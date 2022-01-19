港股為何逆市抗跌? 　人行提「哀莫大於心死」有玄機｜財經評論

港股今日走勢逆市平穩，未有受到隔晚美國金融市場出現「股債雙殺」所影響。恒指收市微升15點，守24100點，成亞洲區內唯一一個主要指數向上，似有擺脫去年頹風跡象。大市現抗跌力，相信和內地近期明顯加快釋出「穩經濟」訊號有關。人行副行長劉國強提到「哀莫大於心死」，表明要「及時回應市場的普遍關切」，可謂是對內地經濟放慢及房地產債務危機的直率回應。今日對政策最敏感的內房股明顯反彈，藍籌股碧桂園（2007）及碧桂園服務（6098）雙雙走高逾8%。中海外（0688）及潤地（1109）亦升3%至4%。



今日恒生指數逆市高開，未有受累美股弱勢，雖盤中一度倒跌，稍穿二萬四大關已經有資金進場，最終收市力保微升局面，跑贏亞洲區內市場（清一色向下跌0.3%至2.8%）。

港股今日走勢逆市平穩，未有受到隔晚美國金融市場出現「股債雙殺」所影響，成亞洲區內唯一一個主要指數向上，似有擺脫去年頹風跡象。（資料圖片）

寬鬆政策憧憬 港股展現抗跌力

為何港股表現出抗跌力，未有跟隨歐美及亞洲區內其他股市下挫?相信是和內地加強「穩經濟」的政策部署，憧憬寬鬆貨幣政策有關。

回看過去一年人行的貨幣政策，在去年7月及12月兩度下調存款準備金率，釋放長期資金2.2萬億元人民幣。不過，實體經濟仍存放慢壓力，第四季內地經濟增長放慢至4%，和上半年的強勢相形見拙。

內地經濟在去年下半年以來下行壓力加劇，主要問題是互聯網行業、房地產行業及課外教育行業都屢現調控監管打擊，影響投資信心及資金流入規模，特別是房地產行業，從人行公布的金融機構貸款投向統計數據來看，截至2021年第三季度末，房地產開發貸款餘額為12.16萬億元人民幣，按年增速僅為0.02%；開發貸餘額增速已經連續12個季度下降，存量餘額連續兩個季度負增長。因此，雖然內地人行已經兩度降準，從資金規模上「放水」，不過經濟動力仍放慢，特別是內需消費更是疲弱。

回看過去一年人行的貨幣政策，在去年7月及12月兩度下調存款準備金率，釋放長期資金2.2萬億元人民幣。不過，實體經濟仍存放慢壓力，第四季內地經濟增長放慢至4%，和上半年的強勢相形見拙。(資料圖片)

因應內地經濟情況，人行在新一年的政策動作，有明顯加快跡象，不但是從資金投放量着手，同時在政策利率上，亦致力推低借貸成本，在本周一次性調降中期借貸便利（MLF）10個基點，同時增加中期資金投放規模2,000億元人民幣，多名經濟學家都認同，內地的貨幣政策將走向寬鬆，以免實體經濟下滑。

官方的說法，亦多次表明態度，是要「堅持穩字當頭、以我為主，根據國內形勢把握好穩健貨幣政策的力度和節奏」。簡單而言，即是內地的貨幣政策，不會單純跟隨美國等發達經濟體，反而是按內地經濟情況彈性調整。

美國加息最快３月 首季成貨幣政策窗口期

宏觀政策轉寬鬆是人所共知，不過關鍵的是時間!而從近期人行官員的公開講話，相信今年首季是政策關鍵期。人行副行長劉國強在昨日新聞發布會上，點明「一年之計在於春，所以我們要抓緊做事，前瞻操作，走在市場曲線的前面，及時回應市場的普遍關切，不能拖，拖久了，市場關切落空了，落空了就不關切了，不關切就「哀莫大於心死」，後面的事就難辦了，所以我們不能拖，要走在前面，及時回應市場的普遍關切。」

「哀莫大於心死」回應市場憂慮 降準可期

人行高官以罕見的積極及迫切的姿態，絕非一時興起的發言，同時「哀莫大於心死」一句，是對經濟放慢及房地產債務危機的種種憂慮的直率回應。

現時內地經濟的問題之一，是信心問題，消費者憂心房地產及互聯網行業高增長不再，影響消費信心，體現在零售消費數據增長之上。官方要做的是，就是在投資者出現信心危機前及時出手，透過貨幣政策發力，扭轉市場的悲觀情緒，特別是要把握今春，把握美聯儲尚未開始加息之時，人行放寬貨幣政策的彈性及空間更大。

現時市場預測的美國加息路線圖，最快是預期今年3月會開始加息，換言之，在現時餘下的約兩個月時間，將是貨幣政策窗口期，內地有機會把握時機，加大跨周期調節力度、保持邊際寬鬆的貨幣政策環境。高盛集團經濟學家閃輝和魏琪等預測，除了在第一季晚些時候下調50個基點的存款準備金率外，中國還準備在第二季下調兩種政策利率。

中信證券亦認為，人行選擇在年初首月一次性調降10個基點，是充分把握美聯儲今年3至4月加息預期前的貨幣政策窗口期；有助於提振年初開門紅過程中的信貸需求，同時預期本周四人行將再出手，下調5年期LPR利率5至10基點。

固然，今年內地經濟面對高基數壓力、外圍貨幣政策轉向及疫情對出口影響等因素，穩增長並非易事，貨幣政策放寬的效果如何，有待時間檢驗，不過投資市場的反應，往往會較實體經濟領先，因而對港股表現，不宜悲觀。