螞蟻「增銀彈」資本升三倍　整改三步曲正式邁第二階段｜財經評論

一年前，阿里（9988）旗下螞蟻集團叫停上市，其後集團面臨長達多個月的監管，先是一系列的整改計劃，要求成立消費金融控股公司（以下簡稱「螞蟻消金」)，承接貸款規模高達萬億元的小額貸款業務「借唄」和「花唄」；然後至今年底之時，才終於成功獲得引入資金「增銀彈」的機會，引入國企中國信達等，將資本金提高近三倍。若將過去多月的整改過程分階段細看，可以將之分為三部曲。



螞蟻集團自去年的世紀IPO中止後，一直在監管機構整改過程中，未見大規模的資本增加計劃，集資計劃一拖再拖。最終，螞蟻消金在本月宣布成功增資，引入中國信達成螞蟻消金為第二大股東。完成後註冊資本將由80億元（人民幣‧下同），增加至300億元。

去年11月3日，阿里巴巴旗下的螞蟻集團在香港掛牌前突被煞停。（路透社）

螞蟻集團原是中國最大的線上消費信貸和小微經營者信貸平台，信貨規模高達萬億元。據當時螞蟻集團提交的招股書，截至2020年6月末，按照促成的信貸餘額計算，其中消費信貸餘額為17,320億元、小微經營者信貸餘額為4,220億元。

然而，集團為人爭議的就是的槓桿比率過高，以科技公司掛帥卻實際上是金融公司屬性；以及持有的金融數據及個人資料合規問題。螞蟻的槓桿比率一度超逾百倍，螞蟻在去年申請上市前，能夠以不到400億的資金，放貸額達到4萬億，超百倍的槓桿掀起爭論。而與之相對照的是，國內銀行表內杠桿率僅13倍左右。

要了解中央的金融監管重要任務，就是防範金融系統性風險發生，金融機構的高槓桿是威脅系統性風險的一大因素。因此，自螞蟻集團上市叫停後，內地監管機構推出一系列措施，對集團進行整改。

整改里程三步曲 第一步是6月設立螞蟻消費金融公司

當中最為標誌性的第一步，是在今年6月螞蟻正式設立消費金融控股公司，並名為重慶螞蟻消費金融有限公司（Chongqing Ant Consumer Finance Co.），在中國的重慶市註冊，螞蟻集團會維持為大股東，持有50%的股份。該實體獲得授權開展消費貸款和其它業務。新實體將擁有螞蟻集團旗下的花唄和借唄，這兩項服務在中國擁有近5億用戶。

從政府監管的角度看，要將代表快速增長、代表網絡消費信貸的螞蟻集團納入消費金融控股公司，是監管第一步。成立消費金融控股公司，同時就是代表集團要面臨多項的資金要求，和其他金融機構看齊，遵守與銀行類似的規則。

人行日前框定2022年八大工作重點，當中就點明要推動金融控股審批及監管。此番論調，是要延續2020年末金融控股公司新規的發布。（視覺中國）

人行︰明年推動金融控股公司審批

預見未來內地仍會繼續將其他網絡消費信貸，納入更嚴格的監管，從人行日前框定2022年八大工作重點，當中就點明要推動金融控股審批及監管。此番論調，是要延續2020年末金融控股公司新規的發布，適用於擁有兩項或以上金融業務的大型企業集團。

對於螞蟻集團而言，在今年6月正式設立消費金融控股公司，固然是按監管機構要求整改的第一步；下一步其實就是要恢復集資的能力，即使集團未能成功在股市集資，但是對資本金的要求是與日俱增的，因此，這間螞蟻消費金融能否成功引入新股東並集資「增加銀彈」，可謂是測驗政策能否將「輕監管「的網絡消費信貸業務，順利納入「重監管」的重要一關。

整改里程第二步：引資央企為消費金融公司「增銀彈」

而今次螞蟻消金增加資本金的計劃，其實絕非空穴來風，市場傳聞已經在金融圈流傳，早前市場一度傳出螞蟻消費金融公司會將資本金規模增加至200億元。

最終，今次螞蟻消金將資本金規模增至300億元，當中60億元是來自新引入的國有資本中國信達，信達躍升為第二大股東，與旗下的南洋商業銀行合計在螞蟻消金持股24%。

今次螞蟻消金獲得增加資本金至300億元，已經成為內地最大的持牌消費金融公司（排名第二的消金公司資本金約為100億元左右）。券商預期計及現時消金公司的資本要求比率，相信螞蟻消金的貸款上限，將可達至萬億元。

中信證券研報測算稱，消費金融公司資本充足率要求為10%，若按照個人貸款風險權重75%計算，最高槓桿倍數為13倍。 螞蟻消金資本金增加後，其最多可承接的自營餘額自約1,000億元增加至約4,000億元；若全部用於聯合貸款，則最多可以承接的「信用貸」和「信用購」餘額自約3,500億元，增至1.3萬億元。

今次螞蟻消金獲批及增資、花唄借唄品牌隔離等，螞蟻集團整改工作似有進入尾聲之勢，未來需要關注的是整體業務增長，是否能憑藉龍頭優勢，跑贏現時內地其餘的29間消金公司（資料圖片）

整改里程第三步：螞蟻集團重新上市

總括而言，今次螞蟻消金獲批及增資、花唄借唄品牌隔離等，螞蟻集團整改工作似有進入尾聲之勢，未來需要關注的是整體業務增長，是否能憑藉龍頭優勢，跑贏現時內地其餘的29間消金公司。畢竟經過近一年的整改工作，螞蟻消金的業務的確有收縮跡象，然而其他借貸平台的增長並未減弱勢頭，陸金所控股發布上季財報，截至三季度末，陸金所控股零售信貸管理貸款餘額達6,451億元，同比增長20.4%。累計借款人數近1,620萬人，按年增長15.6%。單季新增貸款1,717億元，同比增長16.2%。另外360數科三季度促成貸款976億元，同比增長47.9%；貸款餘額1,334億元，同比增長58.4%。

不過，若觀察剛成為螞蟻消金第二大股東的中國信達，在今日假期後復市的股價表現，相信投資者仍是有信心的。中國信達今日股價抽升11.5%，收市報1.45元。同時，值得持續觀察的是，螞蟻消金作為內地消費金融的龍頭企業，只要完成監管機構的整改要求，業務重上軌道，未來再重返股市集資，仍是可能性甚高，這個憧憬相信亦是今日中國信達股價急升的其中一個因素。