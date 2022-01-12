鮑威爾首提9萬億債務「瘦身」時間　滯漲風險不容輕視｜財經評論

美聯儲在上月議息會議落實加快Taper，將縮減買債規模倍增，被市場視為主席鮑威爾獲提名連任後，由「鴿轉鷹」的重大轉折點。然而，隔晚鮑威爾出席連任聽證會，雖然仍然多次提及了「加息」、「縮表」（runoff）等收緊市場流動性的措施，卻未有再為市場帶來衝擊。從匯市及債市市場的反應來看，市場對今年美國開始加息周期早已有備而來，鮑威爾的最新講話，未能改變美國金融市場的樂觀市場情緒；不過投資者不宜掉以輕心，因為今晚美國將發CPI數據，「滯漲」風險仍是市場一大不明朗因素。



鮑威爾隔晚在聽證會上釋放的鷹派信號，雖未有像12月會議紀錄一樣遠超預期，但已進一步確認了美聯儲加快緊縮步伐的事實。鮑威爾的發言重點，可以分為兩大方面：分別是加息時間；以及為聯儲局現時高達8.75萬億美元的龐大資產負債表「瘦身」，透過向市場出售債券的形式，開始向市場收回流動性，亦即是「縮表」。

鮑威爾隔晚在聽證會上釋放的鷹派信號，雖未有像12月會議紀錄一樣遠超預期，但已進一步確認了美聯儲加快緊縮步伐的事實。（資料圖片）

加息成廣泛預期 關鍵是何時開始 鮑威爾諱莫如深

第一是加息時間表。鮑威爾承諾採取行動：「避免令高通脹「根深蒂固」，如果必須在更長時期內更多次地加息，局方將會那樣做」。不過，雖然他多次提及加息，不過綜觀現時市場投行分析，今年美國加息已經形成了廣泛預期，因此核心問題是何時開始加息。對於這個核心問題，鮑威爾諱莫如深。

鮑威爾首提「縮表」時間可以是今年底

第二是聯儲局疫情期間的「無限買債」計劃，在短短兩年間，將聯儲資產負債表規模翻了一番，由4萬億水平升至最新8.75萬億美元的歷史高。一旦聯儲掉頭開始為負債表展開「瘦身」行動，必然扭轉疫情以來環球資金泛濫局面，對全球資產價格帶來負面影響。

恆生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時表示，鮑威爾隔晚講話之中，唯一值得市場關注的新論調，正正是關於收縮資產負債表的時間。今次是鮑威爾首次提及，可以在今年底開始「縮表」，因此雖然現時市場未有太大負面解讀，不過亦需留意鮑威爾的發言，當中存在的「鷹派立場」。

回看聯儲局近來有關縮表的表態，在12月的議息會議上，鮑威爾是承認官員們已開始辯論何時開始收縮資產負債表，但上次（即2017年）採取的縮表方式，或許並不適用於現在，並表明官員們「完全沒有決定何時開始縮表。」

恆生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時表示，鮑威爾隔晚講話之中，唯一值得市場關注的新論調，正是關於收縮資產負債表的時間，有機會在今年底。（張浩維攝）

美元美債息不升反跌 市場對鮑威爾鷹派取向半信半疑

由此可見，今次鮑威爾的發言，是反映了聯儲局正進一步考慮縮表的具體規模及落實時間，倘若與市場的預期出現落差，勢將觸發股債市場的激烈回應。畢竟，對資金流最敏感的美國債市，上周就出現了「過山車式」的波動。上周初美國10年期美債孳息殺上1.808厘，突破疫情以來的兩年高位。

恒生溫灼培料美元有機會回落至93水平

不過，隔晚在鮑威爾發言後，債息未有進一步再上，輾轉下跌至1.75厘。溫灼培表示，最新美債息回吐，反映之前的升勢是虛火，並不是由聯儲局加息因素所推動，而是涉及市場的短暫操作，主要是由於美國企業在加息周期前提前發債，據外電報道今年1月首數天，美企總發債金額已達540億美元，超越去年整個一月份的發債量，企業趕緊發債，令到部分資金由國債抽走至企業債市，從而推升國債債息上周短暫抽高。然而，當企業發債的因素逐漸消化後，美債息開始回落，鮑威爾的發言亦未能改變債息回落勢頭。

因此，債息回落，亦令到美元指數跟隨向下，最新美元指數跌至近兩個月低位。溫灼培預期美元指數有機會再跌至93、94，即去年10月底水平。

即使聯儲局的「收水」時間是大致符合市場預期，不過市場亦非無風險的，特別是美國通脹會否惡化，甚至演變成「滯漲」，仍需投資者關注。（資料圖片）

「滯漲」風險不容輕視

從最新股匯債市表現看來，投資者對這次聽證會講話帶鷹是早有預期，未有驚喜或驚嚇。金融市場反應平淡，美股上漲、美元及美債息微跌，進一步印證了對美聯儲鷹派取向將信將疑的市場情緒。

不過，即使聯儲局的「收水」時間是大致符合市場預期，不過市場亦非無風險的，特別是美國通脹會否惡化，甚至演變成「滯漲」，仍需投資者關注。今晚美國將發布最新的12月CPI通脹數據，上次已經是40年高位的6.8%，市場預期今晚公布的通脹有機會「破七」，當物價壓力進一步壓抑相當於美國經濟規模三分之二的消費市場，投資者的樂觀情緒有機會稍縱即逝。