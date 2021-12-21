通脹創數十年高　美國明年擬加息　歐洲為何堅拒跟隨？|財經評論

美國通脹破頂創40年高；歐洲通脹亦不遑多讓創25年高位，同樣面對通脹高企，美國及歐洲央行上周的行動卻背道而馳。美國聯儲局點陣圖預告明年有三次加息機會「鷹氣十足」；執掌歐洲央行的拉加德卻一再重申，明年加息機會近乎零。歸其原因，在於大西洋兩岸的通脹升勢及對Omicron疫情防控策略，存在結構性分歧。



美聯儲點陣圖預告明年有三次加息機會「鷹氣十足」；執掌歐洲央行的拉加德卻一再重申，明年加息機會近乎零。(資料圖片)

歐美兩大經濟體 同樣飽受高通脹困擾

今年以來通脹成為財經新聞的關鍵詞，受到疫情期間多國QE行寬鬆貨幣政策「放水」，防疫政策及各國封關措施令到物流供應鏈中斷，環球通脹明顯升溫，當中美國最新通脹數據突破「6字頭」，升至40年高位，物價較去年同期高出6.8%。

歐洲通脹即使仍低於美國，但亦創逾25年高位，達到4.9%的危險水平，，遠高於歐洲央行2%的目標水平。可見兩大經濟體面對的通脹壓力，實屬不遑多讓；不過兩大央行的貨幣政策，卻有明顯的分歧。

聯儲局明年加息「鷹氣盛」

聯儲局於今年11月，正式宣布縮減其每月1,200億美元的買債規模（taper），是結束疫情期內實施無限量寬鬆、走向貨幣政策正常化的首個里程碑；一個月後，更宣布將縮減買債規模倍升至300億，最快明年3月完成整個Taper進程。

同時，在加息步伐上，聯儲明顯較歐央行進取，一來最新本月公布的美聯儲點陣圖預告明年有三次加息機會。二來、最新聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）取態更為進取，他於公開活動上致辭時表示，聯儲局可能最快於明年3月結束買債後短時間內開始加息，並認為應該在夏季開始縮減資產負債表規模（縮表），以應對現時高至警戒水平的通脹。

歐洲央行上周重申緊急疫情資產購買計畫（PEPP） 將如期於明年 3 月結束，表面上是有意收水；不過同時間表明擴大明年 Q2、Q3 的常規購債計畫的購債規模，所以實際上，仍舊是在市場買債放水（路透社）

歐央行堅持明年不加息

另一方面，歐洲央行上周重申緊急疫情資產購買計畫（PEPP） 將如期於明年3月結束，表面上是有意收水；不過同時間表明擴大明年第二及第三季常規購債計畫的購債規模，其中在次季買債規模更將翻倍至400億歐元，所以實際上，仍舊是在市場買債放水，繼續為歐元區提供政策支持。

在加息步伐上，歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）會後記者會上重申，明年依舊不太可能升息，並強調，疫情再度影響消費支出並威脅歐元區經濟，為了防堵疫情，部分成員間被迫實施限制措施，這恐將延遲復甦，並打擊消費者和企業信心。

兩大央行的取態一鷹一鴿，究其原因是加息收水的主要動力，也就是通脹結構，存在結構性的分歧。

美國通脹一年間由「1 字頭」升至近「7字頭」

美國通脹全年升勢驚人，由今年初的「1字頭」，至4月份升至「4字頭」，至10月份更逼近「7字頭」，細看美國通脹數據，當中工資增長升幅明顯，自今年5月起，美國平均每小時工資連續八個月錄得按月正增長，升幅最高是5月份，工資較上個月急升0.7%。

按年比較，今年的整體工資較去年高出近5%，而且未有掉頭向下趨勢，全因美國正經歷「大離職潮」，亦是支持工資持續增長的主因。「大離職潮」是德克薩斯農工大學梅斯商學院教授克洛茨（Anthony Klotz）今年初創造的一個術語，是指愈來愈多市民辭掉工作，改為在家發掘其他賺錢機會。據官方統計顯示，美國在9月份，有440萬人自願辭掉工作，相當於全美3%勞動人口，寫下歷史新高，同時英國《BBC》亦形容此現象是「勞動力市場忠誠度危機」。

據亞特蘭大聯邦儲備銀行的數據，與去年同期相比，9月跳槽者的工資上漲5.4%，高於5月同比3.4%的漲幅，也是近20年來最大的漲幅。(資料圖片)

美國通脹爆表 「大離職潮」工資急升成主因

美國的員工在就業市場上佔上風，開始要求更高的工資、更好的福利以及靈活的工作時間等其他待遇。政府數據顯示，因為就業機會超過失業人數，企業在吸引員工上不得不付出更多努力。據亞特蘭大聯邦儲備銀行的數據，與去年同期相比，9月跳槽者的工資上漲5.4%，高於5月同比3.4%的漲幅，也是近20年來最大的漲幅。留在自己工作崗位上的人工資則上漲了3.5%。

員工加薪後購買力增強，觸發服務業連環漲價，物價上升不再是疫情以及供應鏈中斷所帶來的短暫性因素；反而是由實際性需求帶動，所有人都明白，只是聯儲局現在才扭扭捏捏地承認了。

由於歐洲通脹壓力並不是有工資增加實質性推動，歐洲央行似乎仍有空間，推遲Taper 甚至明言不加息，支撐經濟，抗衡資金「班師回美」回流華盛頓的壓力。（視覺中國）

歐洲就業市場尚未復甦 火車頭德國本季GDP或倒退

相反，歐元區的通貨膨脹雖然亦高，不過相對美國而言升幅相對「可控」，由今年初不足1%，升至最新逼近5%。通脹的構成主要是由能源價格帶動，而未有如美國一樣，由工資增長帶動。從歐洲的通脹數據分項看，能源價格上漲對通脹貢獻最大，11月能源價格將從10月的23.7%，上升至27.4%，為年度內最高漲幅。

同時，歐洲就業市場復甦緩慢，沒有明顯的漲工資壓力，特別是觀察歐洲經濟火車頭德國的表現，正徘徊在經濟衰退的邊緣。受到新一波新冠疫情Omicron阻礙，德國央行在月度報告中證實，本季度經濟可能萎縮。早前智庫機構Institute for Economic Research（Ifo）預測，德國今年第四季度國內生產總值（GDP）將比第三季度萎縮0.5%。

歐洲續寬鬆 試圖抗衡資金「班師回美」壓力

兩大央行鷹鴿對比強烈，歸其原因，在於大西洋兩岸的通脹升勢，存在結構性的分歧，美元及歐元匯價走勢近半年出現此起彼落，美元指數今年以來累升7%，逾一年高；歐元兌美元跌至1.12，創十七個月低。

展望來年，由於歐洲多國已逐步放棄「與病毒共存」策略。為免歐洲在聖誕節及新年期間恐臨新一波疫情海嘯，荷蘭政府率先宣布封城至明年1月中，成為歐洲首個在聖誕假期全面封城的國家。而英國作為歐洲疫情的「重災區」，累計Omicron個案已經接近四萬宗，最新首相表明有需要會毫不猶豫行動。

可以預期，美國加快Taper，甚至在明年提早加息，其他發達經濟體資金流難免流出壓力加大。然而，由於歐洲通脹壓力並不是有工資增加實質性推動，歐洲央行似乎仍有空間，推遲Taper甚至明言不加息，支撐經濟，抗衡資金「班師回美」回流華盛頓的壓力。