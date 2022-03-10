中金：今年財政擴張力度10年罕見　料基建投資增6%至8%

中國政府工作報告中提出，2022年發展主要預期目標是：國內生產總值增長5.5%左右。中金首席宏觀分析師張文朗在網上記者會上指出，經濟增長目標能夠達成，同時內地的通脹情況相比其他外圍市場為低，不會成為政策擴張的掣肘。今年財政擴張的力度10年罕見，是穩增長的重要發力點。



他引用過去十年的經濟數據，指出今年的廣義財政收支差額對名義GDP的比例創歷史新高，為8.7%，較2021年上升3.5個百分點左右，同時亦較2020年時疫情時的高位8.6%，再高出0.1個百分點。過去十年間此數據大致徘徊在1.3%至5.6%不等。因此，反映今年內地的政策重點放在財政擴張的力度上，更為重視財政擴張，而貨幣政策則會維持寬鬆，保持靈活調動。

增長最急的料為公用事業 電力投資增速或超過15%

他認為內地財政支出的兩個重點方向是，第一在於減稅退税規模超預期，當中增值稅留抵稅額退還達1.5萬億元人民幣，有助改善企業現金流。第二個方向是要關注基建投資，預期全年基建投資增6%至8%。

增長最急的預期會是在公用事業，包括電網及電源等的整體增速料達10%至12%，其中電力投資增速或會超過15%。

至於新基建方面，增長介乎5%至10%，七大領域中特高壓、軌交、充電樁、5G會被計入基建投資，預計5G溫和增長，其他則增長較快。對於傳統基建方面，增長介乎5%至6%，交通運輸和水利環境或增長較快，交運中的高速公路、軌道交通是結構性亮點；市政建設中舊城改造為亮點（如燃氣管道、小區適老化改造等）。

對於貨幣政策走向方面，張文朗認為，近期剛宣布的人民銀行向中央財政上繳結存利潤，總額超過1萬億元人民幣後，認為寬鬆效果可謂是超過降準。上繳利潤是擴充財政存量，相當於一次比較大的基礎貨幣投放，這次上繳1萬億元利潤帶來的基礎貨幣投放規模，相當於降準50個基點產生的基礎貨幣增加。因此，對於未來內地再減息及降準的時機，他認為要視乎經濟形勢去衡量。