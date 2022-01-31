內地1月製造業PMI回落　小企連挫九個月　專家料再降準｜財經評論

臨近農曆新年內地公布1月官方製造業PMI降至50.1，符合預期(市場預期是50)，是連續3個月處擴張階段。不過從分項指數顯示，受到國際能源價格回升影響，工廠成本壓力加重，特別是油價七年來首次觸及90美元；煤價單月漲逾三分之一，價格指數結束連續兩個月下跌趨勢，當中小企業的表現最為受壓，專家認為內地最快首季再下調存款準備金率(降準)支持經濟。



不論是官方或是財新編製的數據，都反映中國1月製造業PMI回落，官方及財新制造業PMI較上月分別回落0.2及1.8，分別報50.1及49.1。前者略有下降，維持擴張水平；後者則跌至2020年3月以來新低。

小企業PMI指數連續九個月下跌

官方分類數據反映中小企業的經營壓力進一步加劇，1月大、中、小企業PMI分別為51.6%、50.5%和46.0%，其中大企業較上月上升0.3個百分點，至於中小企業較上月分別回落0.8和0.5個百分點。值得注意的是，小企業旳PMI指數已經連續九個月下跌，除了去年3月和4月短暫反彈之外，該數據全年都低於50，反映小企業的壓力遠超其他企業。

國際能源價格重回升勢，推高小企業成本壓力。（路透社）

小企業經營壓力主要來自兩大方面，第一方面是內需市場消費不振，影響了對小企業產品需求。從數據反映，1月小企業新訂單指數繼續大幅下降1.5個百分點，至42.7%的冰點水平，而大企業的情況較好，上月繼續上漲1個百分點至51.8%。而且從小企業景氣指數看，數據已連續兩月回落，反映小型企業生產經營壓力大。

第二方面是國際能源價格重回升勢，推高小企業成本壓力。受到烏克蘭戰事一觸即發影響，1月份國際油價重返90美元水平，是7年來首次。同時，國際煤價近期重展升浪，全球煤炭價格在1月上漲了超過三分之一，逼近2021年10月創下的紀錄高點，基準的紐卡斯爾煤炭指數升至每噸262美元。

分析指出，在現時烏克蘭問題有機會觸發西方國家對俄羅斯、甚至普京的經濟制裁，俄羅斯可能會切斷對歐洲的天然氣供應，以回應西方國家的經濟制裁。如果這種情況發生，歐洲可能會開始儲備煤炭。

價格指數扭轉過去兩個月跌勢 俄烏局勢油價衝９０美元

大宗商品數據跟蹤機構Kpler的預測顯示，歐洲1月份將進口約558萬噸動力煤，是2019年以來的最高月度數據，比2021年的月平均水平多100萬噸。如果這種購買熱潮持續下去，煤炭價格將繼續上漲，並進一步推高內地的工業生產價格。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷表示，內地的通脹壓力不大，相信貨幣政策將會是「穩中帶鬆」，估計今年首季有機會再下調存款準備金金率。(訪者提供)

申萬宏源指需求收縮背景 小企業首當其衝

從今次製造業PMI數據，已經開始透露出煤價及油價上升，對工業價格的影響。價格指數是結束連續兩個月回落趨勢，同步回升。1月PMI主要原材料購進價格指數56.4%，出廠價格指數50.9%，較上月分別提升8.3和5.4個百分點。

券商申萬宏源表示，今次的內地PMI經濟數據，反映大中小企業分化加劇，經濟活力欠佳，需求收縮背景之下，小企業首當其衝。因此，更大力度的減稅降費政策和結構性貨幣寬鬆將成必選項，而降準降息等總量貨幣政策仍有空間。

法外貿銀行料首季再降準

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷接受訪問時表示，在目前內地的通脹水平下，官方有空間加強貨幣政策寬鬆，支持經濟。內地通脹今年整體走勢料先高後低，總體全年通脹預期是平均2.2%，遠低於歐洲及美國水平。因此相信貨幣政策將會是「穩中帶鬆」，估計今年首季有機會再下調存款準備金金率，幅度為50點子。