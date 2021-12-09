菜價上月升30%內地通脹逾1年高　經濟師料糧價回落予人行放水空間

人民幣上日（９日）創出逾三年高位後，今日出爐的通脹物價數據亦升至逾15個月高位，主要由蔬果和豬肉價格升勢推動。不過PPI（工業生產者出廠價格）則經過連續4個月火箭式上衝後，終於在本月見頂，是今年以來首次單月並無錄得升幅。經濟師預料食品價格將回落，整體通脹可控，因此人行仍有空間放水支持經濟。



法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷接受訪問時表示，更值得關注的是國際能源價格的升勢，對通脹造成長期影響，並反映在居民的交通出行支出之上。(訪者提供)

法國外貿銀行亞太區經濟學家：料明年通脹平均2.2%

全國居民消費價格上漲2.3%，創15個月新高，當中食品價格上漲1.6%，非食品價格上漲2.5%。不過，按月比較，上月通脹升幅減慢至0.4%。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷接受訪問時表示，今次通脹數據升至2.3%，主要是食品價格上升帶動，特別是蔬菜價格，按年升幅達到30.6%。他認為是風災降雨量增加所致，但相信影響非長期。總體上，為食品價格雖然有升勢，會拉高物價，但是上升壓力並不是很強，加上現時內地的豬肉價格，都受到調控措施控制價格。

反而，他認為更值得關注的，是國際能源價格的升勢，對通脹造成長期影響，並反映在居民的交通出行支出之上。事實上，本月居民消費物價分項數據中，交通通信支出按年升幅達7.6%。

吳卓殷預期未來內地通脹會進一步上升，明年上半年有機會升至3%，全年整體走勢將是先高後低，總體全年通脹預期是平均2.2%，遠低於歐洲美國水平。

景順趙耀庭：通脹可控 人行有空間進一步降准

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭亦指出，即使過去一個月價格有所上漲，不過，消費者通脹仍處於可控範圍內，這與美國消費者價格通脹水準持續走高形成鮮明對比。這意味著如果增長挑戰依然存在，人行仍有空間可以採取更大規模的貨幣刺激措施，例如進一步降準或向經濟注入短期流動性。

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為，通脹可控 人行有空間進一步降准。(訪者提供)

內地PPI今年首次按月無升跌

金融及原油等商品價格今年一直處於歷史高位，不過今次數據開始出現高位見頂的跡象。內地11月工業生產者出廠價格（PPI）按年升12.9%，升幅超出市場預期的12.4%，但對比10月份，則回落0.6個百分點。值得注意的是，上月PPI按月是無升跌，是今年以來首次單月並無錄得升幅。

對於PPI 數據，國家統計局指，多部門聯手遏制煤炭價格非理性上升，煤炭產量及市場供應量持續增加，煤炭開採及洗選價格、煤炭加工價格，按月均由升轉跌。金屬行業保供穩價效果顯現，但國際原油及天然氣價格高位波動，帶動國內相關行業價格上升。

經濟師料PPI已見頂

吳卓殷則認為表示，雖然今次PPI整體數據回落，不過，拆解分項數據，購進價格按年漲幅續加速至17.4%，物流成本亦上升，認為令到整體PPI壓力仍處高位，不過在內地政策介入之下，包括控制煤炭價格等措施，將令到PPI 見頂回落，預期PPI升幅會由現時約12%、13%，至明年上半年會逐步回落至10%左右。

趙耀庭亦指出，相對於前一個月達到13.5%的26年高位，PPI現時已略有放緩。中國降低能源價格的努力似乎起了作用，中國的煤炭價格最近從10月份的1,500元（人民幣‧下同）的高位回落至近日約900元左右。隨著全球運費下降、半導體短缺情況改善、以及中國能源價格回復至接近歷史水準，未來幾個月生產者價格和通脹可能會繼續放緩。