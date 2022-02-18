烏克蘭擦槍走火　中國通脹跌穿1%｜巨子一周精選

烏克蘭局勢本周擦槍走火，烏克蘭軍方與烏東親俄勢力互相指摘彼此在東部停火線附近開火和炮擊，地緣政治緊張，避險情緒推動黃金價格突破1900美元大關，創八個月高位，國際原油現貨價格觸及100美元，是2014年來首次。俄烏局勢對商品市場造成什麼影響，為何美國會介入?請看以下點評。



另外，中國最新物價壓力回落，1月CPI （居民消費價格指數）跌穿1%，創四個月低點；生產者物價指數（PPI）按年升9.1%，不但是連續四個月升幅收窄，更創半年低位。市場關注工廠物價升幅收窄，能否改善製造業企業利潤。



1、挑動俄烏局勢升級 美國經濟多方位受益｜巨子點評

為了避免美國加息導致華爾街利益受損，美國政府挑起歐洲矛盾，意在吸引全球資本流向美國。那些逃離烏克蘭的政客和富豪們挾帶的資本，大概率是以美元形式存在，鎖定的資產也以美股和美債為主（閱讀更多）

2、以史為鑑 俄烏衝突難以支持金價持續上漲｜巨子點評

地緣政治衝突對黃金價格的影響並不確定；突發衝突要比預謀已久的對黃金價格的影響更大；隨着時間的推移，戰爭對黃金價格的影響會逐步減弱（閱讀更多）

宏觀經濟

1、中國1月物價繼續回落 PPI見頂是否意味着企業利潤改善｜巨子點評

中國消費持續疲軟導致企業的成本無法向下轉移。因此，中國必須一方面改善消費者的預期，增強需求端，另一方面也要補貼利潤承壓的企業，緩解其經營壓力。（閱讀更多）

2、內地通脹回落PPI創半年低 加快基建投資無後顧之憂｜巨子點評

生產者物價指數（PPI）按年升9.1%，創半年低位。工業物價壓力降溫，有助內地官方無後顧之憂地增加基建投資，支持經濟。（閱讀更多）

3、經濟下行壓力當前 中國面臨放鬆疫情管控的抉擇｜巨子點評

中國是目前唯一依然維持非常嚴苛的動態清零防疫政策的主要國家。儘管取得了不俗的成績，但疫情防控政策造成了經濟活動受阻，因此，越來越多的專家學者開始討論，為了緩解經濟下行壓力，是否需要改變目前的疫情防控政策。（閱讀更多）

4、兩年之期已滿 中美經貿談判如何開啟下一階段｜巨子點評

如果中美能夠停止互相加徵關稅，美國的通脹情況至少能夠得到一定程度的緩解。美國各界也為美國政府提供了一個不丟面子的妥協辦法，即「名義關稅不變，但擴大關稅豁免」。（閱讀更多）

5、國際投行為何唱多A股│巨子股評

儘管A股走勢整體低迷，但是國際投行對中國股市卻充滿信心，這與中國經濟基本面較好，金融市場對外開放的程度越來越大緊密相關。（閱讀更多）

６、基金大戶持倉一覽 加注中資電商 最看好並非阿里巴巴｜巨子股評

阿里、拼多多及京東電商三強股份中，以拼多多最獲基金青睞，獲得全球最大對沖基金橋水及新加坡主權基金淡馬錫相繼增持。（閱讀更多）