在本月議息會議討論是否加快Taper，「鷹氣十足」。值得注意的是，今次是鮑威爾獲得拜登提名支持連任後，首度出席參議院銀行委員會的聽證會。到底為何鮑威爾願意轉鷹?相信關鍵是通脹高企，對現屆執政民主黨中期選舉的影響。別忘了在上次美國大通脹時期，列根曾以一句名言「你比4年前過得更好嗎?」擊敗民主黨。



鮑威爾鬆口：it’s probably a good time to retire that word transitory

今年以來，美國通脹由年初的1.4%、4月升至4.2%、再到10月直線向上至6.2%，創逾三十年新高，受到石油價格、供應鏈斷裂、以及工資成本三大因素主導；然而，身兼控制物價及就業復甦兩大使命的美聯儲，一直對外堅稱通脹是「暫時性」的。

回看今年4月份聯儲局的議息聲明，美聯儲表示：「經濟活動和就業有所增強，通脹上升很大程度上反映了暫時性因素。」這個「暫時性」的論調一直維持至了接近全年，即使在11月的議息聲明上，聯儲局仍是堅持「通貨膨脹率高企，主要反映了預期是暫時性的因素。」直至本周出席聽證會，鮑威爾才首次「鬆口」，承認通脹未必是暫時性的，直指「it’s probably a good time to retire that word（transitory）」

到底鮑威爾鬆口的背後，有什麼盤算呢?第一個觀察，一定是美國通脹的壓力，已經是聯儲局難以漠視的高位，特別是新變種病毒Omicron的出現，各國再度加強邊境封關，有機會加劇供應鏈斷裂問題；另外就業市道方面，鮑威爾亦指出：「變種病毒將削弱市民出行工作的動力」，對勞動市場有影響。

回看1980年，也就是美國上次經歷高通脹時期，兩度角逐白宮失利的共和黨籍列根，就以一句名言——「你比４年前過得更好嗎?(Are you better off than you were four years ago?)」，壓倒性擊敗民主黨。（Getty）

如何壓低通脹 成中期選舉必答題

至於更深遠的原因，不應忽略明年11月是美國中期選舉。在選舉前，要如何確保民意支持高企，是每屆政府的必答題。

對於一眾明年有份投票的民眾而言，感受最深的並不是美國經濟有多繁榮；感受最深的是自己能否分享經濟增長的成果。要分享財富，一種方法是直接獲得更多收入，例如美股屢創新高帶來的投資獲利；第二種方法，就是手上的資金愈來愈「襟洗」，也就是物價溫和，可以用同樣的資金買到日常用品。

現時美國的經濟局勢，政府要滿足以上的民生兩大需求，難度不低。先從美股說起，上屆特朗普，就是最愛以美股表現作為政績的美國總統。還記得每次美股創新高之時，特朗普總是會在Twitter發文，提醒大家美股處「All day high」。另外在發表國情咨文時，特朗普亦強調「數以百萬計的擁有401（k）和養老金的人的狀況，都比以往任何時候都好得多，增長達60%、70%、80%、90%和100%，甚至更多 」，可見他熱愛炫耀美市火熱的上漲行情，將其當作自己總統任內的一項重要成就。

惟今時不同往日，明年中期選舉的時間，正值美聯儲開始Taper，縮減買債規模「收水」的時期，可以預計，要美股重演今年的強勁升勢難度極高。

明年中期選舉的時間，正值美聯儲開始Taper，縮減買債規模「收水」的時期，可以預計要美股重演今年的強勁升勢難度極高。。（AP）

「Black Friday」銷情首現跌勢 高通脹耗損市民消費信心

當拜登政府難以用美股創新高作為政績，剩下的一招就是控制物價問題。

今年以來，美國物價持續上升，通脹屢破頂，已升至三十年新高，多個月來的消費信心數據，亦反映通脹壓力正削弱民眾的購買意欲，且看最新「Black Friday」的銷情亦未有如預期一樣強勁，零售分析公司Adobe Analytics調查顯示，今年美國黑色星期五的網購額首見下跌趨勢，僅錄得89億美元，較去年同期約90億美元稍跌。由此可見，物價高企，加上供應鏈瓶頸問題，對民生消費的影響逐漸浮現，市民要在佳節當前瘋狂購物，營造節慶「幸福感」的機會或難求。

歷經多月折騰，終於到上周才獲得拜登落實提名支持連任的鮑威爾，本周要在金融聽證會上，突然轉向「鷹派」立場。（新華社）

當年列根一句「你比4年前過得更好嗎?」 擊敗民主黨

高物價的影響巨大且深遠，不但令市民怨聲載道，同時對美國民主黨的中期選舉選情蒙上陰影。

歷史總是不經意地構成一個循環，回顧1980年，也就是美國上次經歷高通脹時期，兩度角逐白宮失利的共和黨籍列根，就以一句名言——「你比４年前過得更好嗎?（Are you better off than you were four years ago?）」，壓倒性戰勝民主黨總統卡特。

經過當年一役，當美國民主黨政府再一次迎接數十年難得一遇的高通脹考驗，今次不得不加強戒備，力阻重蹈覆轍。歷經多月折騰，終於到上周才獲得拜登落實提名支持連任的鮑威爾，本周要在金融聽證會上，突然轉向「鷹派」立場，以面對會上眾多議員對於通脹持續高企的質疑聲音，回頭看也是別無他法。

不認不認還須認，明年美國經濟的問題，與其說是擔憂變種病毒對經濟復甦的打擊，其實更核心問題，應是如何壓抑高通脹，因為這不只是經濟問題，同時是影響民意、以至執政黨選情的一大關鍵。