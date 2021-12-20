港股穿二萬三破底　人行LPR意外減息未撐市　專家指內銀要讓利

英美央行加快收水之際，今日內地意料之外地轉向寬鬆，逾一年半以來首次下調相當於本港最優惠利率的貸款市場報價利率（LPR）。由於人行本月已下調存款準備金率（RRR），因此今日急於加大放水，投資界憂慮經濟下滑壓力超預期，觸發中港股市齊挫，上證指數失守3600關；港股更插穿二萬三大關，見逾一年半新低。從今次減息的細節看，專家認為對內銀行業淨息差構成負面影響，在共同富裕旗幟下，多年來賺得盆滿缽滿的內銀需要讓利。



LPR逾一年半未調整後 上周官媒「預告」有減息機會

LPR是各報價行根據其對最優質客戶執行的貸款利率。由於此利率在過去19個月一直維持不變，因此投資界原先對於下調利率，未有太大預期。

不過，上周官媒「預告」，今次有減息機會。《人民日報》主辦的官方《證券時報》早前在頭版刊登評論，「目前普遍預期美聯儲在明年年中啟動加息，未來半年多相對平靜的時間，為中國加大跨周期調節力度、保持邊際寬鬆的貨幣政策環境，提供有利窗口期。」「貸款市場報價利率（LPR）的下調動力積蓄已久。最新LPR利率，存在下調的可能性，進而有望帶動貸款利率的進一步下行。」

最終今早人行宣布，將1年期LPR由3.85厘，下調5個基點至3.8厘。至於5年期以上利率維持在4.65厘不變。

LPR是各報價行根據其對最優質客戶執行的貸款利率。由於此利率在過去19個月一直維持不變，因此投資界原先對於下調利率，未有太大預期。(資料圖片)

人行降LPR利率 憂經濟下滑超預期 中港股市齊挫

分析指人行繼今年兩度下調存準金率後、11月推出碳減排支持「低息貸款」後，再急於在降準一周之後再下調LPR利率，連番操作揭示經濟壓力加大。中港股市一同下挫，內地上證指數失守3600點，逾3000間個股齊挫，上證收市報3593.60點，跌1.07%，創業板指跌幅更大，跌2.96%報3332.61點。

港股更刷穿今年低位23100，最多挫逾2%，低見22665點，創逾18個月低位。內房股成重災區，佳兆業 （1638） 發生債務違約後今復牌，股價急挫14%。債台高築的融創（1918）瀉近18%。

標誌中國進入貨幣寬鬆周期 經濟師料人民幣微貶值至6.4

ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈表示，今次下調LPR利率，標誌著中國已進入貨幣寬鬆周期，預計新一輪寬鬆的貨幣政策行動，將在明年3月兩會期間出現。她又指，今次降息力度強於早前降準，因為降息是降低所有貸款的利率，而降準則是釋放流動性，銀行可以選擇是否以較低的利率來提高貸款增長。並預期美元兌人民幣會有一定的貶值壓力，預期今年底人民幣兌美元會跌至 6.4。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷接受訪問時表示，內地經濟下行壓力加大，相信貨幣政策將會是「穩中帶鬆」，估計明年首季有機會再下調存款準備金金率，幅度為50點子。同時他亦相信年底人民幣兌美元會跌至近6.4。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷表示，今次人行只是下調1年期LPR，而未有同時調整MLF 利率，對銀行會有較大盈利壓力。(訪者提供)

今次減LPR 情況與去年4月不同 料內銀需要讓利

對比內地上次下調LPR利率，是在2020年4月新冠肺炎疫情期間，同月人行有同時下調中期借貸便利（MLF）操作。

不過，今次人行只是下調1年期LPR，而未有同時調整MLF 利率，對銀行會有較大盈利壓力。

內地LPR利率=1年期MLF利率+加點（銀行綜合成本），由此可見，今次單降LPR利率而未調整MLF利率，變相是要銀行業承擔更多的成本。

吳卓殷指出，內地銀行業多年來都是盈利力高的行業，現時內地經濟出現下行壓力，在共同富裕國策之下，銀行業需要讓利，減輕企業貸款負擔。

他相信未來內銀股盈利增長將進一步放慢，不計六大內銀的行業平均盈利水平，料由現時的雙位數增長，放慢至單位數增長。