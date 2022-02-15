基金大戶美股持倉一覽　加注中資電商　最看好並非阿里巴巴

每季一次美資基金大戶披露入貨名單的時候又到，據最新美國監管文件（13F文件）披露，雖然中資電商股經歷去年內地反壟斷調控，龍頭股如阿里巴巴（9999）及拼多多股價，一年間累計蒸發50%-60%。不過，仍吸引美資基金大戶繼續趁低位買貨。資料顯示，阿里、拼多多及京東電商三強股份中，以拼多多最獲基金青睞，獲得全球最大對沖基金橋水及新加坡主權基金淡馬錫相繼增持。



每個季度公佈的13F文件，是華爾街投資者最關注的文件之一。所謂13F文件，是由管理1億美元以上的股權資產機構向美國證券交易委員會（SEC）披露的，包括對沖基金、信託公司、養老金、保險公司等，會在文件中詳細交代所持有的在美國上市股票情況，以及相關資金去向。

換言之，通過13F文件，投資者可以了解華爾街「億元級」投資機構的持倉情況，甚至跟隨基金大戶步伐，齊齊入貨或沽貨。

達利歐創辦的橋水基金（Bridgewater）上季對中美電商股「大執位」。（路透社）

橋水基金電商股「大執位」 沽清Amazon增持拼多多及阿里

阿里巴巴、拼多多及京東三大中資電商龍頭股當中，拼多多獲較多基金大戶增持。首先，全球最大對沖基金橋水於去年第四季，出現了明顯的科技股「換馬」操作，期內清倉大型美國電商股Amazon、Netflix及甲骨文；不過卻未有看淡電商行業，反而是將資金轉投估值低迷的中資電商股，一口氣加倉電商龍頭拼多多、京東和阿里。

從增持幅度計，橋水基金增持最多的是拼多多，以股數計持倉按季急升38%，至266萬股。同時對京東的持倉亦增加33%。

從持股數目計，在三大中資電商股中，橋水基金持有最多的仍是阿里巴巴，期內持倉股數升30%，令阿里巴巴成基金十大持倉的第七位。

淡馬錫連續兩季減持阿里，轉買拼多多及京東。（路透社）

淡馬錫連續兩季減持阿里 轉買拼多多及京東

無獨有偶，公開表態繼續看好中國市場的新加坡主權基金淡馬錫（Temasek），亦在第四季增持了拼多多，更同時將京東新增入持倉股。據文件顯示，淡馬錫對拼多多的持股從2.67萬股，大增至211萬股。另外，淡馬錫新買入17.4萬股京東股票，

不過，淡馬錫對阿里巴巴的看法持續是減持，繼去年第三季減持阿里後，在第四季仍未「手軟」，最新持股由由973萬股降至908萬股。

高瓴清倉阿里巴巴

另外，大幅減持阿里的還有高瓴資本（Hillhouse Capital Group），其為亞洲區最大規模的私募股權管理基金。高瓴資本旗下HHLR Advisors披露，在去年第四季將阿里巴巴清倉了，另外亦有減持拼多多。

值得注意的是，在過去一年的時間，高瓴對中資在線教育股的倉位調整精準，令其能夠在內地行業政策轉變之前率先沽貨，成為基金界熱話。高瓴早於去年第一季度清倉了好未來和一起教育等多家在線教育股，成功避開了去年中以來，因政策監管令教育股面對的拋售潮。

拼多多單季急挫逾35% 大戶或趁低吸

從股價走勢上，三大中資電商龍頭股阿里巴巴、拼多多及京東，於去年第四季皆遭受明顯沽壓，不過在今年至今初見回穩。當中以拼多多股價跌幅最急，有機會是吸引基金大戶增持的原因之一。第四季拼多多單季急挫逾35%，創逾一年新低。至於阿里巴巴美股於第四季累計挫20%，低見108美元，見逾四年新低。京東在上季跌幅最輕微，美股僅跌3%。