騰訊聖誕送禮派京東股份　強積金放寬買中國債｜巨子一周精選

科網龍頭股騰訊（0700）本周向股東大派逾千億元聖誕禮物，禮物就是向股東派發京東（9618）股份。由於騰訊一直以來，不時向其他科網公司作投資，今次先例一開，未來會否再次以此回饋股東，並向市場送上驚喜？



另外，擁有400多萬個供款賬戶的強積金（MPF），將擴大投資範圍，未來可投資於中央政府及3間政策性銀行未具評級的債券。由於今年來內地房產企業債務問題，「交叉違約」等負面新聞層出不窮，市場對於追求穩定收益的強積金，將擴大投資範疇有質疑。不過其實外資持續加倉內地債市，國債及政策性金融債的持倉已經達到3.4萬億人民幣，到底原因何在?



1、強積金放寬買中國債 原來外資早着先機持倉達3.4萬億元|巨子點評

可見，今次強積金放寬買入中央及政策銀行債，其實也是跟隨外資基金「貪息」買中國國債的投資大趨勢。（閱讀更多）

2、騰訊發放聖誕大禮包 派息千億元京東股票藏玄機｜企業熱評

聖誕節前，騰訊用一種罕見的操作手法，與京東「和平分手」，既給自家股東發放了一份聖誕大禮包，又充分照顧了京東的顏面。（閱讀更多）

3、薇婭天價罰單之後 阿里直播電商走到十字路口 ｜企業熱評

在超級主播的誕生過程中，離不開平台的助力，於是，平台的造星運動也往往變成「養虎為患」。網路的遊戲規則是「得流量者得天下」，娛樂圈的遊戲規則是「得粉絲者得天下」，擁有海量流量和8億用户的阿里，正是薇婭、雪梨等超級帶貨主播的最大推手。（閱讀更多）

4、帶貨一姐薇婭天價罰單背後 阿里直播電商或藉機削藩｜企業熱評

阿里採取的是高度中心化的直播帶貨策略，就是不遺餘力地扶持薇婭這樣的頭部主播，讓其成為淘寶直播的核心。一個細節是，阿里負責直播的高管曾現身薇婭的直播間，而薇婭也曾爆出跟馬雲的合影。（閱讀更多）

5、恒大再破底市值穿200億 人行LPR減息絕非放寬內房訊號｜巨子點評

從今次LPR減息，未有下調和內地房產樓按相關的五年期利率，結合近期銀保監表明鼓勵優質房企併購，相信官方的政策訊號，是推動支持內房行業併購，但是要人行大幅降低樓市的資金成本，也就是房貸利息，則並非易事。（閱讀更多）

6、商湯堅定在港上市 為中概股回流預演｜巨子點評

在中美關係緊張下，商湯、曠視科技的情況並非單一事件，未來中概股或其他中國高端科技公司要來香港上市，也要預及如商湯這樣的情況。（閱讀更多）