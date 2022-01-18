日央行料核心CPI「零的突破」 卻難扭日圓貶值大勢｜財經評論

環球通脹升溫，國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家Gita Gopinath早前警告，多地通脹壓力積聚，各國根本沒有空間保持非常寬鬆貨幣政策。一向以極低通脹聞名的日本，央行在今日公布議息結果及季度經濟預測，竟將通脹預測調高，實現「零的突破」，料2022年財年核心通脹將升至1.1%。



鑑於日央行行長黑田東彥將於明年退任，早前一度傳出日本會扭轉長年的極寬鬆貨幣政策，並觸發日本股市上周單日下挫近2%，不過專家分析指，日本未有決心扭轉「放水」局面，日圓貶值壓力仍強。



日本最大服飾品牌Uniqlo擬加價 扭轉數十年日企保守作風（Fashion Snap）

日本最大服飾品牌Uniqlo擬加價 扭轉數十年日企保守作風

去年以來商品價格急升，即使日本長年處於通縮環境，都開始感受到物價上升的壓力。備受香港人支持的日本最大的服飾品牌Uniqlo，首席財務官岡崎健（Takeshi Okazaki）本月表明，受日圓疲軟推高原材料和運輸成本，故別無選擇，只能提高部份產品價格，一改以往日本企業寧可減少投資亦不願加價的固有作風。投資市場熱議Uniqlo加價，可否推動日本企業擺脫長達數十年的通縮趨勢。

除了企業作風開始轉向以外，日本央行今早終於調高通脹預測，實現「零的突破」。日本央行最新預計核心CPI ，會由2021財年的「零」，上升至2022財年的1.1%。日央行對於經濟增長看法亦更為樂觀，將2022財年的GDP增長預測，由2.9%上調至3.8%。

上海商業銀行財資研究部主管林俊泓接受訪問時指出，由於去年以來環球商品價格急升，對於依賴原材料進口的日本，亦會有物價上升的壓力。不過，物價壓力會否持續上升，仍要看日本的工資水平能否向上。通常日本企業會在春季時宣布調整工資，若未見工資上升，相信通脹會較難持續向上。

上海商業銀行財資研究部主管林俊泓接受訪問時指出，日本物價壓力會否持續上升，仍要看日本的工資水平能否向上。通常日本企業會在春季時宣布調整工資，若未見工資上升，相信通脹會較難持續向上。（上海商業銀行）

黑田東彥狂派定心丸 力掃市場加息臆測

在議息會議後，日本央行行長黑田東彥在記者會上，澄清近期市場的推測。他強調日本央行未有就加息進行討論，更完全沒有就調整寬鬆政策進行討論，也沒有調整寬鬆的計劃。

對於通脹的看法，黑田東彥傾向認為通脹是暫時性的，他指出，即使物價上漲，如果工資不上漲，通脹也可能是暫時現象。不過，有必要關注物價上漲是否對家庭產生負面影響。

另外，回應外界討論黑田東彥將於明年退任行長職位，會否加快貨幣正常化步伐，黑田東彥表明，不會將他本人的任期，與貨幣政策正常化有關的討論掛鉤。

上商林俊泓料日圓貶值壓力仍大

今日日本央行宣布上調經濟展望及通脹預測之後，日圓扭轉過去一周的升勢，掉頭向下貶值。最新美元兌日圓由上日113至114水平，升至115.05水平。

林俊泓認為，從黑田東彥的講話，反映日本央行未有計劃調整寬鬆貨幣政策，更難有加息空間，因此預期日圓短期貶值壓力高，估計下一步會日圓會貶值至116水平，徘徊五年來低位。